سیرکل (Circle)، موج استیبل کوین‌ ها را رهبری می‌ کند: تغییر از بازار خاص به رقیب اصلی

در بحبوحه چالش های نظارتی جهانی که دارایی های دیجیتال با آن مواجه هستند، Circle به عنوان اولین شرکت استیبل کوین با فهرست عمومی در بازار سهام ایالات متحده ظهور کرده است و نقطه عطفی مهم در مشروعیت بخشی به این بخش محسوب می شود. این دستاورد، تسلط و تمایز فزاینده بین USDC و USDT در بازار استیبل کوین را برجسته می کند. USDC بر انطباق، یارانه ها و ویژگی های بهره دهندگی تأکید دارد و فعالیت قابل توجهی در اکوسیستم Solana دارد. در مقابل، USDT بر تمرکززدایی، استقرار متنوع و موارد استفاده عملی در پرداخت تمرکز دارد و نقش مهمی در تجارت فرامرزی و کاربردهای ارزی جهانی ایفا میکند.









سیرکل ( Circle )، که در سال 2013 تأسیس شد، یک شرکت پرداخت دیجیتال و تأمین مالی بلاکچین است که پس از راه اندازی USDC، به سرعت حضور قدرتمندی در بازار استیبل کوینها پیدا کرد.





Optimism، استیبل کوین USDC یک استیبل کوین متمرکز با نسبت 1:1 به دلار آمریکا است که کاملاً توسط ذخایر نگهداری شده در بانکهای تحت نظارت ایالات متحده و اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت پشتیبانی میشود. این ذخایر ماهانه توسط شرکتهای حسابداری شخص ثالث حسابرسی میشوند تا شفافیت و امنیت تضمین شود. این سطح بالای انطباق با مقررات و شفافیت، USDC را در فضای استیبل کوین متمایز کرده است. از ژوئیه 2025، ارزش بازار USDC تقریباً 61.5 میلیارد دلار است که آن را در رتبه دومین استیبل کوین بزرگ جهان قرار میدهد. اکوسیستم گسترده آن شامل چندین بلاکچین از جمله Ethereum ، سولانا، Arbitrum Avalanche ، بیس و پولیگون است که از صرافیها، پروتکل های DeFi، پرداختهای پرسرعت و انتقال دارایی های بین زنجیرهای پشتیبانی میکند.





عملکرد اخیر سیرکل در بازار سهام ایالات متحده قابل توجه بوده است. از زمان عرضه اولیه سهام (IPO)، ارزش سهام Circle (با نماد CRCL) به طرز چشمگیری افزایش یافته است ، به طوری که در روز اول 167 درصد افزایش یافت و قبل از تثبیت قیمت به اوج 284.35 دلار رسید - که نشان دهنده افزایش خارق العاده 817.26 درصدی از قیمت عرضه اولیه 31 دلاری آن است. این موفقیت نه تنها قدرت Circle را تأیید میکند، بلکه معیاری برای رشد صنعت استیبل کوین در بازارهای مالی اصلی تعیین میکند.













در بازار استیبل کوین ها، USDT بدون شک جایگاه غالب را دارد. USDT که از زمان راهاندازی در سال 2014 توسط شرکت Tether Limited منتشر شد، به سرعت از طریق مدل خدمات واسطهای غیرمتمرکز خود به شهرت رسید. در حال حاضر، USDT به طور بومی در بیش از 13 بلاکچین عمومی بزرگ منتشر میشود که تقریباً 54.1% آن در شبکه Tron و 44.2% در اتریوم منتشر شده است. علاوه بر این، USDT در مقادیر کمتری در Solana، Avalanche، Omni، Algorand، EOS و سایر بلاکچینها منتشر میشود که هر کدام کمتر از 1%را تشکیل میدهند و سناریوهای کاربردی USDT و پوشش بازار را بیشتر گسترش میدهند.





با گسترش بازار استیبل کوینها، دادههای DefiLlama در 25 ژوئن نشان میدهد که کل ارزش بازار استیبل کوینها به 252.9 میلیارد دلار رسیده است. در میان این موارد، USDT تتر مدتهاست که جایگاه برتر را در اختیار دارد و ارزش بازار آن برای اولین بار از 150 میلیارد دلار فراتر رفته و به 157.3 میلیارد دلار رسیده و 62.23% از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. USDC با ارزش بازار 61.5 میلیارد دلار، از نظر سهم بازار پس از USDT در رتبه دوم قرار دارد. این دو استیبل کوین اصلی در مجموع بیش از 86 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند، در حالی که سایر استیبل کوینها روی هم رفته کمتر از 15 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده تسلط آنها بر بازار است.









با این حال، علیرغم رشد مداوم USDT، سایر استیبل کوینها به طور فعال حضور خود در بازار را گسترش میدهند و باعث شدهاند که تسلط USDT بر بازار در طول سال گذشته از 70% به 62% کاهش یابد. برای حفظ شتاب رشد خود، USDT استراتژیهای جسورانهای را برای افزایش قابلیتهای بین زنجیرهای خود اتخاذ کرده است، از جمله راهاندازی توکن چند زنجیرهای USDT 0 با پشتیبانی LayerZero OFT و ایجاد یک مرکز با محوریت Legacy Hub و Plasma، با هدف تثبیت موقعیت خود در میان رقابت شدید بازار.









ظهور استیبل کوینها نه تنها چشمانداز بازار ارزهای دیجیتال را تغییر داده، بلکه تأثیر عمیقی بر سیستم مالی جهانی نیز داشته است. با تصویب قانون GENIUS Act توسط سنای ایالات متحده، بازار استیبل کوین وارد یک چارچوب نظارتی و قوانین عملیاتی واضحتر شده است. این قانون یک سیستم نظارتی دوگانه فدرال و ایالتی ایجاد میکند، نسبت ذخیره 1:1 را برای استیبل کوینها الزامی میکند و الزامات افشا و حسابرسی را تقویت میکند و پشتیبانی قوی برای توسعه سالم بازار استیبل کوین فراهم میکند.









قانون GENIUS نه تنها قوانین عملیاتی روشنی را برای بازار استیبل کوین تعیین میکند، بلکه نقش کلیدی در کاهش بدهی و تقویت سلطه دلار آمریکا نیز ایفا میکند. طبق برآوردهای بانک استاندارد چارترد، بازار جهانی استیبل کوین میتواند تا سال ۲۰۲۸ به ۲ تریلیون دلار افزایش یابد و پشتیبانی قابل توجهی از بازار خزانهداری ایالات متحده ارائه دهد. علاوه بر این، پذیرش گسترده استیبل کوینها با هدایت وجوه به خزانهداری ایالات متحده، جایگاه دلار را به عنوان ارز ذخیره بیشتر تثبیت خواهد کرد.









پذیرش گسترده استیبل کوینها، تغییرات متحولکنندهای را در امور مالی سنتی ایجاد کرده و فرصتهایی را برای نوآوری در حوزههای خاص ایجاد میکند. از حوالههای برونمرزی کوچک گرفته تا پروتکلهای وامدهی DeFi و شرکتهایی که اوراق خزانه ایالات متحده را به صورت زنجیرهای ارائه میدهند، موارد استفاده از استیبل کوین به طور مداوم در حال گسترش است. به طور خاص، استیبل کوینها زمان تسویه سریعتر و هزینههای انتقال ناچیزی را برای حوالههای برونمرزی با ارزش کم ارائه میدهند و یک راهحل راحتتر و کارآمدتر برای نقل و انتقالات کوچک از راه دور ارائه میدهند. ارائه دهندگان کانال که میتوانند به این تقاضاهای خاص پاسخ دهند، ممکن است به PayPal دوران استیبل کوین تبدیل شوند.









Fidelity و با رشد بازار استیبل کوین و بلوغ چارچوبهای نظارتی، غولهای مالی سنتی به طور فزایندهای وارد این عرصه میشوند. بانک ها و رهبران پرداخت مانند Visa PayPal مستقیماً استیبل کوینها (مثلاً PYUSD، نسخه بانکی USDC) را منتشر میکنند، در حالی که رهبران اولیه بازار مانند Circle، Paxos BlackRock در حال تسریع گسترش تجارت دلار درون زنجیرهای خود هستند. این روند نه تنها باعث رشد سریع در بازار استیبل کوینها خواهد شد، بلکه تحول عمیقی را در سیستم مالی جهانی به ارمغان خواهد آورد.









ظهور برقآسای Circle تنها نمونه کوچکی از انقلاب مالی است که با دوران استیبل کوینها آغاز شد. با تسلط دوگانه USDT و USDC، رشد مداوم بازار استیبل کوینها و اصلاح تدریجی چارچوبهای نظارتی، استیبل کوینها در حال تبدیل شدن به یک جزء حیاتی از سیستم مالی جهانی هستند. با نگاهی به آینده، استیبل کوینها نه تنها در پرداختهای فرامرزی و پروتکلهای وامدهی DeFi، بلکه در پشتیبانی از مسطحسازی و تمرکززدایی چشمانداز مالی جهانی نیز نقشهای کلیدی ایفا خواهند کرد. این انقلاب مالی ممکن است نویدبخش تولد یک سیستم مالی جهانی بازتر، شفافتر و کارآمدتر باشد.





