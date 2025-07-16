پروتکل Eclipse: راه حل یکپارچه لایه 2 که اتریوم و سولانا را ادغام می کند









پروتکل Eclipse بهعنوان نخستین راه حل لایه دوم (Layer 2) مبتنی بر شبکه اتریوم، با بهره گیری از قدرت و سرعت ماشین مجازی سولانا (SVM)، افق تازه ای در معماری بلاکچین گشوده است. این پروتکل با ساختاری ماژولار و هوشمندانه طراحی شده تا زیربنایی مطمئن، مقیاس پذیر و ایمن برای تعاملات پرسرعت در بستر Web3 و اپلیکیشن های غیرمتمرکز (dApps) فراهم سازد.









پروتکل Eclipse نمادی از یک رویکرد استراتژیک و آیندهن گرانه برای حل چالش های پیچیده مقیاس پذیری در زیست بوم رو به گسترش بلاک چین است. با تداوم رشد و بلوغ فناوری بلاکچین، اتریوم—بهعنوان پیشتاز پلتفرم های قرارداد هوشمند—در برابر محدودیت های ذاتی در مقیاس پذیری، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است.





گرچه طرح هایی مانند شاردینگ و رول آپ ها با هدف بهبود عملکرد شبکه در حال توسعه اند، اما مسائلی نظیر پراکندگی نقدینگی و تجربه کاربری نامطلوب، همچنان بر سر راه تحقق اکوسیستمی یکپارچه و کارآمد مانده اند. از سوی دیگر، سولانا با ارائه توان عملیاتی خارق العاده و مقیاس پذیری چشمگیر، توانسته توجه بسیاری را جلب کند؛ هرچند دغدغه هایی جدی پیرامون تمرکززدایی و امنیت، همچنان سایهافکن باقی مانده اند.





در این میان، Eclipse با دیدگاهی نوآورانه و معماری تلفیقی، آمده است تا شکاف میان این دو غول فناوری را پر کند. با بهره گیری از قدرت ماشین مجازی سولانا (SVM) و امنیت بنیادین شبکه اتریوم، Eclipse راهحلی نسل جدید برای ارتقای زیرساخت های بلاکچین ارائه می دهد—پلتفرمی منعطف، مقیاس پذیر و ایمن برای آینده ای که در آن تعاملات Web3 و برنامه های غیرمتمرکز، بی وقفه، یکپارچه و قدرتمند اجرا میشوند.









پروتکل Eclipse بر پایهی نوآوری تحولآفرین GSVM (ماشین مجازی GigaScale) بنا شده است؛ معماریای پیشرو که با ترکیب طراحی مشترک سختافزار-نرمافزار و بهینه سازی چندلایه، افق تازهای از توان عملیاتی و مقیاس پذیری را پیش روی بلاکچین میگشاید. GSVM با بهرهگیری از فناوری هایی همتراز با موتور اجرای موازی Sealevel سولانا، ضمن حفظ امنیت پیشتازانه و نقدینگی عمیق اتریوم، تجربه ای کم نظیر از پردازش تراکنشهای مقیاس بزرگ، پایدار و سریع را ممکن میسازد. این معماری نوین، نقطه تلاقی هوش، سرعت و انعطافپذیری در زیربنای نسل آینده Web3 است.





چهار ستون نوآورانه GSVM:





طراحی همافزای سختافزار و نرمافزار: و GSVM با بهره گیری از پردازندههای گرافیکی قدرتمند (GPU)، شتابدهنده های FPGA، و SmartNICهای هوشمند، به صورت پویا و هوشمندانه منابع را تخصیص میدهد. این معماری نهتنها توان محاسباتی پیچیده مورد نیاز قراردادهای هوشمند را بهینه تأمین میکند، بلکه با تخصیص دقیق توان عملیاتی برای تراکنشهای سادهتر، کارایی کلی شبکه را به سطحی بی سابقه ارتقاء میدهد.





مقیاس پذیری پویا و ایزوله سازی پیشرفته: در مواجهه با ترافیک سنگین یا رشد ناگهانی بار، GSVM به صورت زنده منابع CPU را افزایش داده و ظرفیت پردازشی شبکه را بالا می برد. همچنین با ایزوله سازی هوشمند منابع برای dApp های پرترافیک، از اختلال در عملکرد کل شبکه جلوگیری میکند و ثبات را حتی در اوج تقاضا حفظ مینماید.





بهینهسازی چندلایه مبتنی بر هوش مصنوعی: از تخمین دقیق هزینه گاز گرفته تا زمانبندی هوشمند تراکنشها، GSVM در تمامی سطوح عملکرد، تعامل بلادرنگ با داده ها را ممکن ساخته است. پیشبینی هوشمند ازدحامها و جلوگیری از شکست بلوکها، با بهرهگیری از هوش مصنوعی، تضمینی برای تجربهای روان و بدون وقفه است.





موازیسازی و انتزاع محاسباتی پیشرفته: برای افزایش سرعت پردازش بدون کاهش امنیت، وظایف محاسباتی سنگین به محیطهای خارج از زنجیره منتقل میشوند و نتایج نهایی با استفاده از اثباتهای دانش صفر (ZK) به زنجیره اصلی بازمیگردند. این رویکرد ترکیبی، امنیت زنجیره اتریوم را حفظ کرده و در عین حال بهرهوری را به حداکثر میرساند.





علاوه بر این نوآوریهای کلیدی، Eclipse از محیطهای اجرایی گوناگونی مانند EVM، SVM و MoveVM پشتیبانی میکند و به توسعهدهندگان آزادی عمل بینظیری برای انتخاب بستر مناسب با نیازهای پروژه خود میبخشد. پروژهها میتوانند بهصورت اختصاصی، مسیر بهینهای از نظر امنیت، عملکرد و مقیاسپذیری تعریف کنند. برای تضمین امنیت در سطحی فراتر، Eclipse با RISC Zero، یکی از قدرتمندترین سیستم های ضدتقلب مبتنی بر اثباتهای ZK، یکپارچه شده است—پایهگذاری تجربهای که در آن سرعت، شفافیت و رمزنگاری قوی در هم تنیدهاند.









از زمان راهاندازی شبکه اصلی خود در نوامبر ۲۰۲۴، اکوسیستم Eclipse با شتابی چشمگیر و رشدی خیرهکننده، جایگاه خود را بهعنوان یکی از پیشتازان نوآورانه در فضای بلاکچین تثبیت کرده است. این اکوسیستم تنها در مدت زمانی کوتاه، موفق به جذب و یکپارچهسازی بیش از ۶۰ برنامه غیرمتمرکز (dApp) و ارائهدهنده خدمات شده که حوزههایی متنوع از جمله مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازیهای بلاکچینی (GameFi)، کاربردهای مصرفکننده و توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) را در بر میگیرد.





DeFi: از جمله بازیگران کلیدی این عرصه میتوان به پلتفرم وامدهی پیشرفته Astrol و صرافیهای غیرمتمرکز Invariant و Umbra اشاره کرد که با ارائه مجموعهای جامع از خدمات مالی نوین، کاربران را در دل یک اقتصاد دیجیتال بدون واسطه جای میدهند.





GameFi: بازیهایی مانند Turbo Tap با بهرهگیری از مکانیزمهای انگیزشی درونزنجیرهای و گیمپلی پویا، سطحی تازه از تعامل را به دنیای بازیهای بلاکچینی وارد کرده و نقش بسزایی در تقویت مشارکت جامعه ایفا میکنند.





NFT: با راهاندازی مجموعه رسمی After School Club NFT و پشتیبانی از پلتفرمهای مطرحی نظیر Scope و Minty.Market، اکوسیستم Eclipse جایگاه خود را در میان بازیگران اصلی بازار NFT مستحکمتر کرده و به گسترش مرزهای خلاقیت در این حوزه سرعت بخشیده است.





این شبکه همچنین با میزبانی پروژههای نوظهور و الهامبخشی مانند Hedgehog (بازار پیشبینی) و Fight.Horse (پلتفرم memecoin) نشان داده است که به خلق چشماندازی پویا، متنوع و نوآورانه در حوزه وب۳ متعهد است.





در ادامه این مسیر پرشتاب، Eclipse توانسته است:





بیش از ۱۱۵۰ اتریوم (ETH) کارمزد تولید کند،

جامعهای پرشور با ۴۷۲٬۰۰۰ عضو در Discord گردآورد،

بیش از ۱ میلیون کیف پول فعال را به اکوسیستم خود وارد نماید،

و با پردازش بیش از ۲.۱ میلیارد تراکنش، از مرز ۱ میلیارد دلار در حجم معاملات صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) عبور کند.

















پلتفرم Eclipse با هدفی بلند پروازانه طراحی شده است: ارائه بهترین ویژگی های دو جهان اتریوم و سولانا. این معماری نوآورانه با ادغام نقاط قوت کلیدی هر شبکه بلاکچین، بستری فراهم می سازد که در آن مقیاس پذیری، تجربه کاربری ممتاز، و امنیت سطح بالا در کنار یکدیگر معنا مییابند.





معماری پیشرفته Eclipse Mainnet در یک نگاه:





لایه تسویه – Ethereum

لایهEclipse از بلاکچین اتریوم بهعنوان ستون فقرات لایه تسویه خود بهره میبرد، تا از نهایی بودن تراکنشها با بالاترین سطح ایمنی و غیرمتمرکز بودن اطمینان حاصل شود. تراکنش ها با استفاده از مکانیزم پلزنی تأیید میشوند، و از این طریق، Eclipse قدرت و اعتبار امنیتی اتریوم را به ارث میبرد.





لایه اجرا – SVM (Solana Virtual Machine)

در قلب موتور اجرایی Eclipse، ماشین مجازی سولانا قرار دارد؛ یک زیر ساخت مدرن با قابلیت پردازش موازی تراکنش ها. برخلاف محیط های تک ریسمانی مانند EVM، این ساختار امکان اجرای همزمان عملیات را فراهم میسازد و در نتیجه، توان عملیاتی شبکه را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.





دادههای در دسترس – Celestia

برای ارائه راهکاری مقیاس پذیر و مقرون به صرفه در انتشار دادهها، Eclipse از Celestia به عنوان لایه در دسترس بودن داده ها بهره میبرد. این انتخاب هوشمندانه، ضمن پشتیبانی از حجم بالای تراکنش ها، هزینه ها را به طور ملموسی کاهش داده و از وابستگی صرف به شبکه اتریوم پرهیز میکند.





مکانیسم امنیتی – RISC Zero (اثبات تقلب مبتنی بر دانش صفر)

به منظور صیانت از یکپارچگی اکوسیستم، Eclipse از اثبات تقلب مبتنی بر فناوری دانش صفر بهره میگیرد. این ساختار با تکیه بر نوآوری های RISC Zero، امکان شناسایی و خنثی سازی تراکنش های مخرب را بدون نیاز به اجرای مجدد آنها روی زنجیره فراهم میکند؛ امنیت بدون مصالحه.

















با تداوم رشد فناوری بلاکچین و گسترش پذیرش جهانی آن، Eclipse بهعنوان پلتفرمی خلاقانه و آیندهنگر، با ترکیب هوشمندانهی مزایای اتریوم و سولانا، در موقعیتی ممتاز قرار دارد تا به یکی از ارکان کلیدی در استقرار و مقیاسپذیری برنامههای Web3 تبدیل شود.





و Eclipse با نگاهی رو به آینده، بهطور مداوم بر ارتقاء زیرساخت های فنی، بهینه سازی تجربه کاربری، و ایجاد محیطی توسعهدهندهمحور تمرکز دارد. این رویکرد منجر به خلق بستری شده است که ضمن حفظ امنیت و عملکرد بالا، تجربهای روان، سریع و مقرونبهصرفه را برای کاربران نهایی به ارمغان میآورد.





برای سرمایه گذاران هوشمند و توسعه دهندگانی که بهدنبال فرصتهای نوظهور در حوزه بلاکچین هستند، Eclipse یک چشمانداز الهامبخش و فرصتی بیبدیل است. معماری ماژولار و منحصربهفرد آن، در کنار کاربردهای عملی آینده نگر، این پلتفرم را به کاتالیزوری قدرتمند برای مرحلهی بعدی تحول در صنعت Web3 تبدیل کرده است.





در همین راستا، MEXC ، بهعنوان یکی از بازیگران پیشتاز در صنعت دارایی های دیجیتال، با افتخار حمایت خود را از پروژه هایی نوآور همچون Eclipse اعلام می کند. ما در MEXC متعهد به ارائه تجربهای حرفهای و یکپارچه هستیم – از جمله اجرای معاملات در سطح میلیثانیه، دسترسی زودهنگام به پروژه های با کیفیت و با دقت بررسی شده، و فراهم سازی بستری امن و شفاف برای سرمایه گذاران.



