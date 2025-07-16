کاوش عمیق در EarthMeta: ساخت یک اکوسیستم مجازی غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی

همزمان با همگرایی سریع هوش مصنوعی و وب 3 ، پروتکل EarthMeta در حال تعریف مجدد دیدگاه ما از «دنیای دیجیتال» است. EarthMeta به عنوان یک پلتفرم مجازی زمین که قابلیت های هوش مصنوعی، مدیریت غیرمتمرکز و تجربیات فراگیر را با هم ترکیب میکند، به دنبال ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال نسل بعدی است که بر اساس استقلال کاربر و همکاری آزاد هدایت میشود.









پروتکل EarthMeta یک پروژه هوش مصنوعی و وب ۳ است که بر روی بلاکچین Polygon ساخته شده است و مکانیک NFT را با نقشه برداری از داراییهای جغرافیایی ترکیب میکند تا یک پلتفرم زمین دیجیتال ایجاد کند که در آن جهانهای واقعی و مجازی به هم میرسند.





در EarthMeta، هر شهر و بنای تاریخی روی کره زمین میتواند به عنوان یک NFT ضرب، مدیریت و معامله شود. برخلاف پلتفرمهای سنتی املاک و مستغلات مجازی، EarthMeta حاکمیت را در اولویت قرار میدهد، جایی که فقط کاربرانی که فرماندار شهر میشوند، حق تجارت و توسعه بناهای تاریخی آن شهر را به دست میآورند.





چشمانداز EarthMeta شامل موارد زیر است:

ساخت یک سیستم زمین مجازی جهانی منصفانه و غیرمتمرکز.

ارائه تجربیات دیجیتال فراگیر که واقعیت فیزیکی و مجازی را از طریق فناوریهای هوش مصنوعی و واقعیت افزوده ترکیب میکند.

توانمندسازی کاربران در سراسر جهان برای ایجاد و اداره مشترک شهرهای جدید متاورس.









پروتکل EarthMeta به عنوان یک پروژه Web3 نه تنها با پیادهسازی یک سیستم جامع معاملات دارایی، بلکه با تعبیه تمرکززدایی عمیق در مدل حاکمیتی خود، عرصه جدیدی را آغاز میکند. در ادامه، EarthMeta را در چهار بُعد اصلی بررسی میکنیم: حاکمیت، معاملات، هوش مصنوعی و واقعیت افزوده.









در EarthMeta، هر شهر باید «دریافت» شود و فقط فرماندار آن میتواند NFT های برجسته را در محدوده آن شهر بفروشد یا ضرب کند. به عنوان مثال، اگر شهر نیویورک بدون ادعا باقی بماند، مجسمه آزادی تا زمانی که کاربری ادعای مالکیت شهر را نکند و گردش داراییهای آن را فعال نکند، در بازار ظاهر نمیشود.





این طراحی، تعهد پلتفرم به تمرکززدایی واقعی را برجسته میکند و قدرت را مستقیماً در دست کاربران قرار میدهد.









پروتکل EarthMeta یک سیستم معاملاتی و مدیریت دارایی کاملاً درون زنجیرهای را پیادهسازی میکند:





تمام تراکنش ها را از طریق قراردادهای هوشمند Polygon و بدون حضانت دارایی های کاربر انجام میدهد.

هیچ کارمزد تراکنشی دریافت نمیکند و از تضاد منافع جلوگیری میکند.

افشای اولیه قیمت را حذف میکند؛ مدیران قیمتهای خود را برای تقویت پویایی بازار آزاد تعیین میکنند.

خود قطعات زمین را نمی فروشد، صرفاً بر توسعه زیرساخت ها تمرکز میکند تا بی طرفی اکوسیستم را حفظ کند.









پروتکل EarthMeta عمیقاً هوش مصنوعی را در عملیات پلتفرم خود ادغام میکند:





از مدلهای زبانی بزرگ برای امتیازدهی به شهرها بر اساس معیارهای فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی استفاده میکند و به کاربران بینشهای مدیریتی مبتنی بر داده ارائه میدهد.

ابزارهایی برای پیشنهاد نامگذاری شهرها و بناهای تاریخی، تولید خودکار متن و تصاویر توصیفی و تجزیه و تحلیل مدل اقتصادی ارائه میدهد.

از دستیاران مدیریتی هوش مصنوعی برای شبیهسازی تصمیمگیری، افزایش کارایی و فعال کردن ویژگی هایی مانند انتخابات "ریاست جمهوری" استفاده میکند.





با تعبیه این ابزارهای مدیریتی هوشمند، EarthMeta موانع مشارکت را کاهش میدهد و در عین حال لذت و اثربخشی را افزایش میدهد.









پروتکل EarthMeta یک ابزار اکتشاف موبایل راهاندازی خواهد کرد که نقشههای دنیای واقعی را با واقعیت افزوده ترکیب میکند. کاربران با استفاده از دوربین تلفن خود میتوانند از مکانهای دیدنی مجازی «عکس» بگیرند، جوایز NFT کسب کنند یا وظایف تعاملی را هنگام پیمایش خیابانهای واقعی انجام دهند و یک تجربه دیجیتال «قدم زدن و کاوش» همهجانبه را ارائه دهند. این ویژگی نه تنها تعامل کاربر را افزایش میدهد، بلکه فرصتهای جدیدی برای دیده شدن و تعامل برای بازرگانان فیزیکی، دارندگان IP و برگزارکنندگان رویداد فراهم میکند.









پروتکل EarthMeta توکن بومی خود، EARTHMETA ، را روی بلاکچین Polygon منتشر خواهد کرد. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:





دریافت و استیکینگ حقوق حاکمیتی: قفل کردن EARTHMETA برای مطالبه یا اداره شهرها.

تسویه تراکنش: استفاده از EARTHMETA به عنوان واسطه مبادله برای همه معاملات داراییهای درون زنجیرهای.

رأیگیری حاکمیتی: نگه داشتن EARTHMETA برای شرکت در تصمیمگیری در سطح پلتفرم.

مشوقها و جوایز: کسب EARTHMETA از طریق مشوقهای کاربران و جوایز تولید محتوا.





علاوه بر این، EarthMeta میزبان "مزایده های اولیه" برای قطعات زمین منتخب و رویدادهای "دریافت شهر" خواهد بود و به شرکتکنندگان اولیه دسترسی انحصاری به دنیای مجازی میدهد.









پروتکل EarthMeta توسعه بنیادی خود را تکمیل کرده و ویژگیهای کلیدی را در مراحل زیر ارائه خواهد داد:





سه ماهه دوم 2025: راه اندازی سازوکار حاکمیتی و آغاز اولین موج ادعاهای شهری.

سه ماهه سوم 2025: فعا لسازی سیستم معاملات داراییهای برجسته و پشتیبانی از محتوای سفارشی شهر.

سه ماهه چهارم 2025: انتشار برنامه واقعیت افزوده، معرفی گیمپلی ضبط NFT با استفاده از موقعیت جغرافیایی.

از سال 2026: راه اندازی SDK EarthMeta برای توانمندسازی توسعهدهندگان شخص ثالث جهت خلق مشترک تجربیات شهری (مانند گالریهای مجازی، فضاهای رویداد).





پروتکل EarthMeta متعهد به ایجاد یک زمین دیجیتال "غیرمتمرکز + مبتنی بر هوش مصنوعی + واقعیت افزوده" است که نه تنها به عنوان یک افزونه متاورس، بلکه به عنوان یک سندباکس پیشگام تمدن دیجیتال در عصر وب ۳ عمل میکند.









پروتکل EarthMeta در خط مقدم ساخت و ساز مجازی زمین قرار دارد که توسط فناوریهای هوش مصنوعی، بلاکچین و واقعیت افزوده هدایت میشود و زمین، حاکمیت و همکاری را در دنیای دیجیتال بازتعریف میکند. در اینجا، کاربران فقط شرکتکننده نیستند، بلکه سازندگان شهر، فرمانداران، خالقان و کاوشگران هستند.





با بازگشایی شهرهای بیشتر، بلوغ مکانیسم های حاکمیت و پیوستن شرکای اکوسیستم، EarthMeta آماده است تا به اولین پلتفرم مجازی زمین واقعاً کاربرمحور تبدیل شود.





توکن های EARTHMETA اکنون در MEXC لیست شده اند. میتوانید داده های قیمت EARTHMETA را به صورت آنلاین و پیش بینی های قیمت EARTHMETA را مشاهده کنید و با دنبال کردن این مراحل، EARTHMETA را در MEXC معامله کنید:





1) برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی بازدید کنید.

2) در نوار جستجو، EARTHMETA را جستجو کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.









همچنین می توانید برای شرکت در رویداد ایردراپ EARTHMETA و برنده شدن جوایز، به صفحه رویداد +MEXC Airdrop مراجعه کنید.



