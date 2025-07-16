برنامه Defi (HOME): نسل بعدی پورتال DeFi که تجارب مالی روی زنجیره را دوباره تعریف می کند





همانطور که DeFi وارد مرحله جدیدی از پذیرش در مقیاس بزرگ می شود، تقاضای کاربران برای تجربه محصول، امنیت، سازگاری زنجیره ای و سهولت کار همچنان در حال افزایش است. در پاسخ به این نیازهای بازار، Defi App (HOME) ظهور کرده است. به عنوان یک دروازه مالی آیندهنگر، برنامه Defi به ایجاد یک پورتال Web3 «برای همه» اختصاص داده شده است که موانع عملیات زنجیرهای را از بین میبرد، آستانه ورود کاربر را کاهش میدهد و پذیرش جریان اصلی DeFi را ترویج میکند.









برنامه Defi بر اساس مفهوم "انتزاع زنجیره جهانی" و ترکیب فناوری امنیت بیومتریک، معاملات زنجیره ای و مدیریت دارایی را با یک کلیک واقعاً امکان پذیر می کند. بدون نیاز به هزینه های پل زدن، KYC یا گاز، کاربران می توانند آزادانه بین چندین زنجیر و دستگاه جابجا شوند، به راحتی دارایی ها را منتقل کنند، بازدهی کسب کنند و مشتقات را مبادله کنند، که به طور قابل توجهی کارایی و امنیت عملیات روی زنجیره را بهبود می بخشد.





بزرگترین مزیت برنامه Defi در قابلیت جمع آوری قدرتمند آن نهفته است. این پلتفرم چندین پروتکل و خدمات اصلی DeFi را ادغام می کند که مدیریت دارایی، پل زدن زنجیره ای متقابل، معاملات DEX، تجمیع بازده، استخراج نقدینگی و موارد دیگر را پوشش می دهد. کاربران می توانند تمام عملیات روی زنجیره را از طریق یک رابط واحد بدون نیاز به جابجایی مکرر بین چندین dApp انجام دهند، که به طور قابل توجهی منحنی یادگیری و مانع ورود را کاهش می دهد.





این پلتفرم معماری «حساب هوشمند» را معرفی میکند و از انتزاع حساب پشتیبانی میکند و به کاربران امکان میدهد تجربه خود را از طریق ورود به سیستم اجتماعی، تنظیمات استراتژی خودکار و اجرای دستهای تراکنشهای متعدد افزایش دهند. این طراحی نه تنها انعطاف پذیری را افزایش می دهد، بلکه توسعه کاربرپسند محصولات Web3 را نیز هدایت می کند.









عملکرد Defi App برای پاسخگویی به نیازهای کاربران در همه سطوح طراحی شده است و از "تجربه مالی یک مرحله ای زنجیره ای" اطمینان حاصل می کند. چه تازه وارد دنیای رمزنگاری شده باشید و چه کاربر با تجربه ای که به دنبال کارایی و استراتژی است، ابزارها و خدمات مناسب را در اینجا خواهید یافت. ویژگی های کلیدی این پلتفرم عبارتند از:





واریز های فیات بدون KYC: یک کیف پول ایجاد کنید و : یک کیف پول ایجاد کنید و دارایی هایی مانند BTC و ETH را با ارز فیات بدون انجام تأیید هویت خریداری کنید و مانع ورود کاربران جدید را کاهش دهید.

تعویض توکن زنجیره ای: پشتیبانی از مبادله دارایی بین EVM، Solana و سایر زنجیره های اصلی، بدون هزینه گاز، فرآیند زنجیره متقابل را بسیار ساده می کند.

دستیار هوش مصنوعی جارویس: دستیار هوش مصنوعی داخلی جارویس به کاربران کمک میکند تخصیص داراییها را بهینه کنند، بهترین مسیرهای معاملاتی را بیابند، و توصیههای عملیاتی را برای تازه واردان ارائه میدهد.

معاملات غیرمتمرکز مشتقات: عملکرد معاملات آتی دائمی را برای رفع نیازهای کاربران پیشرفته ارائه می دهد.

خدمات استخراج نقدینگی و وام دهی (به زودی): این پلتفرم به زودی ویژگیهای تجمیع بازده خودکار و وامدهی زنجیرهای را ارائه میکند که دامنه سناریوهای DeFi را بیشتر گسترش میدهد.









انتظار میرود برنامه Defi توکن اصلی خود HOME را در اوایل سه ماهه دوم سال 2025 راهاندازی کند. این توکن مجوزهای پلتفرم، حقوق حاکمیت، تخفیف در هزینه و مکانیسمهای تشویقی اکوسیستم را پوشش میدهد.





طراحی مکانیزم توکن: HOME برای افزایش فعالیت کاربر از طریق مدل «استفاده-برابر-توانمندسازی» طراحی شده است، در حالی که از گردش زنجیره ای برای افزایش نقدینگی و قابلیت استفاده کلی پشتیبانی می کند.

بودجه و تخصیص توکن: پروژه قبلاً تأمین مالی را با ارزش 100 میلیون دلار تکمیل کرده بود و 400 میلیون توکن HOME را به فروش رساند (که 4٪ از کل عرضه را تشکیل می دهد). در آینده، 3 درصد از توکن ها به صورت عمومی به کاربران غیر سازگار با ایالات متحده ارائه می شود.









مکسی بهعنوان یک پلت فرم معاملاتی پیشرو در ارزهای دیجیتال، به دلیل پشتیبانی نقدینگی قوی، ارائه های متنوع دارایی، استراتژی کارمزد پایین و تجربه کاربری عالی، به گزینه ترجیحی برای پروژه HOME تبدیل شده است. سرمایه گذاران می توانند به راحتی توکن های HOME را از طریق MEXC بدست آورند و در توسعه اکوسیستم آینده آن شرکت کنند.





مراحل معامله:

1) برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد شوید.

2) توکن HOME را در نوار جستجو، جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را برای HOME انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار، قیمت و سایر پارامترها را وارد کنید و معامله خود را تکمیل کنید.





پلتفرم MEXC دارای قابلیت های آینده نگری و یکپارچه سازی منابع قوی برای پروژه های در حال ظهور است. با حمایت از رشد پروژه های Web3 با کیفیت بالا در دراز مدت، به عنوان یک پلت فرم ضروری برای سرمایه گذاران برای تخصیص دارایی های بالقوه عمل می کند.



