با پیشرفت مداوم تکنولوژی بلاک چین و رونق بازار، پروژه Sonic به یک نقطه کانونی در صنعت تبدیل شده است. به عنوان اولین لایه دوم بازی ها در شبکه Solana، و Sonic از مزایای سرعت بالا و کارمزد پایین Solana ببا پیشرفت مداوم تکنولوژی بلاک چین و رونق بازار، پروژه Sonic به یک نقطه کانونی در صنعت تبدیل شده است. به عنوان اولین لایه دوم بازی ها در شبکه Solana، و Sonic از مزایای سرعت بالا و کارمزد پایین Solana ب
مرکز دانستنی ها/--/محتوای برجسته/افزایش اکول...nic فاش شد!

افزایش اکولوژیکی 100%: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در Sonic فاش شد!

7/16/2025MEXC
0m
#خبرهای بازار
Sonic SVM
SONIC$0.12325-1.09%
DeFi
DEFI$0.000857+7.93%
Shadow
SHADOW$3.912-13.94%
FINANCE
FINANCE$0.0004741+24.14%
GOGGLES
GOGLZ$0.0472-8.17%

با پیشرفت مداوم تکنولوژی بلاک چین و رونق بازار، پروژه Sonic به یک نقطه کانونی در صنعت تبدیل شده است. به عنوان اولین لایه دوم بازی ها در شبکه Solana، و Sonic از مزایای سرعت بالا و کارمزد پایین Solana بهره میبرد تا یک پلتفرم نوآورانه برای توسعه دهندگان بازی و بازیکنان ارائه دهد. با گسترش تدریجی اکوسیستم Sonic، پروژه های DeFi و فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در حال ظهور هستند. با وجود کاهش اخیر بازار میم کوین ها، Sonic با اکوسیستم قوی DeFi خود به رهبری بازیابی بازار پرداخته است، به طوریکه توکن های برتر از پروژه های مختلف در عرض یک هفته رشد 4 تا 10 برابری داشتهاند. حالا، چه فرصت های سرمایه گذاری در اکوسیستم فعلی Sonic ارزش توجه دارند؟

1. توکن SHADOW: توکن بومی Shadow Exchange در Sonic.


توکن SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) توکن بومی Shadow Exchange، بزرگترین صرافی در شبکه Sonic است. به عنوان توکن اصلی که رشد اکوسیستم Sonic را هدایت میکند، SHADOW نه تنها عملکردهای لیکوییدیتی و معاملات را فراهم میکند، بلکه امکان مشارکت در استخرهای لیکوییدیتی و استیکینگ را نیز فراهم کرده و جوایز قابل توجهی برای LP ها به ارمغان میآورد.

ویژگی های کلیدی: کارمزد تراکنش پایین، عملکرد با سرعت بالا، و امکان تبدیل 1:1 به xSHADOW برای شرکت در استیکینگ یا رأی دهی.

عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار SHADOW از حدود 5 میلیون دلار به 41 میلیون دلار افزایش یافت و بیش از 700% رشد داشت. در اوج خود، سرمایه بازار آن به طور موقت از 47 میلیون دلار عبور کرد. این رشد چشمگیر نشان دهنده عملکرد قوی SHADOW به عنوان یک توکن پیشرو در شبکه Sonic است که آن را به یک نقطه کانونی برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است.


2. سیستم x33: استیکینگ لیکوییدیتی و اتو کمپاند Auto-Compound.


در اکوسیستم Sonic، x33 توکنی است که به استیکینگ لیکوییدیتی xSHADOW مرتبط است و مزایای قابل توجهی از جمله رأی دهی خودکار، کمپاند خودکار و کارمزد صفر را ارائه میدهد. با استیک کردن xSHADOW، کاربران میتوانند x33 تولید کنند و از طریق یک مکانیسم خودکار به طور مداوم پاداش ها را دریافت کنند. این مکانیسم نه تنها استراتژی بهینه رأی دهی را محاسبه میکند، بلکه به طور خودکار نرخ تبدیل توکن را افزایش میدهد و به کاربران کمک میکند تا بازدهی بالاتری کسب کنند.

ویژگی های کلیدی: x33 یک مکانیسم استیکینگ و پاداش خودکار و بدون اصطکاک را فراهم میکند، در حالی که از لیکوییدیتی بالا پشتیبانی کرده و امکان معامله آزاد توکن ها در بازار باز را فراهم میآورد.

عملکرد بازار: با افزایش محبوبیت اکوسیستم Sonic و Shadow Exchange، سرمایه بازار x33 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در هفته گذشته، x33 از حدود 3 میلیون دلار به 12.8 میلیون دلار افزایش یافت و رشدی بیش از 400% را به ثبت رساند.


3. توکن EGGS: نقطه برجسته جدید پروتکل های DeFi.


پروتکل Eggs Finance یک پروتکل نوآورانه DeFi است که بر روی بلاک چین Sonic ساخته شده است. کاربران میتوانند با واریز S به قرارداد هوشمند پروتکل، EGGS تولید کنند. هر تراکنش تولید EGGS شامل کارمزد 2.5% است و در آینده، کاربران میتوانند از طریق استقراض، وثیقهگذاری و استراتژی های اهرمی، پاداش های بیشتری کسب کنند.

ویژگی های کلیدی: تولید و بازخرید: کاربران میتوانند EGGS را از طریق تب سواپ در dApp به قرارداد بازگردانند. بازخرید نیز شامل کارمزد 2.5% است و توکن های EGGS سوزانده شده و دارایی های S به کاربران باز میگردد. کارمزدها به همان نسبت که در زمان تولید توزیع میشوند، به نفع قرارداد، مشوق های لیکوییدیتی و تیم تقسیم میشوند.

استقراض و اهرم: کاربران میتوانند از EGGS بهعنوان وثیقه برای قرض گرفتن توکن های S استفاده کنند و تا 99% از ارزش EGGS را به توکن های S قرض کنند. بهره به طور خطی با نرخ پایه 0.05% محاسبه میشود و کاربران میتوانند شرایط بازپرداخت را از 1 روز تا 365 روز انتخاب کنند. این ویژگی ها به کاربران اجازه میدهد تا با قرض گرفتن، تولید و خرید بیشتر EGGS، موقعیت های خود را گسترش دهند.

عملکرد بازار: از زمان راه اندازی، سرمایه بازار توکن های EGGS در روز اول خود از 7 میلیون دلار عبور کرده و همچنان در حال افزایش است. در هفته گذشته، سرمایه بازار آن بیش از 58% افزایش یافته است. با ادامه رشد اکوسیستم Sonic و نقش فزاینده EGGS در پروتکل DeFi، این توکن همچنان یک فرصت سرمایه گذاری ارزشمند برای پیگیری است.


4. کوین GOGGLES و TinHatCat: ستارگان در حال ظهور در بازار میم کوین ها.


کوین GOGGLES و TinHatCat دو ستاره در حال ظهور در بازار میم کوین هستند. با اینکه هیجان میم کوین ها در زنجیره Solana کاهش یافته است، GOGGLES به عنوان میم کوین پیشرو در زنجیره Sonic شناخته شده و با توسعه سریع Sonic توجه زیادی جلب کرده و تعداد زیادی سرمایه گذار را جذب کرده است. در همین حال، TinHatCat، دومین میم کوین بزرگ در Sonic، با گربه ای که کلاه صورتی بانمک بر سر دارد، توجه ها را به خود جلب کرده و هیجان بازار را بیشتر کرده است.

ویژگیهای کلیدی: هیجان فرهنگی پیرامون میم کوین ها بهطور نزدیک با حدس و گمان های بازار مرتبط است، و هر دو توکن از حمایت بسیار قوی جامعه بهره مند هستند.

عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*) در عرض تنها دو روز بیش از 344% افزایش یافت و از 4.18 میلیون دلار به 18.58 میلیون دلار رسید که عملکرد چشمگیری را نشان میدهد. TinHatCat (THC) نیز توجه زیادی را به خود جلب کرد، و سرمایه بازار آن از 1.63 میلیون دلار به 6.91 میلیون دلار افزایش یافت. در 12 فوریه، قیمت آن به طرز شگفت آوری 322% رشد کرد.


5. توکن های پلتفرم های معاملاتی غیرمتمرکز: NAVI و BEETS


5.1 توکن NAVI


بازار Navigator Exchange یک بازار لیکوییدیتی غیرمتمرکز در اکوسیستم Sonic است و بهعنوان بهترین Perp DEX در Sonic رتبه بندی شده است. این پلتفرم از دارایی های مختلفی از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس و فلزات پشتیبانی میکند. استخرهای لیکوییدیتی آن تا 240% APR ارائه میدهند و با پاداش های توکنی S از مشارکت کاربران پشتیبانی میکنند.

ویژگیهای کلیدی: پشتیبانی از طیف گسترده ای از دارایی ها، از جمله ارزهای دیجیتال و داراییهای سنتی، با پاداشهای APR بالا.

عملکرد بازار: در هفته گذشته، سرمایه بازار توکن های NAVI افزایش چشمگیری داشت و در عرض تنها 3 روز، 10 برابر رشد کرد.


5.2 بیتس BEETS

بیتس Beets یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز است که ابتدا در سال 2021 روی شبکه Fantom راه اندازی شد و سپس به Optimism منتقل شد. در دسامبر 2024، این پلتفرم به Sonic مهاجرت کرد. با استفاده از فناوری Balancer v3، و Beets توسعه AMM (بازار سازان خودکار) را ساده کرده و به یکی از پلتفرم های معاملاتی مهم در زنجیره Sonic تبدیل شده است.

ویژگی های کلیدی:
پشتیبانی از چندین زنجیره: عملیات یکپارچه در چندین بلاک چین، گسترش دسترسی به بازار.
ساخت بازار خودکار AMM: مبتنی بر مکانیزم های پیشرفته AMM، به ارائه مشوق های لیکوییدیتی برای کمک به کاربران جهت تجربه ی معاملاتی بدون اصطکاک میپردازد.

عملکرد بازار: در هفته گذشته، BEETS شاهد افزایش 95.6% در سرمایه بازار در عرض تنها سه روز بود که نشان دهنده افزایش پایدار تقاضای بازار و اعتماد سرمایه گذاران است.


6. نتیجه گیری: نقشه راه آینده اکوسیستم Sonic


با گسترش اکوسیستم سونیک، به ویژه با تمرکز متنوع آن بر روی DeFi، بازارهای میم کوین و معاملات غیرمتمرکز، فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در حال ظهور است. از SHADOW تا x33، و از GOGGLES تا EGGS، این پروژه ها نه تنها عملکرد قوی در بازار را نشان میدهند بلکه به سرمایه گذاران پتانسیل بازدهی بالا را ارائه میدهند. اگرچه اکوسیستم Sonic هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، معماری فناوری نوآورانه، کارمزد پایین و مزایای سرعت بالا آن را در موقعیتی قرار داده تا تبدیل به یک گوهر درخشان در اکوسیستم سولانا شود.

پلتفرم MEXC به عنوان یک پیشرو جهانی در پلتفرم های معاملات دیجیتال، مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری، از جمله پروژه های اکوسیستم Sonic را ارائه میدهد. با قدرت های خود در سرعت معاملات، پوشش دارایی ها و لیکوییدیتی، MEXC به سرمایه گذاران کمک میکند تا به سرعت فرصت ها را در بازار همیشه در حال تغییر شناسایی کنند. اگر به آینده اکوسیستم Sonic باور دارید، MEXC پلتفرم ایده آل شما برای شرکت در این پروژه های مرتبط خواهد بود.

بیانیه قانونی: این مطلب بههیچ عنوان مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، قانونی، مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین هیچ گونه توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نمیباشد. مقاله مرکز دانستنی های MEXC تنها برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری به شمار نمیرود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که تمام ریسک های موجود را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمامی تصمیمات سرمای هگذاری بر عهده کاربر است و MEXC هیچ گونه مسئولیتی در قبال این تصمیمات ندارد.


مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

اتنا (Ethena) چیست؟ راهنمای کامل پروتکل دلار مصنوعی بومی کریپتو

اتنا (Ethena) چیست؟ راهنمای کامل پروتکل دلار مصنوعی بومی کریپتو

TL;DRدلار USDe، دلاری مصنوعی نه متکی بر ارز فیات: برخلاف استیبلکوینهای سنتی که پشتوانه آنها ذخایر فیات است، USDe بر پایه داراییهای رمزارزی و موقعیتهای فروش آتی (Short Futures) پشتیبانی میشود. این ساخت

پدیده BIANRENSHENG (BINANCELIFE) چیست؟ از میم اینترنتی تا پدیده ارز دیجیتال

پدیده BIANRENSHENG (BINANCELIFE) چیست؟ از میم اینترنتی تا پدیده ارز دیجیتال

TL;DR1) دستاورد مهم: BIANRENSHENG （BINANCELIFE） نخستین میم کوین چینی شد که در بایننس عرضه شد و قواعد مرسوم بازار را شکست.2) رشد انفجاری: ظرف تنها سه روز از زمان عرضه، ارزش بازار BINANCELIFE از صفر به

تحلیل کامل پروژه 375ai (EAT): نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه

تحلیل کامل پروژه 375ai (EAT): نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه

TL;DR1) هوش غیرمتمرکز در لبه: پروژه 375ai موفق به طراحی و پیادهسازی نخستین شبکه غیرمتمرکز هوش داده در لبه شده است که پردازش و تحلیل دادهها را مستقیماً در منبع و بهصورت بلادرنگ انجام میدهد. این معماری،

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید