



با پایان نیمه اول سال 2025، بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر جذابیت منحصر به فرد و پتانسیل گسترده خود را به نمایش گذاشت. ارزهای دیجیتال پیشرو مانند بیت کوین اتریوم بارها به اوجهای جدیدی رسیدهاند و بازار پررونقی را ایجاد کردهاند.





با نگاهی به نیمه دوم سال، بازار ارزهای دیجیتال با چه فرصتها و چالشهایی روبرو خواهد شد؟









مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.6% درصدی را برای ایالات متحده در سهماهه دوم پیشبینی میکند که نشاندهنده بهبود اقتصاد و احتمال «فرود آرام» برای اقتصاد ایالات متحده است. بازار بهطور گسترده انتظار دارد که حداقل یک بار نرخ در نیمه دوم سال کاهش یابد که این امر شرایط نقدینگی جهانی را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.





بازده اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده از 4.8 درصد در ابتدای سال به 4.2 درصد در ژوئن کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا از بالاترین حد سالانه خود یعنی 106 به حدود 98 کاهش یافت.

طلا و بیت کوین هر دو به بالاترین رکورد خود رسیدند که نشاندهنده تشدید داراییهای امن است.





نقش بیتکوین به عنوان «طلای دیجیتال» در بین سرمایهگذاران نهادی، بهویژه در مواجهه با افزایش بار بدهیهای دولتی، بهطور گستردهای پذیرفته میشود. داراییهای کریپتو در حال تبدیل شدن به یک خروجی جدید برای صندوقها جهت پوشش ریسکهای سیستماتیک هستند.









سال 2025 سالی محوری در نهادینهسازی بازار ارزهای دیجیتال است. پس از تصویب ETFهای نقدی بیت کوین در ایالات متحده در سال 2024، مسیر ورود نهادی هموار شده است. تا اواسط سال، Fidelity BlackRock دارایی های تحت مدیریت (AUM) محصولات ETF بیت کوین خود را به بیش از 50 میلیارد دلار افزایش دادند. تا ماه ژوئن، AUM مربوط به ETFهای جهانی مرتبط با ارزهای دیجیتال از 1.1 تریلیون دلار فراتر رفت و تقریباً 60% از حجم معاملات آن توسط موسسات حرفهای، دفاتر خانوادگی و صندوقهای پوشش ریسک هدایت میشد.





در همین حال، شرکتهای چندملیتی مانند MicroStrategy Tesla ذخایر داراییهای دیجیتال خود را افزایش داده و آنها را در استراتژیهای «ذخیره نقدی پویا» ادغام کردهاند. ورود شرکتها از «استقرار استراتژیک» به «تخصیص ساختاری» در حال تغییر است. طبق دادههای چشمانداز ماهانه: سه موضوع برای نیمه دوم سال ۲۵، تقریباً 228 شرکت سهامی عام در مجموع 820,000 بیت کوین در اختیار دارند. این شرکتها بیت کوین را از طریق تأمین مالی سهام یا اوراق قرضه قابل تبدیل به دست میآورند که ارزش بازار آنها بسیار بیشتر از داراییهای خالص آنهاست. روند تشدید شدهی دارندگان نهادی بزرگ نه تنها از حرکت صعودی قیمت بیتکوین پشتیبانی میکند، بلکه مشروعیت و پذیرش ارزهای دیجیتال را نیز افزایش میدهد.









بازار فعلی در نقطه تلاقی بین یک «ابرچرخه» و یک «بازار صعودی ساختاری» قرار دارد. در مقایسه با سالهای 2017 یا 2021، روند صعودی 2025 باثبات تر و نقدینگی توزیعشدهتر است و سه ویژگی کلیدی برجسته دارد:









روند جستجوی گوگل برای کلمات کلیدی مانند "کریپتو" و "بیت کوین" هنوز به اوج تاریخی خود نرسیده است، که نشان میدهد حبابهای ناشی از خردهفروشی هنوز ظهور نکردهاند.

تعداد آدرسهای بیت کوین به طور پیوسته در حال افزایش است و آدرسهای فعال بالای 1.5 میلیون باقی ماندهاند.

حجم تراکنشهای لایه 1 و لایه 2 نسبت به ماه قبل بیش از 40 درصد افزایش یافته است.









برخلاف دورههای صعودی گذشته که بسیاری از توکنها با هم افزایش قیمت داشتند، این چرخه شبیه بازار «جذب ارزش» است. توکنهایی که حول محور هوش مصنوعی، داراییهای دنیای واقعی (RWA) و پروتکلهای لایه 2 متمرکز شدهاند، پتانسیل رشد پایدار را نشان میدهند.









بخشهایی مانند GameFi و SocialFi که قبلاً تحت تأثیر تبلیغات بودند، به تدریج در اواسط سال 2025 به شکل محصولاتی با تمرکز بر «مدلهای اقتصادی پایدار و حفظ کاربر» در حال تکامل هستند.









در نیمه دوم سال 2025، پیشرفت های فناوری همچنان نیروی اساسی محرک توسعه عمیقتر اکوسیستم کریپتو هستند.









توکنیزه کردن داراییهای دنیای واقعی ( RWA ) به یکی از برجستهترین موضوعات در صنعت بلاکچین تبدیل شده است. در حال حاضر، اتریوم جایگاه غالب خود را در بازار RWA حفظ کرده است، در حالی که پلتفرمهای بالغ DeFi مانند Solana در حال گسترش به فضای RWA هستند. طبق دادههای RWA ، تا 17 ژوئن 2025، کل ارزش RWA درون زنجیرهای از 23.8 میلیارد دلار (به استثنای استیبل کوینها) فراتر رفته است، که شامل 13.8 میلیارد دلار اعتبار خصوصی، 7.4 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی ایالات متحده و 1.6 میلیارد دلار کالا میشود.













بلک راک پیشبینی میکند که اندازه بازار RWA تا سال 2030 به 16 تریلیون دلار افزایش یابد. با ادامه عمیقتر شدن RWA، صادرکنندگان، بانکهای متولی، سرمایهگذاران و نهادهای بلاکچین در اکوسیستم RWA به سرعت در حال رشد هستند. انتظار میرود فرصتهای سرمایهگذاری در مدیریت دارایی، فناوری اطلاعات بانکی و پرداختهای فرامرزی ایجاد شود که نشاندهنده همگرایی واقعی DeFi و TradFi است.









از زمان فعالسازی EIP-4844 (Proto-Danksharding) (پروتو-دانکشاردینگ) در پایان سال 2024، اکوسیستم لایه 2 اتریوم رشد انفجاری را تجربه کرده است. EIP-4844 با معرفی تراکنشهای بلاب، هزینههای گس لایه 2 را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و امکان پذیرش گسترده توسط توسعهدهندگان و کاربران را فراهم میکند. با ورود به نیمه دوم سال 2025، توسعه لایه 2 از «مقیاس پذیری» صرف فراتر رفته و به مرحله جدیدی از «بهینهسازی عملکرد، تعمیق اکوسیستم و پایداری تجاری» رسیده است.





1) طبق آخرین دادههای L2Beat ، کل ارزش قفلشده (TVL) در شبکه های لایه 2 از 43 میلیارد دلار فراتر رفته است و تعداد کاربران فعال نیز در حال افزایش است.





2) بخش zkRollup در سال 2025 بالغ شده است، با پروژههای شاخصی مانند zkSync Era، Scroll و Polygon که zkEVM را به سازگاری با EVM و عملکرد پایدار شبکه اصلی رساندهاند، مشکلات حیاتی قبلی هزینه های بالای مهاجرت و شکاف های ابزاری را حل کردهاند.





3) راهکارهای لایه 2 به طور گسترده در حال بررسی معماریهای «L3/L4» هستند و تلاش می کنند از طریق «Rollups مخصوص برنامه» زنجیرههای برنامه سبکتر و سفارشیسازیشده بسازند. انتظار می رود این روند، رقابت پذیری برنامه های وب 3 را در معاملات با فرکانس بالا، محاسبات حریم خصوصی و سناریوهای استنتاج هوش مصنوعی درون زنجیرهای، بیشتر افزایش دهد.













در نیمه اول سال 2025، سیاست ارزهای دیجیتال ایالات متحده دستخوش تغییرات بیسابقهای شد. انتظار میرود ابتدا قانون STABLE Act اجرا شود. در حال حاضر، مجلس نمایندگان در حال پیشبرد قانون استیبل کوین است، در حالی که سنا در حال پیشبرد قانون GENIUS است که هر دو از حمایت دو حزبی برخوردارند. در 11 ژوئن، سنا قانون GENIUS Act را تصویب کرد و آن را برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاد. این لوایح الزامات ذخیره، انطباق با پولشویی، حمایت از ورشکستگی و مقررات حقوق مصرفکننده را تعیین میکنند و چارچوب نظارتی واضحتری را برای بازار استیبل کوین فراهم میکنند.









علاوه بر قانونگذاری استیبلکوین، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده رسماً قانون شفافیت ( CLARITY Act ) را معرفی کرده است. این لایحه با هدف تعریف واضح مرزهای نظارتی بین SEC و CFTC در مورد داراییهای رمزنگاریشده، با تقسیمبندی مقررات بر اساس ویژگیهای داراییها، تدوین شده است. انتظار میرود این اقدام قانونی، یک محیط نظارتی شفافتر و روشنتر برای بازار ارزهای دیجیتال فراهم کند، عدم قطعیت بازار را کاهش دهد و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد.





بازار ارزهای دیجیتال در نیمه دوم سال 2025 دیگر یک «بازار صعودی مبتنی بر احساسات» ساده نخواهد بود. در عوض، این بازار آغاز یک تکامل زیستمحیطی پیچیده است. این بازار که توسط نیروهای ترکیبی فناوری، سرمایه، مقررات و پذیرش کاربر هدایت میشود، قرار است جهشی قابل توجه از سفتهبازی ارزهای دیجیتال به تبدیل شدن به یک زیرساخت اساسی دارایی دیجیتال داشته باشد.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.







