سال 2024 برای بازار کریپتو چیزی جز یک سفر پرهیجان نبوده است، با رویدادهای تحولی که فضا را به هم ریخته اند. از رسیدن BTC به ارتفاعات جدید تا روندهای انفجاری میم کوین ها، در اینجا 9 لحظه برجسته آورده شده است که این سال را به یک فصل مهم در تاریخ توسعه ارزهای دیجیتال تبدیل کردهاند.









در تاریخ 10 ژانویه 2024 (زمان استاندارد شرقی)، SEC تأیید 11 ETF بیت کوین اسپات را برای لیست شدن در ایالات متحده صادر کرد و به آنها اجازه داد که از روز بعد شروع به معامله کنند. پس از آن، در 24 مه، SEC اولین دسته از 8 ETF اتریوم اسپات را برای لیست شدن در ایالات متحده تأیید کرد که رسماً از 23 ژوئیه شروع به معامله کردند.





تأیید ETFهای بیت کوین اسپات و اتریوم اسپات گامی حیاتی در ورود بازار کریپتو به بازارهای مالی اصلی است. این دستاورد نه تنها نشان دهنده تنوع کانال های سرمایه گذاری برای داراییهای دیجیتال است، بلکه نشان میدهد که صنعت بهطور تدریجی به سمت بلوغ و استانداردسازی پیش میرود. این موضوع پایهای محکم برای ورود داراییهای دیجیتال بیشتر به بازارهای مالی در آینده فراهم میآورد و فصلی جدید از همپیوندی عمیقتر میان داراییهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی را آغاز میکند.









در سال 2024، اتریوم گام دیگری در تاریخ خود برداشت—ارتقاء Dencun (Cancun). با معرفی پیشنهادات نوآورانه ای مانند Proto-Danksharding (EIP-4844)، این ارتقاء موفق شد مشکلات دیرینه ای همچون تراکم معاملات و کارمزدهای بالای تراکنش را حل کند. پس از ارتقاء، اتریوم به بهبود های چشمگیری در توان عملیاتی معاملات در زنجیره اصلی، کارمزدهای تراکنش کاربران، مقیاس پذیری شبکه و امنیت دست یافت.





ارتقاء Dencun نه تنها رهبری فناوری اتریوم را در فضای بلاکچین تثبیت کرد، بلکه رشد چشمگیر راهحلهای لایه 2 را نیز تسریع کرد. با بلوغ مستمر فناوری لایه 2 و پیشرفت بلاکچین های مدولار، اتریوم به طور تدریجی در حال ادغام در یک اکوسیستم کریپتوی متنوع تر و رقابتی تر است. این تحول نه تنها سلطه سنتی اتریوم را به چالش میکشد، بلکه امکانات جدید و وسیعت ری برای نقش ها و عملکردهای آن در چشمانداز آینده کریپتو فراهم میآورد.









در تاریخ 20 آوریل 2024، در بلوک 840,000، بیت کوین با موفقیت چهارمین هاوینگ خود را تکمیل کرد و پاداش های ماینینگ را از 6.25 BTC به 3.125 BTC کاهش داد.





هاوینگ بیت کوین رویدادی است که تقریباً هر چهار سال یک بار رخ میدهد و پاداش های استخراج تراکنش های بیت کوین را نصف میکند. با کاهش نرخ صدور جدید بیت کوین، هاوینگ مکانیزم انقباضی را به مدل اقتصادی بیت کوین وارد میکند، که باعث حفظ کمیابی، ارزش و پایداری بلند مدت آن به عنوان یک ارز دیجیتال میشود. این رویداد اغلب بهعنوان عاملی مثبت برای تحریک بازارهای صعودی بیتکوین شناخته میشود.









پس از شوک ناشی از سقوط FTX، تیم سولانا سریعاً استراتژی خود را تعدیل کرد. با بهره گیری از مزایای TPS بالا، کارمزد پایین و پردازش موازی، سولانا توانست تعداد زیادی پروژه و کاربر جذب کند و به تدریج به حوزههای مختلفی مانند DeFi، استیکینگ لیکویید، میم کوین ها و پرداخت ها گسترش یابد. این پلتفرم همچنین موفق شد با چندین پروژه و همکار برجسته شریک شود و تنوع و عمق بیشتری به اکوسیستم خود ببخشد.





علاوه بر این، ظهور توکن های میم محبوب مبتنی بر سولانا به نیروی محرکهای قدرتمند برای بازگشت سولانا تبدیل شد. توکن هایی مانند *URLS-SILLY_USDT*, *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT*, و *URLS-BOME_USDT* محبوبیت زیادی کسب کردند و اثر ثروت قابل توجهی را به همراه داشتند و تعداد زیادی کاربر را به شبکه سولانا جذب کردند. در همین حال، *URLS-SOL_USDT* نیز بازگشتی قوی داشت و به طور موقت به قیمت 260 دلار رسید، در حالی که ارزش بازار آن بیش از 100 میلیارد دلار شد.









تون TON (The Open Network)، یک پلتفرم بلاکچین بازی که بسیار منتظر آن بودند، در سال 2024 به اوج توسعه خود رسید. بازی های TON با مکانیزم های منحصر به فرد و سیستم های پاداش دهی خود، تعداد زیادی بازیکن را جذب کردند. با این حال، درست در زمانی که جنون بازی های TON در حال گسترش در سطح جهان بود، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، به دلیل دست داشتن در فعالیتهای مالی غیرقانونی دستگیر شد.





در پاسخ به این تغییر ناگهانی، تیم رسمی سریعاً حرکت اعتراضی ای تحت عنوان "Resistance Dog" راه اندازی کرد تا نارضایتی خود را از وضعیت بنیان گذار اعلام کند و همبستگی خود را نشان دهد. این حرکت حمایت زیادی از سوی طرفهای مختلف جلب کرد و به طور غیر منتظرهای منجر به افزایش قابل توجهی در ارزش بازار *URLS-REDO_USDT* شد. علی رغم مشکلات قانونی ادامه دار دوروف و چالش ها و عدم قطعیت های فراوانی که پیش رو داشت، روحیه مقاومت که توسط REDO نمایندگی میشود، در میان انجمن واکنش های زیادی را برانگیخته است.









در سال 2024، میم کوین ها با تحریک اجماع قوی بازار و اثرات عظیم ثروت، توجه و جریان های سرمایه زیادی را به خود جلب کردند. سولانا و بیس شاهد ظهور مجموعه ای از میم کوین های بسیار پرطرفدار بودند. محبوبیت این میم کوین ها نه تنها رونق بازار ارزهای دیجیتال را تقویت کرد بلکه بازدهی قابل توجهی برای سرمایه گذاران به همراه داشت. با این حال، باید توجه داشت که میم کوینها با ریسک و نوسانات بالایی همراه هستند و سرمایه گذاران باید هنگام شرکت در این بازار، منطقی و محتاط باشند.









انتخاب ترامپ نه تنها باعث افزایش قیمت بیت کوین شد بلکه انتظاراتی را برای اولین دولت کریپتویی در بازار ایجاد کرد. با گسترش پذیرش و شناسایی ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، تعداد فزایندهای از سیاستمداران و نهادهای دولتی به تحقیقات و تمرکز بر روی ارزهای دیجیتال و تکنولوژی های مرتبط پرداختهاند. بازار امیدهای زیادی به تسهیل سیاست های کریپتو و بهبود چارچوب های نظارتی پس از آغاز به کار دولت ترامپ داشت. در آینده، با شفاف تر شدن سیاست ها و اصلاح سیستم های نظارتی، پیشبینی میشود که ارزهای دیجیتال کاربردهای گسترده تری پیدا کنند و بهطور عمیق تری در سطح جهانی یکپارچه شوند.









پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و انتخاب او به عنوان رئیسجمهور جدید، قیمت بیت کوین بارها رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. در تاریخ 4 دسامبر، ترامپ از طریق رسانه های اجتماعی، پال آتکینز(Paul Atkins) را به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) معرفی کرد. پس از این اعلامیه، قیمت *URLS-BTC_USDT** به 101,960 دلار رسید و برای اولین بار در تاریخ، مرز 100,000 دلار را شکست و ارزش کل بازار به 2.1 تریلیون دلار رسید.













در سپتامبر 2024، با آغاز بهبود بازار ارز دیجیتال، ارزهای دیجیتال تم محور AI شاهد افزایش محبوبیت بودند. توکن هایی مانند *URLS-GOAT_USDT* نه تنها توجه ها را به حوزه AI در بازار ارز دیجیتال جلب کردند، بلکه پتانسیل عظیم توکنیزه سازی در جذب روندهای آینده را به نمایش گذاشتند. با پیشرفت مداوم تکنولوژی و رشد تقاضا در بازار، پروژه های توکنیزه شده مانند ایجنت های AI انتظار میرود در آینده نقش مهم تری ایفا کنند و جان تازه ای به تنوع بازار ارز دیجیتال ببخشند.



