از باغ وحش ها و هنرمندان گرفته تا هوش مصنوعی، اکنون نوبت DeSci است که بر روی ریل های قطار تبلیغاتی سوار شود و توجهها را به خود جلب کند.





حوزه DeSci (علم غیرمتمرکز) اخیراً بار دیگر به مرکز توجهها بازگشته و محبوبیت آن با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است. این روند صعودی عمدتاً به دلیل علاقهمندی آزمایشگاههای Binance به پروتکل BIO رقم خورده است. در پی این اخبار، توکنهای مرتبط با بخش DeSci، از جمله VITA، GROW، و RSC، رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند و حتی در مواجهه با عقبنشینیهای اخیر بازار نیز عملکردی قوی از خود نشان دادهاند. رویداد پیشین و پرهیجان BIO Genesis به سرعت به یک محصول داغ تبدیل شد، بهطوری که نقاط تخصیصیافته در زمان بسیار کوتاهی تکمیل شدند. علاوه بر این، پلتفرم آزمایش پمپ اولیه که توسط تیم BIO راهاندازی شده بود، با یک احیای تازه، بار دیگر توجه کاربران را به خود جلب کرده است.









در این لحظه، میدان DeSci مانند یک آهنربا به نظر می رسد که هجوم سرمایه را از دنیای رمزارز جذب می کند.









علم غیرمتمرکزDeSci، مخفف علوم غیرمتمرکز، با هدف ایجاد یک زیرساخت عمومی نوآورانه مبتنی بر پشته Web3 طراحی شده است. این پلتفرم قصد دارد فرآیند تأمین مالی، ایجاد، بررسی، تأیید، و ذخیره پروژههای تحقیقاتی علمی را به شکلی منصفانه و شفاف متحول کند. علم غیرمتمرکز DeSci از قدرت فناوری بلاکچین بهره میگیرد تا بر چالشهای متعدد موجود در تحقیقات علمی سنتی غلبه کند. این چالشها شامل مشکلات در جمعآوری سرمایه، عدم اشتراک دادهها، و شفافیت پایین در فرآیندهای تحقیقاتی میشوند. با ارائه راهکارهای نوآورانه، DeSci میتواند به تسریع اکتشافات علمی و نوآوریهای فناوری کمک کند و راه را برای پیشرفتهای بنیادین در علوم باز کند.





بهعنوان نمونهای از کاربرد فناوریهای غیرمتمرکز در روشهای علمی، DeSci این پتانسیل را دارد که بهطور اساسی عملکرد علم سنتی (TradSci) را تغییر دهد. دیگر نیازی به وابستگی به نهادها و واسطههای متمرکز نیست؛ بلکه با تکیه بر روشهای غیرمتمرکز، امکان ایجاد و گسترش دانش بهصورت شفافتر و مشارکتی فراهم میشود. در حال حاضر، پروژههای DeSci عمدتاً بر حل مشکلات مالی متمرکز هستند و تواناییهای قابل توجهی در زمینه بیوتکنولوژی از خود نشان دادهاند.









افزایش محبوبیت DeSci، بهویژه در پلتفرمهای مرتبط با Memecoin، امری تصادفی نیست. این روند صعودی از دسامبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که اشارههای CZ، بنیانگذار بایننس، به DeSci و راهاندازی ResearchHub توسط بنیانگذار کوینبیس، توجه گستردهای را به این حوزه جلب کرد.





اخیراً، اظهارات ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، و سرمایهگذاری بایننس در پروتکل BIO، احساسات و هیجان در بخش DeSci را به اوجهای جدیدی رسانده است. این تحولات به ایجاد موجی از پروژههای پرطرفدار در این حوزه منجر شدهاند که نشاندهنده رشد و پتانسیل بیپایان آن است. توجه و حمایت این چهرههای برجسته، نهتنها اعتبار بیشتری به DeSci بخشیده، بلکه انرژی و اعتماد لازم برای گسترش این میدان نوآورانه را تزریق کرده است.









هیاهوی ایجادشده توسط اثرات گسترده و توجه به DeSci، نه تنها به افزایش محبوبیت این مفهوم منجر شده، بلکه روند اجرای پروژهها و توسعه فناوریهای مرتبط را نیز سرعت بخشیده است. با ادامه توجه رهبران صنعت مانند ویتالیک بوترین و CZ، تعداد بیشتری از سرمایهگذاران و توسعهدهندگان به این بخش هجوم آوردهاند تا شیوههای ترکیب غیرمتمرکز و شفافیت تحقیقات علمی را با قدرت فناوری بلاکچین بررسی کنند، با هدف تغییر بنیادین اکوسیستم تحقیقات علمی. در این فضای نوآورانه، پروژههای DeSci بهسرعت در حال ظهور هستند. برخی از این پروژهها بر اشتراکگذاری و تأیید دادههای علمی متمرکزند، برخی دیگر در تلاشاند تا مکانیسمهای تأمین مالی عادلانهتر و بازتر برای پژوهشها ایجاد کنند. همچنین، پروژههایی وجود دارند که از فناوری بلاکچین برای حفاظت از اصالت و مالکیت معنوی نتایج تحقیقات بهره میبرند.





طبق طبقهبندی مساری از مسیر DeSci، حوزههای اصلی این جنبش شامل موارد زیر است: تأمین مالی علمی، انجام تحقیقات، مدیریت دادهها، بررسی همتایان (Peer Review)، انتشارات علمی، زیرساختها و خدمات، هنر و علوم باز، ایجاد جوامع و اکوسیستمهای علمی غیرمتمرکز. قابل توجه است که 50 درصد از پروژههای DeSci در سال گذشته تأسیس شدهاند. نمودارها نشان میدهند که DAOها (سازمانهای خودگردان غیرمتمرکز) در اکوسیستم DeSci توسعهیافتهترین بخش هستند، در حالی که مفاهیمی مانند NFTها و کاربردهای آنها در تحقیقات علمی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارند.









در همین حال، با ادامه افزایش اشتیاق برای حوزه DeSci، بازار نیز شاهد طیف گستردهتری از فرصتهای سرمایهگذاری است.









و SCIHUB یک کتابخانه مقاله دانشگاهی منبع باز است که بر اساس مفهوم کمک های علمی است. این دانشمند عصب شناس الکساندرا الباکیان در سال 2011 با هدف دسترسی رایگان به مقالات دانشگاهی برای همه تاسیس شد. با این حال، نگرانی هایی را در مورد نقض حق چاپ ایجاد کرده است. بنیانگذار آکادمی WTF 22٪ از کل عرضه توکن های SCIHUB را خریداری کرد و بعداً 20٪ را به عنوان حمایت از Scihub به کیف پول الکساندرا الباکیان منتقل کرد.









