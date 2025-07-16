



پس از تأیید ETFهای اسپات بیتکوین و اتریوم، که یک سابقه قوی برای این بازار ایجاد کرد، مؤسسات مالی متعددی توجه خود را به سایر ارزهای دیجیتال امیدوارکننده معطوف کردهاند و به سرعت در حال ارسال درخواستهای ETF هستند تا سهمی از این بازار رو به رشد داشته باشند.





بهویژه، چندین شرکت مدیریت دارایی شناختهشده اخیراً درخواستهای ETF اسپات را برای ارزهای دیجیتال محبوبی مانند *URLS-ADA_USDT*، *URLS-XRP_USDT*، *URLS-SOL_USDT*،*URLS-LTC_USDT* و *URLS-DOGE_USDT* ارائه کردهاند. این امر نشاندهنده ورود بازار ETF به مرحلهای جدید از رشد سریع و افزایش علاقه سرمایهگذاران است.









تأیید ETF اسپات بیتکوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ژانویه 2024، نقطه عطفی برای بازارهای ارز دیجیتال و مالی سنتی بود. دادهها نشان میدهد که ETFهای اسپات بیتکوین در سال اول خود شاهد فعالیت معاملاتی قابلتوجهی بودند. تنها در ماه اول، حجم معاملات از 38 میلیارد دلار فراتر رفت و تا پایان سال، به بیش از 660 میلیارد دلار رسید.





بر اساس دادههای Coinglass، تا 26 فوریه، ارزش کل بازار ETFهای اسپات بیتکوین به 103.08 میلیارد دلار و ETFهای اسپات اتریوم به 8.95 میلیارد دلار رسیده است.







توکن موسسات تشکیل پرونده XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





علاوه بر ETFهای اسپات بیتکوین و اتریوم، مؤسسات مالی در حال ارسال درخواست برای سایر ارزهای دیجیتال ارزشمند هستند. بهطور خاص، شرکتهایی مانند Grayscale، VanEck، 21Shares و Canary Funds درخواستهای ETF را برای داراییهایی از جمله SOL، DOGE، XRP، LTC، TRUMP، BONK و موارد دیگر ارائه کردهاند.





در حال حاضر، روند درخواست ETF برای پنج ارز دیجیتال برتر، یعنی ADA، XRP، SOL، LTC و DOGE، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بر اساس آخرین دادهها، مؤسسات مختلف در مراحل متفاوتی از فرآیند تأیید قرار دارند.





توکن ETF اسپات ADA: در هفته دوم فوریه 2025، Grayscale Investments اولین درخواست خود را برای اولین ETF اسپات کاردانو (ADA) به SEC ارسال کرد. این درخواست اکنون در مرحله بررسی اولیه کمیسیون قرار دارد و انتظار میرود در ماههای آینده پاسخ آن اعلام شود.





توکن ETF اسپات XRP: چندین مؤسسه، از جمله Bitwise Asset Management، Grayscale، 21Shares، WisdomTree و Canary Capital، درخواستهای خود را ارسال کردهاند. در میان آنها، درخواست Bitwise از طریق Cboe BZX Exchange بهطور رسمی ثبت شده و توسط SEC تأیید شده است. این درخواستها در مرحله بررسی قرار دارند و تحولات کلیدی در ماههای آینده پیشبینی میشود.





توکن ETF اسپات SOL: شرکتهای VanEck، Grayscale، Bitwise، 21Shares و Canary Capital درخواستهای خود را ارسال کردهاند. بهویژه، درخواستهای Grayscale و VanEck وارد مرحله دریافت نظرات عمومی شدهاند که نشاندهنده پیشرفت در فرآیند تأیید است.





توکن ETF اسپات LTC: شرکتهای Nasdaq، Grayscale و Canary Capital درخواستهای خود را ارسال کردهاند. درخواست Nasdaq توسط SEC پذیرفته شده و وارد مرحله بررسی اولیه شده است، که نشاندهنده موضع مثبت SEC نسبت به احتمال تأیید ETF اسپات لایتکوین است.





توکن ETF اسپات DOGE: روند تأیید کندتر پیش میرود. اگرچه NYSE Arca، Grayscale Investments، Bitwise Asset Management، 21Shares، WisdomTree و Canary Capital درخواستهای خود را ارسال کردهاند، SEC هنوز جزئیات بیشتری را بهطور عمومی اعلام نکرده است، که باعث عدم قطعیت در مورد احتمال تأیید این ETF شده است.









با کنارهگیری گری گنسلر از سمت ریاست SEC و روی کار آمدن پل اتکینز بهعنوان رئیس جدید، احساسات سرمایهگذاران از بدبینی به خوشبینی در مورد آینده ETFهای اسپات ارز دیجیتال تغییر کرده است. با این حال، همچنان اختلافنظرهایی در مورد جزئیات کلیدی وجود دارد، از جمله اینکه کدام ارزهای دیجیتال توسط SEC برای ETF اسپات تأیید خواهند شد و این تأییدها چه زمانی انجام میشوند.





بر اساس آخرین دادههای پلتفرم پیشبینی Polymarket، ETF اسپات سولانا (SOL) با احتمال 85% بیشترین شانس تأیید را در سال جاری دارد. پس از آن، LTC (75%)، DOGE (74%) و XRP (73%) قرار دارند.









تحلیلگران بلومبرگ، جیمز سیففارت و اریک بالچوناس معتقدند که لایتکوین (LTC) بالاترین احتمال تصویب را دارد، به این دلیل که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) لایتکوین را بهعنوان یک فورک بیتکوین طبقهبندی کرده و آن را بهعنوان یک کالا معرفی کرده است. با این حال، تحلیلگران دیگری دیدگاههای متفاوتی دارند. بهعنوان مثال، تحلیلگر ارز دیجیتال، کارِ، پیشنهاد میکند که کاردانو (ADA) ممکن است سریعتر از سولانا (SOL) تایید شود و به رابطه نسبتاً مثبت کاردانو با SEC اشاره دارد. علاوه بر این، بنیاد فنی قوی ADA و پشتیبانی جامعه متعهد آن باعث شده تا این ارز دیجیتال گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران باشد.





در جمعبندی، در تضاد کامل با رویکرد سختگیرانه دولت بایدن نسبت به ارز دیجیتالها، دولت ترامپ بهطور فعال به دنبال موقعیتیابی ایالاتمتحده بهعنوان یک مرکز جهانی ارز دیجیتال بوده و در تلاش است تا یک چارچوب نظارتی مطلوبتر ایجاد کند. این تغییر سیاست باعث شتاب گرفتن رشد ETFهای ارز دیجیتالی در ایالاتمتحده شده و انتظار میرود که مشارکت بیشتر موسسات مالی را در آینده جذب کند. بهطور کلی، با تقویت اعتماد سرمایهگذاران به بازار ارز دیجیتال، این بخش شاهد ورود شدید سرمایهها بوده است. این روند بدون شک موجب رشد چشمگیر و پایدار در حجم معاملات و داراییهای تحت مدیریت (AUM) ETFهای مختلف ارز دیجیتالی خواهد شد و از این طریق پشتیبانی قوی برای ارز دیجیتالهایی مانند *URLS-BTC_USDT* و *URLS-ETH_USDT* فراهم خواهد آورد. تعامل میان سیاستهای دولت ترامپ و واکنشهای بازار موجب شده تا گسترش سریع بازار ETFهای ارز دیجیتالی تسریع یابد.





در این راستا، MEXC خود را بهعنوان مقصد برتر برای سرمایهگذاران ارز دیجیتال معرفی کرده است، به دلیل کارمزدهای معاملاتی فوقالعاده پایین، کیفیت خدمات مشتری برجسته و نقدینگی بینظیر. MEXC همچنان متعهد به ارائه تجربه معاملاتی امن، راحت و کارآمد است و در عین حال بهطور مداوم در جهت نوآوری و رشد پایدار در سطح صنعت تلاش میکند.



