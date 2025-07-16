با پیشرفت مداوم تکنولوژی بلاک چین و رونق بازار، پروژه Sonic به یک نقطه کانونی در صنعت تبدیل شده است. به عنوان اولین لایه دوم بازی ها در شبکه Solana، و Sonic از مزایای سرعت بالا و کارمزد پایین Solana بهره میبرد تا یک پلتفرم نوآورانه برای توسعه دهندگان بازی و بازیکنان ارائه دهد. با گسترش تدریجی اکوسیستم Sonic، پروژه های DeFi و فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در حال ظهور هستند. با وجود کاهش اخیر بازار میم کوین ها، Sonic با اکوسیستم قوی DeFi خود به رهبری بازیابی بازار پرداخته است، به طوریکه توکن های برتر از پروژه های مختلف در عرض یک هفته رشد 4 تا 10 برابری داشتهاند. حالا، چه فرصت های سرمایه گذاری در اکوسیستم فعلی Sonic ارزش توجه دارند؟









توکن SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) توکن بومی Shadow Exchange، بزرگترین صرافی در شبکه Sonic است. به عنوان توکن اصلی که رشد اکوسیستم Sonic را هدایت میکند، SHADOW نه تنها عملکردهای لیکوییدیتی و معاملات را فراهم میکند، بلکه امکان مشارکت در استخرهای لیکوییدیتی و استیکینگ را نیز فراهم کرده و جوایز قابل توجهی برای LP ها به ارمغان میآورد.





ویژگی های کلیدی: کارمزد تراکنش پایین، عملکرد با سرعت بالا، و امکان تبدیل 1:1 به xSHADOW برای شرکت در استیکینگ یا رأی دهی.





عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار SHADOW از حدود 5 میلیون دلار به 41 میلیون دلار افزایش یافت و بیش از 700% رشد داشت. در اوج خود، سرمایه بازار آن به طور موقت از 47 میلیون دلار عبور کرد. این رشد چشمگیر نشان دهنده عملکرد قوی SHADOW به عنوان یک توکن پیشرو در شبکه Sonic است که آن را به یک نقطه کانونی برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است.













در اکوسیستم Sonic، x33 توکنی است که به استیکینگ لیکوییدیتی xSHADOW مرتبط است و مزایای قابل توجهی از جمله رأی دهی خودکار، کمپاند خودکار و کارمزد صفر را ارائه میدهد. با استیک کردن xSHADOW، کاربران میتوانند x33 تولید کنند و از طریق یک مکانیسم خودکار به طور مداوم پاداش ها را دریافت کنند. این مکانیسم نه تنها استراتژی بهینه رأی دهی را محاسبه میکند، بلکه به طور خودکار نرخ تبدیل توکن را افزایش میدهد و به کاربران کمک میکند تا بازدهی بالاتری کسب کنند.





ویژگی های کلیدی: x33 یک مکانیسم استیکینگ و پاداش خودکار و بدون اصطکاک را فراهم میکند، در حالی که از لیکوییدیتی بالا پشتیبانی کرده و امکان معامله آزاد توکن ها در بازار باز را فراهم میآورد.





عملکرد بازار: با افزایش محبوبیت اکوسیستم Sonic و Shadow Exchange، سرمایه بازار x33 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در هفته گذشته، x33 از حدود 3 میلیون دلار به 12.8 میلیون دلار افزایش یافت و رشدی بیش از 400% را به ثبت رساند.













پروتکل Eggs Finance یک پروتکل نوآورانه DeFi است که بر روی بلاک چین Sonic ساخته شده است. کاربران میتوانند با واریز S به قرارداد هوشمند پروتکل، EGGS تولید کنند. هر تراکنش تولید EGGS شامل کارمزد 2.5% است و در آینده، کاربران میتوانند از طریق استقراض، وثیقهگذاری و استراتژی های اهرمی، پاداش های بیشتری کسب کنند.





ویژگی های کلیدی: تولید و بازخرید: کاربران میتوانند EGGS را از طریق تب سواپ در dApp به قرارداد بازگردانند. بازخرید نیز شامل کارمزد 2.5% است و توکن های EGGS سوزانده شده و دارایی های S به کاربران باز میگردد. کارمزدها به همان نسبت که در زمان تولید توزیع میشوند، به نفع قرارداد، مشوق های لیکوییدیتی و تیم تقسیم میشوند.





استقراض و اهرم: کاربران میتوانند از EGGS بهعنوان وثیقه برای قرض گرفتن توکن های S استفاده کنند و تا 99% از ارزش EGGS را به توکن های S قرض کنند. بهره به طور خطی با نرخ پایه 0.05% محاسبه میشود و کاربران میتوانند شرایط بازپرداخت را از 1 روز تا 365 روز انتخاب کنند. این ویژگی ها به کاربران اجازه میدهد تا با قرض گرفتن، تولید و خرید بیشتر EGGS، موقعیت های خود را گسترش دهند.





عملکرد بازار: از زمان راه اندازی، سرمایه بازار توکن های EGGS در روز اول خود از 7 میلیون دلار عبور کرده و همچنان در حال افزایش است. در هفته گذشته، سرمایه بازار آن بیش از 58% افزایش یافته است. با ادامه رشد اکوسیستم Sonic و نقش فزاینده EGGS در پروتکل DeFi، این توکن همچنان یک فرصت سرمایه گذاری ارزشمند برای پیگیری است.













کوین GOGGLES و TinHatCat دو ستاره در حال ظهور در بازار میم کوین هستند. با اینکه هیجان میم کوین ها در زنجیره Solana کاهش یافته است، GOGGLES به عنوان میم کوین پیشرو در زنجیره Sonic شناخته شده و با توسعه سریع Sonic توجه زیادی جلب کرده و تعداد زیادی سرمایه گذار را جذب کرده است. در همین حال، TinHatCat، دومین میم کوین بزرگ در Sonic، با گربه ای که کلاه صورتی بانمک بر سر دارد، توجه ها را به خود جلب کرده و هیجان بازار را بیشتر کرده است.





ویژگیهای کلیدی: هیجان فرهنگی پیرامون میم کوین ها بهطور نزدیک با حدس و گمان های بازار مرتبط است، و هر دو توکن از حمایت بسیار قوی جامعه بهره مند هستند.





عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*) در عرض تنها دو روز بیش از 344% افزایش یافت و از 4.18 میلیون دلار به 18.58 میلیون دلار رسید که عملکرد چشمگیری را نشان میدهد. TinHatCat (THC) نیز توجه زیادی را به خود جلب کرد، و سرمایه بازار آن از 1.63 میلیون دلار به 6.91 میلیون دلار افزایش یافت. در 12 فوریه، قیمت آن به طرز شگفت آوری 322% رشد کرد.













5.1 توکن NAVI





بازار Navigator Exchange یک بازار لیکوییدیتی غیرمتمرکز در اکوسیستم Sonic است و بهعنوان بهترین Perp DEX در Sonic رتبه بندی شده است. این پلتفرم از دارایی های مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس و فلزات پشتیبانی میکند. استخرهای لیکوییدیتی آن تا 240% APR ارائه میدهند و با پاداش های توکنی S از مشارکت کاربران پشتیبانی میکنند.





ویژگیهای کلیدی: پشتیبانی از طیف گسترده ای از دارایی ها، از جمله ارزهای دیجیتال و داراییهای سنتی، با پاداشهای APR بالا.





عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار توکن های NAVI افزایش چشمگیری داشت و در عرض تنها 3 روز، 10 برابر رشد کرد.









5.2 بیتس BEETS





بیتس Beets یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز است که ابتدا در سال 2021 روی شبکه Fantom راه اندازی شد و سپس به Optimism منتقل شد. در دسامبر 2024، این پلتفرم به Sonic مهاجرت کرد. با استفاده از فناوری Balancer v3، و Beets توسعه AMM (بازار سازان خودکار) را ساده کرده و به یکی از پلتفرم های معاملاتی مهم در زنجیره Sonic تبدیل شده است.





ویژگی های کلیدی:

پشتیبانی از چندین زنجیره: عملیات یکپارچه در چندین بلاک چین، گسترش دسترسی به بازار.

ساخت بازار خودکار AMM: مبتنی بر مکانیزم های پیشرفته AMM، به ارائه مشوق های لیکوییدیتی برای کمک به کاربران جهت تجربه ی معاملاتی بدون اصطکاک میپردازد.





عملکرد بازار: در هفته گذشته، BEETS شاهد افزایش 95.6% در سرمایه بازار در عرض تنها سه روز بود که نشان دهنده افزایش پایدار تقاضای بازار و اعتماد سرمایه گذاران است.













با گسترش اکوسیستم سونیک، به ویژه با تمرکز متنوع آن بر روی DeFi، بازارهای میم کوین و معاملات غیرمتمرکز، فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در حال ظهور است. از SHADOW تا x33، و از GOGGLES تا EGGS، این پروژه ها نه تنها عملکرد قوی در بازار را نشان میدهند بلکه به سرمایه گذاران پتانسیل بازدهی بالا را ارائه میدهند. اگرچه اکوسیستم Sonic هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، معماری فناوری نوآورانه، کارمزد پایین و مزایای سرعت بالا آن را در موقعیتی قرار داده تا تبدیل به یک گوهر درخشان در اکوسیستم سولانا شود.





پلتفرم MEXC به عنوان یک پیشرو جهانی در پلتفرم های معاملات دیجیتال، مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری، از جمله پروژه های اکوسیستم Sonic را ارائه میدهد. با قدرت های خود در سرعت معاملات، پوشش دارایی ها و لیکوییدیتی، MEXC به سرمایه گذاران کمک میکند تا به سرعت فرصت ها را در بازار همیشه در حال تغییر شناسایی کنند. اگر به آینده اکوسیستم Sonic باور دارید، MEXC پلتفرم ایده آل شما برای شرکت در این پروژه های مرتبط خواهد بود.





بیانیه قانونی: این مطلب بههیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، قانونی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین هیچ گونه توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نمیباشد. مقاله مرکز دانستنی های MEXC تنها برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری به شمار نمیرود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که تمام ریسک های موجود را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمامی تصمیمات سرمای هگذاری بر عهده کاربر است و MEXC هیچ گونه مسئولیتی در قبال این تصمیمات ندارد.