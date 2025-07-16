6 دسامبر 2024 — دولت ترامپ اخیراً قصد خود را برای منصوب کردن پل آتکینز به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و دیوید ساکس، بنیانگذار پیپال، به عنوان "امپراتور هوش مصنوعی و ارز دیجیتال" کاخ سفید ترامپ اعلام کرد.





این دو غول صنعت، به همراه ایلان ماسک، بنیانگذار تسلا، تأثیر قابل توجهی بر آینده صنعت ارز دیجیتال دارند و همزمان نقشهای خود را در استراتژیهای سیاسی و اقتصادی ترامپ تحکیم میکنند. به طور کلی، آنها موجی از سرمایهگذاری در ارز دیجیتال ایجاد کردهاند که قرار است در سراسر جهان گسترش یابد.













پل آتکینز Paul Atkins، رئیس جدید منصوب شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، یک تنظیمکننده مالی باتجربه و حامی سرسخت ارز دیجیتال است. با بهرهگیری از درک عمیق خود از چشمانداز فناوری مالی، آتکینز بر سرمایهگذاری در پروژههای ارز دیجیتال با نوآوریهای تکنولوژیکی و پتانسیل نظارتی تمرکز دارد.





یکی از ابتکارات برجسته او، Reserve Rights است، جایی که آتکینز به عنوان مشاور فعالیت میکند و توکن آن، *URLS-RSR_USDT* را در اختیار دارد. هدف Reserve Rights ساخت یک سیستم ذخیرهسازی ارز دیجیتال پایدارتر و شفافتر است تا زیرساختهای قابلاعتمادتری برای صنعت ارز دیجیتال فراهم کند. تحت هدایت آتکینز، سرمایه بازار Reserve Rights به طور پیوسته به 948 میلیون دلار افزایش یافته است. پس از اعلام نامزدی آتکینز، *URLS-RSR_USDT* شاهد افزایش قابلتوجهی به میزان 154.39% بوده است، با رشد 96.64% در طول هفت روز گذشته.









دیوید ساکس David Sacks، مدیر عملیاتی سابق پیپال و بنیانگذار صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر Craft Ventures، یکی از چهرههای کلیدی در سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال بوده است. از مارس 2018، ساکس در Multicoin Capital سرمایهگذاری کرد و پتانسیل آن را به عنوان یک پیشرو در فضای سرمایهگذاری ارز دیجیتال شناسایی کرد. تا جولای 2018، Multicoin با هدایت یک دور تأمین مالی 20 میلیون دلاری برای سولانا، آیندهنگری استراتژیک خود را نشان داد و به یکی از حامیان اولیه این پروژه برجسته تبدیل شد.









موفقیت سولانا تنها یکی از دستاوردهای برجسته در سوابق چشمگیر Craft Ventures است. با تمرکز قوی بر زیرساختها، این صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر یک پرتفوی متنوع از 12 پروژه ارز دیجیتال ساخته است، از جمله dYdX، Handshake و 0xProtocol.





پلتفرم dYdX، یک پلتفرم معاملات مشتقه غیرمتمرکز، پس از اعلام سرمایهگذاری Craft Ventures، شاهد افزایش 24.53% در توکن *URLS-DYDX_USDT* در طی 24 ساعت بود. به طور مشابه، Handshake، یک سیستم نام دامنه غیرمتمرکز که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم دامنه اینترنتی امنتر و شفافتر است، افزایش 83.30% در سرمایه بازار را تجربه کرد و در طول 7 روز گذشته 137.10% رشد داشت. علاوه بر این، نقش مشاورهای ساکس در 0xProtocol، یک پروتکل معاملاتی غیرمتمرکز، باعث رشد پیوسته

توکن*URLS-ZRX_USDT* آن شده است.









ایلان ماسک، بنیانگذار شرکتهای معروف جهانی همچون تسلا و اسپیسایکس، تاثیر شگرفی بر فضای ارز دیجیتال گذاشته است. رویکرد غیرمتعارف او در سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال همواره موجهایی در این صنعت ایجاد کرده و تاثیر عظیم او به عنوان یک رهبر فکری را نشان داده است.









سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال ماسک عمدتاً بر توکنهای اصلی مانند *URLS-BTC_USDT**URLS-DOGE_USDT* تمرکز دارند. از طریق اظهار نظرهای مکرر در پلتفرمهای رسانه اجتماعی، او ارزش بازار این توکنها را به ارتفاعات چشمگیری رسانده است. با حمایت ماسک، ارزش بازار دوجکوین روزی به 64.2 میلیارد دلار رسید و توجه شمار زیادی از سرمایهگذاران را جلب کرد.





علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال، ماسک از طریق پستها و بازنشرها در X، دیده شدن و ارزش بازار چندین پروژه میم را افزایش داده است. نمونههای برجسته شامل *URLS-CHILLGUY_USDT* ，*URLS-BAN_USDT* میباشد. تحت تاثیر ماسک، این پروژهها رشدهای مختلفی در سرمایه بازار و افزایش قیمت تجربه کردهاند. اقدامات او علاقهمندی عمیق و دیدگاه منحصر به فردی نسبت به بازار ارز دیجیتال را آشکار کرده و نفوذ و جایگاه او را در دنیای ارز دیجیتال تحکیم میکند.





در دوران ریاست جمهوری ترامپ، پروژههای ارز دیجیتال به سرعت رشد کردند. از مشارکت عمیق پل آتکینز در پروژه Reserve Rights به عنوان رئیس SEC گرفته تا سرمایهگذاریهای گسترده دیوید ساکس در بخش ارز دیجیتال از طریق Craft Ventures و ورود منحصر به فرد ایلان ماسک به بازار به عنوان یک نوآور بینصنعتی، هر روایت بر واقعیت رو به رشدی تأکید میکند که ارزهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک ارکان اساسی از سیستم اقتصادی جهانی هستند.









سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری ارائه نمیدهد و به هیچ عنوان به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نیست. MEXC Learn تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری به شمار نمیرود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را بهطور کامل درک کرده و در هنگام سرمایهگذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایهگذاری کاربران نیست.