بالاخره Captain & Company (CNC) به MEXC می آید! راهنمای گام به گام برای دریافت میلیون ها پاداش در ایردراپ را کشف کنید









خلاصه: شمارش معکوس برای لیست شدن توکن CNC آغاز شده است! این راهنمای ایردراپ یکپارچه، کلید شما برای به دست آوردن برتری اولیه در چیزی است که به عنوان مورد انتظارترین پروژه بلاک چین با مضمون دزدان دریایی در سال 2025 مورد استقبال قرار می گیرد.





با نزدیک شدن به راه اندازی Captain & Company (CNC) در MEXC ، صحنه برای یک رویداد ایردراپ حماسی آماده می شود که با یکی از امیدوارکننده ترین پروژه های بلاک چین در سال 2025 گره خورده است.





این مقاله یک تفکیک جامع از همه چیزهایی را که باید بدانید - از جدول زمانی کلیدی گرفته تا راهنمای گام به گام برای دریافت ایردراپ - ارائه می دهد تا بتوانید بر این موج فرصت سوار شوید و با جوایز ارزشمندی حرکت کنید!













1. معرفی ایردراپ CNC





پروژه Captain & Company دریچه ای نوین به سوی تجربه ای شگفت انگیز در قالب یک بازی MMORPG با تم دزدان دریایی گشوده است. این پروژه با تکیه بر مدل انقلابی «راه اندازی منصفانه»، تعهد خود را به تمرکززدایی و برابری به شکلی بینظیر به نمایش می گذارد؛ چرا که ۱۰۰٪ توکنهای CNC توسط گرههایی که توسط جامعه اداره میشوند تولید میگردد.





با پیوستن به کمپین هیجان انگیز ایردراپ این پروژه، کاربران فرصت دارند امتیاز های ایردراپ (AP) را جمعآوری کرده و در ازای آن، مجوزهای رایگان راهاندازی Node را به دست آورند. از آن لحظه که گرهای فعال شود، دریچه ای به سوی یک جریان پایدار درآمد رمزارزی گشوده می شود؛ چرا که کاربران قادر خواهند بود به استخراج مداوم توکن CNC بپردازند.





اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود! دارندگان گرهها و بازیکنان در دنیای Captain & Company به امکاناتی فراتر از استخراج دسترسی دارند: رأیگیری در تصمیمات مهم بازی، خرید و فروش آیتمها، جعل محتوا و معاملات درون بازی، تنها بخشی از قابلیت های متنوعی است که تجربه ای عمیق و تعاملی را رقم میزنند.





2. شروع: آنچه قبل از پیوستن نیاز است که بدانید





۲.۱ ساخت و اتصال کیف پول – نخستین گام ورود به دنیای Captain & Company

برای آغاز ماجراجویی در اکوسیستم Captain & Company، ابتدا لازم است کیف پول دیجیتال خود را ایجاد و متصل نمایید. به صفحه ثبتنام و تأیید هویت در آدرس kap.gg/profile مراجعه کنید. این فرآیند به شما امکان میدهد تا انباشت لحظهای امتیازهای ایردراپ (AP) را بهطور زنده دنبال کنید و از مزایای آن بهرهمند شوید.





در این مسیر، میتوانید با پیروی از راهنمای جامع موجود در وبسایت، یک کیف پول خلاصه (Abstract Wallet) بسازید و آن را به کیف پول اصلی خود (EOA) پیوند دهید. این اتصال، پلی مطمئن برای تعامل با تمام زیرساختهای بازی و بهرهبرداری از ظرفیتهای درآمدزای آن خواهد بود.





۲.۲ آشنایی با توکن ها – کلیدهای دسترسی به جهان بازی





در اکوسیستم Captain & Company، دو توکن کلیدی نقشی محوری ایفا میکنند:





CNC (Captain & Company Token) توکن اصلی درون بازی که بهصورت کاملاً غیرمتمرکز و تنها از طریق فعالیت گره ها (Nodes) تولید میشود. CNC ارز حیاتی در اقتصاد بازی است و دریچهای به دنیایی از امکانات درونسیستمی همچون استخراج، خرید، رأیگیری و تجارت میگشاید.

KAP (KAPGames Token) نشانه اختصاصی اکوسیستم KAPGames که به عنوان ابزاری قدرتمند در خرید مجوزهای گره عمل میکند. استفاده از KAP برای خرید مجوزها، تخفیف های ویژه ای به همراه دارد و از آن مهمتر، تمامی توکنهای خرجشده، در آینده به صورت دائمی سوزانده خواهند شد، که این امر به حفظ و رشد ارزش توکن در بلندمدت کمک میکند.





3. نحوه شرکت در ایردراپ CNC





Captain & Company، ثبت نام در پلتفرم است. با مراجعه به گام نخست در مسیر ورود به دنیای ماجراجویانه، ثبت نام در پلتفرم است. با مراجعه به kap.gg/profile ، حساب کاربری خود را ایجاد کنید تا دروازه ورود شما به اقتصاد نوین این بازی باز شود.





اتصال کیف پولها: پس از ثبتنام، با پیوند دادن کیف پول انتزاعی (Abstract Wallet) به کیف پول اصلی (EOA)، اطمینان حاصل میکنید که تمامی فعالیتهای شما ثبت شده و واجد شرایط دریافت امتیازهای ایردراپ (AP) خواهید بود.





در اکوسیستم Captain & Company، مسیر پیشرفت از طریق مشارکت فعالانه در وظایف مختلف هموار میشود. AP (امتیاز ایردراپ) ارز دیجیتال پنهانی این مسیر است:





فعالیتهای درون بازی – ۵۰٪ AP

با مشارکت در گیمپلی جذاب مانند ماموریتها، نبردها، شکار هیولاها و مسابقات PvP، سهم عمدهای از AP را کسب خواهید کرد.

استیکینگ یا نگهداری NFTها – ۳۵٪ AP

Ship و Skellie خود را در پلتفرمهایی همچون NFTهایخود را در پلتفرمهایی همچون kap.gg/staking استیک یا نگهداری کنید و پاداش بیشتری به دست آورید.

مشارکتهای خلاقانه – ۱۰٪ AP

با تولید محتوا در Discord، انجمنها یا ویکی رسمی، از ایدهپردازی و مقالهنویسی گرفته تا خلق محتوای تصویری، به دنیای بازی شکل دهید و پاداش بگیرید.

عضویت در جوامع شریک – ۵٪ AP

در صورت عضویت در یکی از جوامع شریک رسمی، بهصورت روزانه و خودکار AP دریافت کنید.

دعوت از دوستان – پاداش ویژه

با دعوت بازیکنان جدید، ۵٪ از مجموع AP آنها را به عنوان جایزه دریافت کنید.





🌟 پیگیری لحظهای AP: تمامی امتیازات کسبشده بهطور خودکار در داشبورد شما بهروزرسانی شده و قابل مشاهده هستند.

🎟️ دریافت مجوز Node: هنگامی که به آستانه مشخصشدهای از AP برسید، واجد شرایط دریافت مجوز NFT گره غیرقابلانتقال خواهید بود. توجه داشته باشید: پس از آغاز دوره فروش، فقط ۳۰ روز برای مطالبه مجوز خود فرصت دارید؛ در غیر این صورت، اعتبار آن منقضی میشود.





دریافت مجوز Node: با مراجعه مجدد به با مراجعه مجدد به kap.gg/profile یا صفحه پیشفروش، مجوز Node خود را مطالبه و فعال کنید.

⛏️ آغاز استخراج CNC: پس از فعالسازی، گره شما بهصورت خودکار فرآیند استخراج توکنهای CNC را آغاز میکند. بسته به انتخاب دوره قفل، میزان توکن دریافتی متغیر خواهد بود:

🔓 بدون قفل (۰ روز): دریافت ۲۵٪ | 🔥 سوختن ۷۵٪

⏳ قفل ۳۰ روزه: دریافت ۵۰٪ | 🔥 سوختن ۵۰٪

🕰️ قفل ۶۰ روزه: دریافت ۷۵٪ | 🔥 سوختن ۲۵٪

🛡️ قفل ۹۰ روزه: دریافت ۱۰۰٪ | 🚫 بدون سوختگی





هرچه دوره قفل طولانیتر باشد، پاداش نهایی شما بیشتر خواهد بود — سازوکاری هوشمندانه برای تشویق به تعهد و همراهی بلندمدت با پروژه.





4. نکات مهم





📅 مهلت دریافت مجوز گره – فرصتی محدود برای آغاز استخراج

توجه داشته باشید: پس از آغاز دوره فروش، شما تنها ۳۰ روز فرصت دارید تا مجوز گره (Node License) خود را مطالبه کنید. در صورت عدم اقدام در این بازه زمانی، صلاحیت دریافت مجوز بهطور کامل از بین خواهد رفت. این محدودیت زمانی، بخشی از ساختار منصفانه و پویا برای اطمینان از تعهد کاربران فعال است.

⚖️ توزیع منصفانه – روح تمرکززدایی واقعی

در Captain & Company، اصل بنیادین پروژه بر پایه عدالت و مشارکت اجتماعی استوار است. به همین دلیل، ۱۰۰٪ از توکنهای CNC تنها از طریق گرههایی تولید میشوند که توسط اعضای جامعه مدیریت میگردند. هیچ سهمی برای تیم توسعهدهنده یا سرمایهگذاران اولیه در نظر گرفته نشده است — الگویی بینظیر از توزیع منصفانه و واقعی در دنیای رمزارزها.

🗳️ مشارکت فعال در جامعه – نقشی فراتر از بازی

در Captain & Company، شما تنها یک بازیکن نیستید؛ بلکه یکی از معماران آینده این اکوسیستم هستید. با بهاشتراکگذاری ایدهها، مشارکت در رایگیریهای حاکمیتی و حضور در فضای گفتگو و توسعه جامعه، میتوانید:

AP بیشتری کسب کنید

در تصمیمسازیهای کلان بازی سهیم شوید

نقش تأثیرگذاری در رشد غیرمتمرکز پروژه ایفا نمایید









پروژه CNC یک بازی MMO دریایی مبتنی بر بلاک چین است که در آن بازیکنان نقش کاپیتان دزدان دریایی را بر عهده می گیرند و از طریق یک سیستم اقتصادی کاملاً زنجیره ای به ماجراجویی می پردازند. به عنوان نشانه اصلی، CNC را می توان برای خرید دارایی های ممتاز، جعل اقلام، سهام بندی و رای گیری حاکمیتی استفاده کرد. همه گرهها توسط انجمن اداره میشوند، بدون پیشکاوی یا تخصیص خصوصی، که آن را به اولین اکوسیستم توکن «راهاندازی منصفانه» در فضای بازی Web3 تبدیل میکند.





منبع تصویر: Captain & Company (CNC)









توکن CNC کل اکوسیستم را تقویت می کند:





🗳️ حاکمیت غیرمتمرکز

دارندگان CNC نقش مستقیمی در هدایت مسیر آینده بازی ایفا میکنند. از طریق رأیگیریهای جامعهمحور، آنها میتوانند بر تصمیمات کلیدی توسعه و سیاستگذاری بازی تأثیرگذار باشند. اینجا، صدای هر بازیکن ارزشمند است.





💎 پاداش از طریق استیکینگ

با استیک کردن توکن های CNC، کاربران نه تنها از پاداشهای دوره ای بهره مند میشوند، بلکه به مزایای پیشرفته درون بازی نیز دسترسی پیدا میکنند—از قابلیتهای ویژه گرفته تا امکانات انحصاری در دنیای بازی.





🛒 تراکنشهای درون بازی

توکن CNC ارز اصلی درون بازی است. بازیکنان میتوانند با آن اقلام ممتاز خریداری کنند، تجهیزات نادر بسازند (جعل کنند)، و در معاملات مهمی که برای پیشرفت در بازی حیاتیاند، مشارکت داشته باشند.





🌐 ارز بنیادین اکوسیستم

توکن CNC بهعنوان تنها رمزارز زنجیره ای اکوسیستم Captain & Company، تعادل اقتصادی پویایی را حفظ میکند. این تعادل از طریق گرههای اجتماعی ادارهشده توسط کاربران تضمین میشود—مدلی منحصربهفرد که جوامع را به ستونهای اقتصادی بازی تبدیل میکند.









پروژه Captain & Company (CNC) که توسط KAP Games توسعه یافته است، بر اساس تمرکززدایی و ارزشهای جامعه اول ساخته شده است. این تیم متعهد به ترکیب فناوری پیشرفته بلاک چین با گیم پلی با کیفیت بالا است. در حالی که فهرست همکاران و شرکا در حال تکامل است، مشارکت اجتماعی و توزیع عادلانه توکن در قلب ماموریت CNC باقی مانده است.





نتیجه گیری

پروژه Captain & Company (CNC) نشاندهنده دوره جدیدی از بازیهای Web3 است که در آن بازیکنان نه تنها شرکتکننده هستند، بلکه از طریق یک مدل راهاندازی منصفانه، اقتصاد بازی و نقشه راه را نیز ایجاد میکنند. با کمپین ایردراپ مبتکرانه و لیستینگ فیوچرز در MEXC، اکنون زمان مناسبی برای پیوستن به این اکوسیستم پیشگامانه است.









س: کاپیتان و شرکت (CNC) چیست؟

پاسخ: Captain & Company یک بازی MMO دریایی مبتنی بر بلاک چین است که در آن بازیکنان از طریق گرههای اداره شده توسط جامعه، توکنهای CNC به دست میآورند و فعالانه در مدیریت بازی شرکت میکنند.





س: چگونه می توانم به CNC airdrop بپیوندم؟

پاسخ: به سادگی یک حساب ثبت کنید، کیف پول خود را پیوند دهید، ماموریت های درون بازی را برای کسب امتیاز Airdrop (AP) تکمیل کنید و برای شروع کسب درآمد، Node License خود را درخواست کنید.





س: کاربرد توکن CNC چیست؟

پاسخ: CNC کل اکوسیستم را نیرو میدهد – از آن برای حاکمیت، استیکینگ، خریدهای درون بازی، جعل و موارد دیگر استفاده میشود.





برای اطلاعات بیشتر درباره تجارت کریپتو، از مرکز دانستنی های MEXC دیدن کنید.





