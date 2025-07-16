آیا TON می تواند شتاب رشد خود را تحت برنامه وعده داده شده ترامپ به دست آورد؟

با پیروزی ترامپ در انتخابات، بیتکوین از مرز 90,000 دلار عبور کرد و نشانهای از یک روند صعودی قدرتمند را به نمایش گذاشت که موجی از خوشبینی را در صنعت ارزهای دیجیتال شعلهور کرد. اما در پس این رشد چشمگیر، چشمانداز واقعی صنعت فراتر از نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال است و به سمت تقویت یک اکوسیستم متنوعتر و پایدارتر گام برمیدارد.





در کوتاهمدت، توکنهای مربوط به بخشهای مختلف بازار، شتاب خود را بازیافتهاند و با روندهای کلی بازار همسو شدهاند. در این میان، اکوسیستم شبکه باز (TON) به عنوان یکی از کانونهای اصلی توجه سرمایهگذاران مطرح شده است. با وجود چالشهایی که در ماههای اخیر به دلایل مختلف با آن مواجه بوده است، TON همچنان با انتظارات بالای سرمایهگذاران همراه است و در بحبوحه بهبود بازار کنونی، نویدبخش آیندهای روشن به نظر میرسد.









از زمان دستگیری پاول دوروف در پاریس دو ماه پیش، اکوسیستم TON به نظر میرسد وارد مرحلهای حساس شده است که میتوان آن را یا بهعنوان بحرانی جدی یا دورهای از تعدیل و بازسازی تلقی کرد. در حالی که پروژههای میم و مینیبازیهای درون اکوسیستم همچنان با تلاشهایی پیوسته به جذب کاربران جدید و اجرای بهروزرسانیها مشغولاند، برخی از فعالان باهوش بازار کاهش «ایمان» عمومی به اکوسیستم TON را حس کردهاند.





برای مثال، در حالی که توکن SOL با قدرتی چشمگیر از مرز 200 دلار عبور کرد، رشد قیمت TON در طول بازگشت بازار به طور قابلتوجهی محدود بود و این امر نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران برانگیخت. با این حال، نباید تصور کرد که اکوسیستم TON در سکون مطلق به سر میبرد. در همین دوره رکود، نقاط برجستهای نیز ظهور کردهاند. بهعنوان نمونه، پیش از عرضه Notcoin، رقابتی شدید میان صرافیهای متمرکز (CEX) برای جذب کاربران اکوسیستم TON شکل گرفت. همچنین، پروژه DOGS با موفقیت توانست شور و هیجان جدیدی را در جامعه تلگرام ایجاد کند. این تحولات نشان میدهد که با بازگشت اعتماد عمومی به بازار، توکنهای اکوسیستم TON نیز آمادگی لازم برای احیای موقعیت خود و ادامه رقابت را دارند.









در میان وعدههای جدید ترامپ درباره ارزهای دیجیتال، چندین سیگنال مثبت برای اکوسیستم TON پدیدار شده است. ترامپ با پیشنهاد تدابیری برای محدود کردن نفوذ بیتکوین و اجرای سیاستهای پیشرفتهای در راستای «رفع انسداد»، راه را برای بازتر شدن اقتصاد ایالات متحده به سمت صنعت ارزهای دیجیتال هموار کرده است. این رویکرد، فرصتی طلایی برای پروژههایی مانند تلگرام و TON فراهم میکند که مدتها تحت سایه عدم قطعیت فعالیت کردهاند. افزایش حمایت و فرصتهای توسعهای که از این تغییر سیاستها ناشی میشود، میتواند اکوسیستم TON را به مرحلهای جدید از شکوفایی برساند. موضع ملایم ترامپ نسبت به ارزهای دیجیتال بیشک نویدبخش آیندهای روشن برای TON است. در چنین شرایطی، اگر روند صعودی بازار ادامه یابد، اکوسیستم TON این پتانسیل را دارد که فرصتهای رشد جدیدی را به دست آورد و جایگاه خود را در صنعت تقویت کند.





در حقیقت، توسعه بلاکچینهای عمومی معمولاً نیازمند عبور از چرخههای پیچیدهای است، بهویژه در فضایی که رقابت فشرده است و دستیابی به پیشرفتهای بزرگ در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد. با این حال، در چشمانداز بلندمدت، زیرساختهای TON و تقاضای بازار، همچنان ظرفیت بالایی برای رشد نشان میدهند. به عنوان نمونه، اگرچه سولانا در سالهای اخیر با نوساناتی روبرو بوده، اما به لطف مزایای بلاکچین پرسرعت خود به موفقیت چشمگیری دست یافته است. اکنون، این سؤال مطرح است که آیا TON میتواند در سایه شرایط سیاستی مطلوبتر، این مسیر موفقیت را تکرار کند؟ اگر چنین شود، این اکوسیستم احتمالاً شاهد رشد انفجاری دیگری در آینده خواهد بود و به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت ارزهای دیجیتال ظاهر خواهد شد.













مسیر رشد اکوسیستم TON شباهتهای چشمگیری با بلاکچینهای عمومی برجستهای مانند اتریوم و سولانا دارد. توسعه این بلاکچینها عموماً از یک الگوی قابل پیشبینی پیروی میکند: در ابتدا، شاهد رشد سریع و چشمگیر پروژههای اکوسیستمی هستیم، سپس جهش قابل توجهی در کل ارزش قفل شده (TVL) رخ میدهد که نشاندهنده افزایش اعتماد و سرمایهگذاری کاربران است، و در نهایت، بلوغ فناوریهای کلیدی مانند صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) و مالی غیرمتمرکز (DeFi) نقش حیاتی در تثبیت و گسترش این اکوسیستمها ایفا میکند.





رشد توکن های پروژه اکوسیستم

هم اتریوم و هم سولانا در مراحل ابتدایی رشد خود، با صدور توکنهای قابلتوجه برای پروژههای اکوسیستمی، جان تازهای به اکوسیستمهای بلاکچین عمومی خود بخشیدند. این رونق توکنها، نهتنها سرمایهگذاریهای جدیدی را به همراه داشت، بلکه سرزندگی و پویایی بیشتری به این شبکهها تزریق کرد و بستری را برای گسترش سریع پروژههای مبتنی بر آنها فراهم ساخت. TON نیز این مرحله حیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشت. محبوبیت گسترده توکنهای این اکوسیستم، همراه با افزایش چشمگیر قیمت آنها، نه تنها توانست توجه کاربران را جلب کند، بلکه موجی از کاربران جدید را به سوی این شبکه روانه کرد.





- رشد TVL

کل ارزش قفل شده (TVL) یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی رشد بلاکچینهای عمومی محسوب میشود، زیرا بهطور مستقیم نقدینگی داراییهای روی زنجیره و میزان فعالیت کاربران را منعکس میکند. بهعنوان مثال، در طول تابستان DeFi اتریوم، TVL این شبکه بیش از 100 برابر افزایش یافت و نمایشی از رشد شگفتانگیز این اکوسیستم ارائه داد. بهطور مشابه، سولانا نیز در سال 2023 رشد چشمگیری در TVL خود تجربه کرد که گواهی بر قدرت و جذابیت این بلاکچینها بود. در حال حاضر، TVL اکوسیستم TON حدود 700 میلیون دلار است. اگرچه اخیراً مقداری اصلاح را پشت سر گذاشته، اما این اصلاح بهعنوان بخشی طبیعی از چرخه رشد بلاکچینها تلقی میشود.





تنوع اکوسیستم DEX و DeFi

توسعه پلتفرمهای صرافی غیرمتمرکز (DEX) و مالی غیرمتمرکز (DeFi) در بلاکچینهای عمومی مانند اتریوم و سولانا، نقش مهمی در تقویت تنوع تعاملات درونزنجیرهای و دستیابی به بلوغ اکوسیستم داشته است. این پیشرفتها، نه تنها امکان دسترسی گستردهتر کاربران به خدمات مالی نوآورانه را فراهم کردهاند، بلکه زمینهساز پویایی و سرزندگی این شبکهها شدهاند. در مقابل، اکوسیستم TON هنوز در مراحل ابتدایی از نظر توسعه عملکرد DEX قرار دارد. این موضوع نشاندهنده نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در بهبود زیرساختهای صرافی غیرمتمرکز و غنیسازی برنامههای DeFi است. بدون شک، ارتقاء عملکرد DEXها و ارائه خدمات DeFi پیشرفتهتر، نه تنها به افزایش جذابیت TON برای کاربران و سرمایهگذاران کمک خواهد کرد، بلکه مسیر را برای دستیابی به جایگاهی رقابتیتر در میان بلاکچینهای عمومی هموار خواهد ساخت.









علیرغم چالشهایی که TON در رکود فعلی بازار با آن مواجه شده است، این اکوسیستم همچنان پتانسیل قابلتوجهی برای رشد در مسیر بلندمدت بلاکچینهای عمومی دارد. عملکرد و مقیاسپذیری TON با بلاکچین قدرتمندی مانند سولانا برابری میکند، اما بخشهایی از اکوسیستم آن، بهویژه در زمینه صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) و مالی غیرمتمرکز (DeFi)، هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. خوشبختانه، توسعهدهندگان و جامعه فعال TON به این نیاز آگاهاند و هماکنون به طور جدی روی ارائه راهحلهایی برای رفع این کاستیها و بهبود زیرساختها متمرکز شدهاند.





بهعنوان نمونهای از تلاشهای نوآورانه، PixelSwap که توسط LayerPixel توسعه یافته است، اولین گام مهم در جهت رفع محدودیتهای موجود در DEXهای اکوسیستم TON محسوب میشود. این پلتفرم با ادغام یکپارچه با برنامههای Mini Telegram، امکانات معاملاتی پیشرفتهتر و دقیقتری را در اختیار کاربران قرار میدهد و به TON کمک میکند تا کاربران را به شکلی کارآمدتر جذب کند و تجربهای روانتر ارائه دهد. علاوه بر این، با الهام گرفتن از تجربیات موفق Solana و Ethereum، TON این فرصت را دارد که اکوسیستم خود را با برنامههای متنوعتر غنیسازی کند، قابلیتهای DeFi خود را ارتقا بخشد، و در نتیجه، TVL (کل ارزش قفل شده) و حجم تراکنشهای خود را بهطور چشمگیری افزایش دهد.









علیرغم مواجهه با چالشهای خاص، TON همچنان پتانسیل تبدیل شدن به "Solana" بعدی را بر اساس روند توسعه صنعت دارد. با موضع حمایتی بازار در مورد ارزهای دیجیتال از طریق سیاستهای مطلوب، TON ممکن است موج دوم رشد را تجربه کند که ناشی از پیشرفتهای سیاست و فناوری است. همانند سولانا و اتریوم، TON نیز یک چرخه از رکود به سوی رفاه را طی خواهد کرد. تا زمانی که اکوسیستم آن به تکامل خود ادامه دهد و عملکردهای DEX و DeFi آن بهبود یابد، آینده TON امیدوار کننده خواهد بود.





برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری از فرصت های رشد آتی TON هستند، انتخاب یک پلت فرم معاملاتی قابل اعتماد و کارآمد بسیار مهم است. MEXC که به دلیل کارمزدهای بسیار پایین و نقدینگی استثنایی شناخته شده است، در صنعت بسیار مورد توجه است. در اینجا، میتوانید TON و طیف گستردهای از داراییها را در اکوسیستم آن به راحتی معامله کنید و در عین حال از یک تجربه تجاری کارآمد و امنیت بالاتر لذت ببرید. با انتخاب MEXC ، میتوانید با روندهای بازار همسو بمانید، فرصتهای سرمایهگذاری در TON را بهدقت استفاده کنید، و سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال خود را روانتر و کارآمدتر کنید!





نحوه معامله TON در MEXC:





مرحله 1: وارد برنامه MEXC شوید و روی [معامله] ضربه بزنید.

مرحله 2: روی [اسپات] ضربه بزنید، سپس [TON/USDT] را در ناحیه اصلی انتخاب کنید، یا مستقیماً [TON/USDT] را جستجو کنید.

مرحله 3: روی [خرید TON] ضربه بزنید.







