Dolomite: انقلاب در مرکز لیکوییدیتی امور مالی غیرمتمرکز





با پیشرفت فناوری بلاکچین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) همچنان به معرفی راه حلهای کاربردی و نوآورانه در زیر ساخت ها ادامه میدهد. Dolomite که بر بستر شبکه Arbitrum ساخته شده است، با معماری مالی تخصصی خود، در حال بازتعریف معامله و وام دهی داراییهای دیجیتال است. راه اندازی توکن حاکمیتی بومی این پلتفرم با نام DOLO، نقطهعطفی مهم در رشد آن بهعنوان یک بازار پول و صرافی غیرمتمرکز محسوب میشود.









پلتفرم Dolomite با تکیه بر سه ستون اساسی خود را متمایز میکند:

1) سیستم لیکوییدیتی مجازی: یک چارچوب الگوریتمی پیشرفته که بهرهوری سرمایه را در میان مجموعهای متنوع از داراییها، از ارزهای دیجیتال بزرگ تا توکنهای نوظهور، به حداکثر میرساند و محدودیتهای مدلهای سنتی لیکوییدیتی را پشت سر میگذارد.

2) مدل مشوق مبتنی بر کاربر: به جای اتکا به کارمزدهای بالا، Dolomite درآمد پروتکل را مستقیماً به کاربران بازمیگرداند. مکانیسم های توزیع پایدار مانند پاداش های استیکینگ، حلقه بازخورد مثبتی ایجاد میکنند که رشد پلتفرم را با منافع کاربران همسو میسازد.

3) معماری مالی با اولویت امنیت: تمام وام ها با وثیقه ی بیش از حد پشتیبانی میشوند و تحت کنترل قراردادهای هوشمند ممیزی شده و سیستم های مدیریت ریسک قدرتمند قرار دارند. این طراحی، از دارایی کاربران محافظت کرده و ثبات پلتفرم را تضمین میکند.





طبق داده های عملیاتی، کاربران تنها کارمزدهای شبکه درون زنجیرهای را پرداخت میکنند و هیچ هزینه اضافی از سوی پلتفرم دریافت نمیشود که این موضوع، مانع ورود را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.













توکن DOLO دو نقش اصلی در اکوسیستم Dolomite ایفا میکند:





1) حقوق حاکمیتی: دارندگان توکن میتوانند پیشنهاد هایی را ارائه داده و در مورد ارتقاء های پروتکل، تغییر پارامترها و سایر تصمیمات حیاتی رأی دهند. این فرآیند تضمین میکند که مسیر توسعه پلتفرم توسط جامعه هدایت شود.

2) کاربرد عملیاتی: DOLO پایهای برای پاداش های استیکینگ و مشوق های تأمین لیکوییدیتی است. در نسخه های آینده، قابلیت های تعامل بین زنجیرهای و ویژگی های اضافی نیز فعال خواهد شد که باعث افزایش بیشتر کاربرد این توکن میشود.









1) عرضه ثابت: مجموع عرضه توکن ها به 1 میلیارد محدود شده است که کم یابی را تضمین میکند.

2) توزیع شفاف: 20٪ برای مشارکت کنندگان اولیه و مشوق های جامعه (از جمله ایردراپ ها) اختصاص یافته است.3٪ به پاداش های هدفمند برای واریزکنندگان در پروتکل Boyco اختصاص دارد.سایر توکن ها به استخرهای لیکوییدیتی و صندوق توسعه اکوسیستم تخصیص یافتهاند.

3) برنامه آزادسازی: در روز عرضه اولیه (TGE) یعنی 24 آوریل، حدود 361 میلیون توکن شامل توکنهای قفلشده veDOLO (نسخه رأیگیری DOLO) وارد گردش میشود که تعادلی میان نقدشوندگی فوری و تعهد بلندمدت ایجاد میکند.













رویداد تولید توکن (TGE): از تاریخ 24 آوریل، کاربران میتوانند توکن DOLO را از طریق پلتفرم پروژه دریافت کنند و اقتصاد توکنی بهطور رسمی فعال میشود.

استقرار چند زنجیره ای: فراتر از شبکه Arbitrum، توکن DOLO در Berachain نیز عرضه خواهد شد تا استراتژی چند زنجیرهای را پیش ببرد و دسترسی کاربران را گسترش دهد.

مکانیزم ایردراپ گذشتهنگر: بر اساس اسنپشات 6 ژانویه 2025، تنها کاربرانی که پیش از این تاریخ فعال بودهاند واجد شرایط هستند؛ این رویکرد اصل «پاداش بر اساس مشارکت» را تقویت میکند.









با شتاب گرفتن رشد پلتفرم و اقتصاد سازندگان محتوا، Dolomite با نوآوریهای فناورانه، تجربه دیفای را دگرگون کرده است. سیستم لیکوییدیتی مجازی و مدل مشوق کاربرمحور آن، استانداردی نوین برای تلفیق بهره وری سرمایه و دسترسی همگانی ایجاد میکند.

هم زمان با بلوغ اکوسیستم توکن DOLO، این مرکز مالی غیرمتمرکز در مسیر جذب کاربران بیشتری قرار دارد که به دنبال آینده امور مالی دیجیتال هستند.









توکن DOLO اکنون برای معاملات اسپات و فیوچرز در MEXC در دسترس است، جایی که میتوانید با کارمزدهای بسیار پایین به معامله بپردازید.









1) وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید و وارد حساب کاربری خود شوید.

2) در نوار جستجو، عبارت DOLO را وارد کرده و یکی از گزینه های معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کرده، مقدار و قیمت را وارد کرده و سپس سفارش خود را ارسال کنید.









شما همچنین میتوانید در رویدادهای واریز و معامله مرتبط در صفحه Airdrop+ MEXC شرکت کنید. کافی است چند کار ساده را انجام دهید تا شانس کسب توکنهای اضافی DOLO یا پاداشهای USDT را داشته باشید.













1) لیکوییدیتی برتر: اسپردهای تنگتر، اجرای سریعتر و معاملات پایدارتر.

2) رابط کاربری شهودی: طراحی کاربرپسند که به تریدرهای مبتدی و حرفهای امکان شروع سریع را میدهد.

3) امنیت قوی: حفاظت چندلایه برای ایمن نگه داشتن داراییهای شما، همراه با نظارت ریسک در زمان واقعی و جبران کامل هرگونه ضرر مربوط به پلتفرم.

4) خدمات مشتریان 24/7: پشتیبانی در تمام ساعات شبانهروز هر زمانی که نیاز داشته باشید.

5) کارمزدهای بسیار پایین: کارمزدهای رقابتی برای کمک به شما در حداکثر کردن بازدهی.





