آزمایش اجتماعی غیرمتمرکز Einstein (EIN): ادغام کاوش علمی با Web3

در عصر Web3 که همه چیز قابلیت توکنیزه شدن دارد، پروژه Einstein (EIN) با الهام از تلاقی علم و بلاکچین، یک اکوسیستم منحصربهفرد بر پایه «دانش × توکن × جامعه» ایجاد کرده است. این پروژه مفاهیمی از فیزیک مانند ذرات بنیادی و جدول تناوبی را وارد دنیای درون زنجیره ای میکند و کاربران را به صورت غیرمتمرکز برای کشف علم، ایجاد نظم و مشارکت در یک آزمایش علمی پویا بر بستر بلاکچین تشویق مینماید.









پروژه Einstein یک پروژه آزمایشی در حوزه کریپتو است که توسط شناخت علمی هدایت میشود و مکانیسم های بلاک چین را ادغام میکند. الهام این پروژه به صورت یک سؤال مطرح شده است: "اگر ذرات، عناصر و انرژی از دنیای علمی بتوانند به عنوان دارایی های ترکیبی درون زنجیره ای نگاشت شوند، چه خواهد شد؟"





هدف پروژه Einstein فقط ایجاد یک سیستم اقتصادی زنجیره ای پیچیده و در عین حال سرگرم کننده نیست، بلکه شامل موارد زیر است:





تشویق کاربران به یادگیری اصول علمی از طریق مشارکت فعال؛

ساختن یک بستر آزمایشی باز برای ترکیب علوم و Web3؛

بازسازی منطق شناخت، مشارکت و انگیزش از طریق مکانیسم های توکن.





این پروژه منطق ترکیب علمی را از طریق سیستم توکن ذرات و عناصر خود بازسازی میکند، و در عین حال، سازوکارهای انتشار و انگیزش ارزش دانش علمی را با استفاده از بلاک چین تعریف مجدد میکند. تلاش Einstein این است که با استفاده از «گیم پلی سازنده» دنیای کریپتو، به کاربران کمک کند تا اجزای بنیادی جهان، فرایند تکامل سیستمها و قوانین حاکم را دوباره کشف کنند.









اینشتین به طور نوآورانه یک اکوسیستم متشکل از سه نوع توکن میسازد که الهام گرفته از ساختار ماده کیهانی است.









کل عرضه: 9,990,620,000

کاربردهای اصلی:

حاکمیت و پیشنهادات جامعه

گواهی های استیکینگ برای استخراج مواد و توکن های عنصر

مکانیزم های انگیزشی (پاداش های رفرال، ایردراپ ها)

ایجاد یا معامله "دارایی های عنصری" درون زنجیره ای





توکن EIN به عنوان «هسته گرانشی» پروتکل عمل میکند و از طریق آزاد سازی های روزانه و مکانیسم نصف شدن سالانه، کشش اقتصادی بلند مدت و انگیزه مشارکت را حفظ میکند.









نمایانگر پنج ذره بنیادی تشکیلدهنده جهان:





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME





کاربران با استیک کردن EIN توکن های ماده را دریافت میکنند. هر ماده دارای نرخ استخراج و دوره های نصف شدن مستقل است. این توکن ها هم ب هعنوان استعاره های علمی و هم به عنوان منابع پایه برای «ترکیب عناصر» بعدی عمل میکنند.









پروژه 122 عنصر جدول تناوبی (از H تا Og) را درون زنجیره ای میآورد. هر عنصر یک توکن مستقل با ویژگی های زیر است:





مکانیزم فعال سازی روی زنجیره

قابلیت تبادل با توکن های ماده

استخرهای معاملاتی اختصاصی

پاداش های استیکینگ

سیستم سلسله مراتبی (عناصر رایج، عناصر نادر، عناصر فوق العاده)





این عناصر نماد قابلیت ترکیب دانش علمی بوده و شبکه دارایی پایه برای بازی ها و اقتصاد های آینده را تشکیل میدهند.









سیستم اقتصادی Einstein ترکیبی از چندین مکانیزم انگیزشی است:





استخراج روزانه: کاربران EIN را استیک میکنند تا توکن های ماده دریافت کنند؛ میزان آزاد سازی روزانه ثابت است و سالانه کاهش مییابد.

جوایز رفرال: تا سقف 547,500,000 EIN برای تشویق رفرال ها و رشد جامعه اختصاص یافته است.

فعالسازی عنصر: با تبادل مواد یا مشارکت در معاملات فعال میشود.

جفتهای معاملاتی متعدد: شامل استخرهای EIN/USDT، EIN/MATERIAL، EIN/ELEMENT برای هدایت لیکوییدیتی توکن ها.

استخرهای استیکینگ عناصر فوقالعاده: پس از فعال سازی عناصر سطح بالا، پاداشهای پیشرفته را باز میکنند.





کل مکانیزم بر مشارکت بهعنوان انگیزه و شناخت بهعنوان دارایی تأکید دارد و باعث پیشرفت و عملکرد غیرمتمرکز پروتکل میشود.









حقوق حکمرانی Einstein متعلق به دارندگان EIN است. تمامی پارامتر های اصلی مانند تخصیص توکن، سیاست های پاداش و ارتقاء قراردادها از طریق پیشنهادات و رأی گیری DAO تعیین میشود. جامعه نقش کلیدی در تکامل پروژه ایفا میکند و خود پروتکل یک آزمایش علمی باز است.





ویژگیهای اضافی برنامهریزیشده شامل موارد زیر است:





سیستم ثبت آزمایش های درون زنجیره ای (نمایش مشارکت کاربران).

همکاری در تولید محتوای علمی (با دانشگاه ها و پروژه های DeSci).

علم بازیسازیشده درون زنجیره ای (مانند چالش های ترکیب عناصر، مسابقات سرعت پروتون).





در این دنیای غیرمتمرکز که هر کسی میتواند «علم بازی کند»، هر پروتون، الکترون و سنتز عنصر راهی دیگر برای کشف قوانین جهان توسط انسان است. EIN فقط یک توکن نیست؛ بلکه پلی است که علم، شناخت و آینده را به هم وصل میکند.



