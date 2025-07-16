همزمان با همگرایی فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی (AI)، بخش هوش مصنوعی کریپتو در حال گذار از یک تکامل آشفته و پویا است. از روزهای اولیه هیجان مفهومی خود تا چشمانداز رقابتی فزاینده امروز، هوش مصنوعی کریپتو همچنان یکی از مرزهای مورد توجه در وب 3 است. در بحبوحه این تکامل، ظهور MCP (پروتکل زمینه مدل) همراه با عاملهای هوش مصنوعی توجه جدی را به خود جلب کرده است - و این سوال را مطرح میکند که آیا این همافزایی قدرتمند میتواند موج بزرگ بعدی نوآوری و هیجان بازار را هدایت کند؟









پروتکل مدل زمینه یا MCP، یک استاندارد متنباز است که برای از بین بردن موانع بین سیستم های مختلف هوش مصنوعی و محیطهای بلاکچین طراحی شده است. به طور سنتی، برنامه های هوش مصنوعی به صورت جداگانه عمل میکردند و توسعهدهندگان را ملزم به ساخت APIهای سفارشی برای هر اتصال میکردند. این رویکرد نه تنها زمانبر بود، بلکه از نظر انعطافپذیری نیز محدود بود و با مسائلی مربوط به مجوزها، دسترسی و قابلیت همکاری همراه بود.





ام سی پی (MCP) با عملکرد به عنوان یک رابط جهانی - مانند رابط USB برای هوش مصنوعی - قصد دارد این مشکلات را حل کند. این پروتکل، روشی استاندارد برای مدلها و عاملهای هوش مصنوعی برای برقراری ارتباط، بازیابی دادههای بلادرنگ و تعامل با سیستمهای مبتنی بر بلاکچین معرفی میکند. با انجام این کار، MCP فرآیندهای توسعه را به شدت ساده میکند و یک اکوسیستم هوش مصنوعی-بلاکچین بسیار کارآمدتر، یکپارچهتر و مقیاسپذیرتر را امکانپذیر میسازد.





ارزش اصلی MCP در این است که چگونه هوش مصنوعی غیرمتمرکز را قادر میسازد تا به طور معناداری با محیط خود تعامل داشته باشد. این پروتکل از اجرای خودکار وظایف، درک زمینهای و بازخورد درون زنجیرهای، همه در یک چارچوب امن و مجاز، پشتیبانی میکند. از طریق لایه معنایی زنجیره کامل خود، ساختار لازم را برای مدلها فراهم میکند تا وظایف را تفسیر کنند، به زمینه مربوطه دسترسی پیدا کنند و عملیات را به روشی مستقل و در عین حال قابل تأیید انجام دهند.









پروتکل MCP به گونهای طراحی شده است که یک لایه پروتکل جامع جهانی برای مدلهای هوش مصنوعی ایجاد کند تا بتوانند روی زنجیره عمل کنند، وظایف را اجرا کنند، بازخورد ارائه دهند و پاداش کسب کنند. این پروتکل نه تنها به چالش استفاده کارآمد از مدلهای هوش مصنوعی روی زنجیره میپردازد، بلکه به طور سیستماتیک از گذار دنیای وب 3 به سمت یک الگوی «هدفمحور» نیز پشتیبانی میکند.





مزیت اصلی پروتکل MCP در طراحی لایه معنایی کامل زنجیره آن نهفته است که شامل مکانیسمهای هویت مدل، سیستم های جمعآوری زمینه و تفسیر معنایی، چارچوب های تجزیه و اجرای وظایف و همچنین مکانیسمهای بازخورد تشویقی میشود. این معماری مدل های هوش مصنوعی را قادر می سازد تا آدرسهای مستقل روی زنجیره داشته باشند و از طریق سیستم های تأیید مجوز، داراییها را دریافت کنند، تراکنش ها را آغاز کنند و قراردادهای هوشمند را فراخوانی کنند - و به «حسابهای درجه یک» در دنیای بلاکچین تبدیل شوند. علاوه بر این، پروتکل MCP حالتهای روی زنجیره، دادههای خارج از زنجیره و سوابق تعامل تاریخی را خلاصه میکند تا مدل ها را با ساختار وظیفه و زمینه محیطی واضح ارائه دهد و امکان اجرای «معنایی-زمینهای» دستورالعملهای پیچیده را فراهم کند.













Virtuals مجموعه ای از ابتکارات، از جمله VPN (شبکه شرکای مجازی)، ACP (پروتکل تجارت عامل)، Points (سیستم وفاداری) و Genesis (یک مکانیسم راهاندازی جدید) را راهاندازی کرده است. VPN با هدف اتصال سرمایهگذاران، متخصصان حوزه، دانشگاهیان و توسعهدهندگان، تقاطع هوش مصنوعی و کریپتو را بازتعریف میکند. ACP در حال ساخت یک اکوسیستم تجاری متشکل از عاملهای هوش مصنوعی است که میتوانند به طور مستقل با یکدیگر تعامل، همکاری و تراکنش داشته باشند. سیستم Points تعامل کاربر را ردیابی میکند و حقوق مشارکت انحصاری Launchpad را اعطا میکند. Genesis یک مکانیسم راهاندازی جدید را معرفی میکند که شامل دسترسی مبتنی بر نقطه، روشهای توزیع توکن درون زنجیرهای و ضمانتهای بازپرداخت است.





AI16Z با انتشار ElizaOS V2، اکوسیستم خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده و پیشرفتهای معماری عمدهای از جمله swarms و تعامل عامل به عامل را معرفی کرده است. همزمان، این تیم از AUTOFUN، یک پلتفرم راهاندازی نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی که دارای منحنی پیوند منصفانه تر و بلندمدت تر، آدرس های CA قابل تنظیم، سیستم تأیید چت مبتنی بر توکن هوش مصنوعی و ابزارهایی برای ایجاد محتوای مبتنی بر جامعه است، رونمایی کرد. مدل اقتصادی جدید، سود حاصل از لانچپد را به بازخرید ها هدایت میکند تا از نقدینگی توکن های لانچ پشتیبانی کند. در اسپارتان نسخه 2، توکن DEGENAI در کنار ElizaOS نسخه 2 ارتقا یافته و عرضه خواهد شد و نقش کلیدی در اکوسیستم ایفا میکند و به ترویج پروژه ها در AUTOFUN کمک خواهد کرد.









دارک (Dark) یک شبکه آزمایشی MCP است که بر روی سولانا ساخته شده و بر محیطهای اجرایی قابل اعتماد (TEE) تمرکز دارد. دارک با فعال کردن ادغام خودکار ابزارهای جدید و تعاملات درون زنجیرهای، قصد دارد نوآوری را در فناوریهای غیرمتمرکز هدایت کند. با این حال، بیشتر قابلیتهای این پروژه هنوز در مرحله مفهومی هستند و هنوز به طور رسمی راهاندازی نشدهاند.





SkyAI ) یک زیرساخت هوش مصنوعی بومی است که بر روی زنجیره بایننس کوین ساخته شده و دسترسی به دادههای چند زنجیرهای و استقرار عامل هوش مصنوعی را ارائه میدهد. اگرچه این پروژه در مرحله مفهومی خود باقی مانده است، اما به عنوان یک پروژه پیشرو در بخش MCP در نظر گرفته میشود.









Solix یک شبکه DePIN است که بر اساس پروتکل MCP ساخته شده و بر اشتراک گذاری هوشمند پهنای باند تمرکز دارد. کاربران میتوانند پهنای باند خود را از طریق یک افزونه مرورگر به اشتراک بگذارند و پاداش دریافت کنند و پوشش آن ۶۳ کشور در سراسر جهان را در بر میگیرد. این پروژه شاهد استقرار فنی نسبتاً سریعی بوده است، اما موفقیت بلندمدت آن به اعتبارسنجی تعامل کاربر و پایداری مدل اقتصادی آن بستگی دارد.





HighKey یک پروژه DeFi سازگار با پروتکلهای MCP و DARP است که در آربیتراژ DeFi و تجزیه و تحلیل حرفه ای تخصص دارد. در حالی که این پروژه نقشه راه توسعه روشنی دارد، هنوز نیاز به بهبود تجربه کاربر و تقویت تمایز آن در بازار وجود دارد.









DeMCP رسماً در 25 آوریل راهاندازی شد و حجم معاملات آن در ساعت اول به هشت رقمی نزدیک شد. این یک بازار زنده MCP وب 3 است که دسترسی تخفیفدار به مدلهای زبانی بزرگ مانند GPT-4 و Claude را ارائه میدهد. این پلتفرم از محیطهای اجرای مطمئن (TEE) و مکانیسمهای امنیتی درون زنجیرهای استفاده میکند و با شبکه Phala همکاری فنی برقرار کرده است.





Cookie.fun یک سرور اختصاصی MCP - یک سرور MCP قابل نصب و اجرا - را که به طور خاص برای عاملهای هوشمند طراحی شده است، معرفی کرده است. این سرور برای توسعهدهندگان و کاربران غیرفنی مناسب است و برای شروع نیازی به پیکربندی ندارد.





OpenServ در حال آمادهسازی برای راه اندازی سیستم MCP خود است که به عاملهای هوش مصنوعی اجازه میدهد تا در انواع برنامههای دنیای واقعی ادغام شوند. این سیستم از ادغام با پلتفرم هایی مانند AWS، Discord، Notion، Figma، Google Maps و Slack پشتیبانی میکند.









Dark مرتبط با MCP روی بلاکچین از دیدگاه عملکرد بازار، اگرچه اکثر پروژههای هوش مصنوعی Web3 مبتنی بر پروتکل MCP هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند و محصولات آنها هنوز به طور کامل عرضه نشدهاند، اما برخی از پروژهها با بهبود احساسات بازار، توکنهایی را منتشر کرده و توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کردهاند. به عنوان مثال، توکنمرتبط با MCP روی بلاکچین Solana پس از راهاندازی عملکرد خوبی داشت و اشتیاق سرمایهگذاران و موجی از سرمایهگذاریها در توکن های مرتبط با MCP را برانگیخت. با پیشرفت و اجرای پروژههای بیشتر و افزایش پذیرش بازار از ادغام هوش مصنوعی و بلاکچین، احتمال موج دوم تبلیغات برای MCP + AI Agents وجود دارد.





با این حال، تحقق پتانسیل کامل این ترکیب مستلزم غلبه بر چندین چالش مهم است. مقیاسپذیری فنی، قابلیت اطمینان مدل و امنیت عامل، همگی باید برای پشتیبانی از رشد بلندمدت مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، رقابت شدید در فضای هوش مصنوعی Web3 به این معنی است که تنها پروژههای متمایز و از نظر فنی بینقص، از هیاهوی موجود فراتر خواهند رفت. عدم قطعیت نظارتی همچنان مانع دیگری است. با خودمختارتر شدن و ادغام هوش مصنوعی با سیستمهای مالی، انطباق نقش مهمی در شکلگیری پذیرش و اعتماد کاربران ایفا خواهد کرد. اطمینان از اینکه این سیستمها با استانداردهای جهانی در حال تحول همسو هستند، ضروری خواهد بود.









نیمه دوم داستان هوش مصنوعی کریپتو در حال انجام است و به نظر میرسد ترکیب MCP و AI Agent نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. پتانسیل آن برای تغییر شکل نحوه ساخت، تعامل و بهرهمندی ما از هوش غیرمتمرکز بسیار زیاد است. با سرعت گرفتن توسعه و ظهور برنامههای کاربردی در دنیای واقعی، MCP میتواند به خوبی به پایه و اساس نسل جدیدی از سیستمهای هوش مصنوعی بومی بلاکچین تبدیل شود. در حالی که آشکار شدن تأثیر کامل زمان میبرد، یک چیز قطعی است: MEXC همچنان متعهد به ماندن در خط مقدم این تحول است و بستری امن، کارآمد و کممانع را برای کاربران فراهم میکند تا آینده هوش مصنوعی کریپتو را کشف و با آن درگیر شوند.





