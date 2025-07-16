از نیمه اول سال 2024، بخش دارایی های واقعی (RWA) به تدریج به یک مفهوم جدید داغ در صنعت بلاکچین تبدیل شده است. طبق داده های Dune Analytics، روایت RWA از ابتدای سال رشد دومین بزرگی را تجربه کرده است و این بخش با افزایش 117٪ در رتبه دوم پس از بخش میم قرار دارد. پروژه پیشرو، Ondo Finance، توکن بومی خود، ONDO، را در عرض یک هفته بیش از 110٪ افزایش داد و رهبری کل بخش RWA را بر عهده گرفت. توکن های چندین پروژه دیگر نیز به طور مداوم به اوج تاریخی جدیدی دست یافتند.





علاوه بر این، بخش RWA توجه بازار های نهادی را نیز جلب کرده است و چندین موسسه در گزارشهای خود به پتانسیل RWA اشاره کردهاند، از جمله Boston Consulting Group، Messari و Binance Research. غول های مالی سنتی مانند Citibank، BlackRock، Fidelity و JPMorgan نیز وارد این حوزه شده اند. در اواسط جولای، در مرکز تبادل نخبگان مالی چین-هنگ کنگ در آدرمِنتی، هنگ کنگ، نخبگانی از آکادمی تجارت، دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ و شرکت ها و انجمن های مختلف گرد هم آمدند تا مسائل پیشرفته جریان داده های مرزی و دارایی های دیجیتال را مورد بحث قرار دهند. سمینار ویژه ای به ترکیب دارایی های واقعی (RWA) با دارایی های دیجیتال پرداخته و جدیدترین تحولات و پتانسیل های این حوزه را مورد بررسی قرار داد.









دارایی های دنیای واقعی (RWA) مفهومی کاملاً جدید نیست، بلکه یک بخش جدید است. این مفهوم ترکیب دارایی های دنیای واقعی با توکنیزاسیون را نشان میدهد و نماد ادغام دارایی های سنتی با دارایی های ارز دیجیتال Web3.0 است. در بلاک چین، توکن های RWA نمایانگر دارایی های واقعی هستند که میتوانند معامله شوند. این توکن ها نمایشی زنجیره ای از دارایی های واقعی هستند، از جمله دارایی های با درآمد ثابت (مانند بدهی دولتی و اوراق قرضه شرکتی)، سهام (مانند املاک و طلا) و بیشتر. در سالهای اخیر، پروتکل های دارایی مصنوعی (مانند Mirror، Synthetix، MakerDAO) و برنامه های NFT (مانند توکنیزاسیون IP و بخش بندی آثار هنری) همگی درگیر مفهوم RWA بودهاند.





سناریوهای اصلی کاربرد شامل موارد زیر میشوند:





توکنیزاسیون دارایی ها: نمایش دارایی های سنتی مانند املاک، طلا و آثار هنری بر روی بلاکچین از طریق فناوری توکنیزاسیون، که باعث تسهیل در معاملات و سرمایه گذاری میشود. این روش امکان معامله بخش پذیر دارایی های با ارزش بالا را فراهم میکند و آستانه سرمایه گذاری را کاهش میدهد.





گسترش کانالهای تأمین مالی: کسب و کارها و افراد میتوانند از طریق استفاده از دارایی های دنیای واقعی به عنوان وثیقه، کانال های تأمین مالی جدیدی به دست آورند. برای مثال، اخذ وام از طریق RWA با وثیقه گذاری املاک یا جذب سرمایه از طریق توکنیزاسیون آثار هنری.





اوراق بهادارسازی داراییها: تبدیل حقوق درآمدی دارایی های واقعی به اوراق بهادار دیجیتال، که امکان انجام معاملات شفاف و کارآمد از طریق فناوری بلاکچین را فراهم میآورد. این روش به طور رایج برای دیجیتال سازی دارایی های مالی سنتی مانند اوراق قرضه و سهام استفاده میشود.





ادغام با دیفای: ادغام دارایی های RWA در پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای ارائه محصولات و خدمات مالی بیشتر به کاربران، مانند پروتکل های قرض دهی مبتنی بر RWA و استخرهای لیکوییدیتی.





کاربردهای قرارداد هوشمند: استفاده از قراردادهای هوشمند برای اجرای خودکار و مدیریت معاملات مرتبط با دارایی های RWA، مانند توزیع خودکار درآمد و مدیریت حقوق و تعهدات، که به این ترتیب کارآیی عملیاتی و شفافیت را بهبود میبخشد.





بیایید یک مثال ساده بزنیم: USDT که ما معمولاً از آن استفاده میکنیم، نمونه ای از RWA (دارایی های دنیای واقعی) است، جایی که دلارهای دنیای واقعی به دارایی های زنجیره ای متصل هستند. ما میتوانیم این موضوع را بیشتر تجسم کنیم—دارایی های دنیای واقعی، چه اقلام کوچک مانند آلات موسیقی، ساعت ها یا حتی کفش های ورژن محدود، یا دارایی های بزرگتر مانند املاک، میتوانند به طور نظری در بلاکچین نمایش داده شوند. در حال حاضر، شاهد ظهور موارد واقعی از RWA ب هطور فزاینده ای هستیم. به عنوان مثال، در ژوئن امسال، یات سیو، بنیانگذار Animoca و Galaxy، از ویولنی که روزی متعلق به امپراطور روسیه، کاترین بزرگ بوده و در حراج خریداری کرده بود، بهعنوان وثیقه در Galaxy استفاده کرد و وامی به ارزش میلیونها دلار گرفت. برای دارندگان دارایی های واقعی، این بدون شک مفید است، زیرا نقدینگی برای دارایی های فیزیکی شان فراهم میآورد. و برای کاربران زنجیره ای، چه دارایی ها را به صورت توکن یا NFT نگهداری کنند، پشتیبانی از دارایی های دنیای واقعی یک لایه امنیتی اضافه میکند. هم مشارکت نهادی و هم داده های زنجیره ای نشان دهنده روند رو به رشد این امر هستند.









در سال های اخیر، داده ها و تجارت دارایی های دیجیتال به نقاط کانونی در بحث های سیاستی و بازاری تبدیل شدهاند. تأسیس موسسات داده مختلف نشان دهنده اهمیت روزافزون داده هاست. به عنوان مثال، RuiHe Capital در حال راه اندازی یک بانک سرمایه گذاری RWA است که هدف آن همکاری با صرافی های مجاز و موسسات مالی مستقر در هنگ کنگ برای ترویج کاربرد مدل RWA است. طبق داشبورد داده های Dune، واضح است که حجم کل توکن های مرتبط در بلاکچین در DEX به طور پیوسته در حال افزایش است.









طبق گزارش CoinGecko از صنعت ارز دیجیتال در سه ماهه دوم 2024، بخش RWA سهم 11.3 درصدی از ترافیک وب را در این دوره به خود اختصاص داده است که پس از توکن های میم قرار دارد که با 14.34 درصد از ترافیک در رتبه اول قرار دارند. این ارقام نشان میدهند که بخش RWA توجه فزاینده ای را جلب کرده و آماده است تا به رهبر بعدی در رشد ثروت ارز دیجیتال تبدیل شود. داده های RWA.xyz نشان میدهند که تا تاریخ نگارش، دارایی های زنجیره ای در بخش RWA به 11.73 میلیارد دلار رسیدهاند که عمدتاً در اعتبارات خصوصی، اوراق خزانه داری ایالات متحده، کالاها و غیره متمرکز هستند. داده ها و تحلیل های مختلف نشان میدهند که این بخش نوظهور RWA نشان دهنده شادابی و پویایی قابل توجهی است.









البته، در حالی که بخش RWA به سرعت در حال توسعه است، با برخی مشکلات و چالش ها نیز روبهرو است:





موانع ورودی بالا: برای دارندگان دارایی های سنتی و کاربران عادی، موانع دانش و فنی برای ورود به بخش RWA نسبتاً بالا هستند. به عنوان مثال، اگر بخواهم دارایی های هنری خود را توکنیزه کنم، باید اطلاعات زیادی در مورد فناوری های مرتبط با RWA و عملیات بلاکچین بیاموزم که ورود به این حوزه را دشوار میکند. علاوه بر این، محصولات خدماتی دیگر RWA معمولاً با کارمزدهای بالایی همراه هستند.





لیکوییدیتی ضعیف: در حال حاضر، بیشتر محصولات RWA که توسط موسسات مختلف عرضه میشوند، متمرکز بر اوراق خزانه داری ایالات متحده و اعتبارات خصوصی هستند و محصولات مبتنی بر کالا کمتر عرضه میشوند. نبود یک بازار ثانویه فعال باعث شده که لیکوییدیتی معاملات درون زنجیره ای برای دارایی های RWA در حال حاضر ضعیف باشد.









به عنوان اولین زنجیره عمومی مدولار L2 در بخش RWA، شبکه Plume هدف دارد موانع ورود به RWAها را کاهش دهد و به شرکت کنندگان یک پلتفرم برای تعامل و سرمایهگذاری در RWAها از طریق یک اکوسیستم DeFi قوی ارائه دهد. از یک سو، هدف آن جذب کاربران جدید است و از سوی دیگر، تلاش دارد لیکوییدیتی درون زنجیره ای برای RWAها را آزاد کرده و اکوسیستمی پویا بسازد.





شبکه Plume بر روی استک Arbitrum Nitro ساخته شده است که سازگاری بالایی با اکوسیستم اتریوم دارد. توسعه دهندگان اکوسیستم اتریوم میتوانند برنامه های خود را به طور مستقیم به زنجیره Plume منتقل کنند. در حال حاضر، این شبکه از استانداردهای مختلف توکن مانند ERC-20، ERC-721، ERC-1155 و ERC-3643 به طور کامل پشتیبانی میکند که به کاربران گزینه های بیشتری برای توکنیزه کردن دارایی ها میدهد.





شبکه Plume یک دوره تأمین سرمایه 10 میلیون دلاری را با رهبری Haun Ventures تکمیل کرده است که با مشارکت Galaxy Ventures و Superscrypt و A Capital همراه بوده است. همچنین از حمایت سرمایهگذاران آنجل (Angel Investors) مانند Eric Chen از Injective و Anthony Ramirez از Wormhole Labs و Calvin Liu از Eigenlayer برخوردار است. فاز آزمایشی شبکه Plume تاکنون بیش از 150 پروژه را جذب کرده است که حوزه هایی مانند کالاهای جمع آوریشدنی، دارایی های مصنوعی، کالاهای لوکس، املاک و مستغلات، پروتکلهای وام دهی و DEXهای دائمی را پوشش میدهد. به ویژه، برنامه مشوق های آزمایشی شبکه Plume توجه زیادی را در جامعه جلب کرده است: این رویداد تحت عنوان "سفر جهانی" برگزار میشود که کاربران میتوانند با کاوش در کشورهای مختلف (اکوسیستمها)، انجام وظایف سفر و دعوت از دوستان، امتیاز و توکن های ایردراپ آینده کسب کنند.













دیدگاه های بازار





اخیراً، ویتالیک بوترین Vitalik Buterin، هم بنیان گذار اتریوم، در رسانه های اجتماعی حمایت خود را از ایده فروش سهام شرکت ها به صورت توکن ها ابراز کرد و این را با مفهوم دارایی های دنیای واقعی (RWA) مرتبط دانست. ویتالیک اظهار داشت که از RWA حمایت میکند و امیدوار است که انواع متنوع تری از RWAها در بلاکچین ظهور کنند. این امر به اپلیکیشن ها این امکان را میدهد که از آن ها استفاده کنند بدون اینکه در معرض ریسک های سیستمی مرتبط با یک صادر کننده یا کلاس دارایی خاص قرار گیرند.









بهعنوان یک پلتفرم پیشرو در تجارت ارز دیجیتال جهانی، MEXC به طور فعال در حال نظارت و حمایت از توسعه بخش RWA است. با سریع ترین سرعت لیستینگ برای توکن های جدید در شبکه، گسترده ترین پوشش توکن ها و بالاترین لیکوییدیتی فیوچرز در بازار، MEXC فرصت های سرمایه گذاری زیادی را ایجاد کرده و گزینه های معاملاتی متنوع و یکپارچه ای را برای سرمایه گذاران ارائه میدهد. با خدمات معاملاتی نوآورانه و پشتیبانی فنی پیشرفته، انتظار میرود MEXC در آینده به تقویت لیکوییدیتی و گسترش بازار پروژههای RWA کمک کرده و این بخش را در دستیابی به کاربرد و توسعه گستردهتر در بازار یاری کند.





پیش بینی های بازار





طبق گزارش Citibank، پیشبینی میشود بازار توکنیزه کردن RWA تا سال 2030 به 4 تریلیون دلار برسد. پروژه هایی مانند Centrifuge و MakerDAO قبلاً پتانسیل بازار RWA را نشان داده اند. طبق پیش بینی گروه مشاوره بوستون، بازار جهانی توکنیزه کردن دارایی های مالی تا سال 2030 به 16 تریلیون دلار خواهد رسید. در مقایسه با ارزش بازار فعلی 6 میلیارد دلاری بخش RWA، بازار RWA همچنان پتانسیل رشد قابل توجهی در آینده قابل پیشبینی دارد.









در کل، RWAها به عنوان پلی میان مالیه سنتی و ارز دیجیتال، پتانسیل توسعه عظیم و فرصت های رشد وسیعی را نشان میدهند. آنها وعده بزرگی در بهبود کارایی سرمایه، کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش لیکوییدیتی بازار دارند و کاربرد آنها در بلاکچین قرار است تحول عمیقی در صنعت مالی ایجاد کند. Plume، به عنوان اولین شبکه مدولار EVM L2 که به طور خاص برای RWA طراحی شده است، متعهد به کاهش موانع، افزایش لیکوییدیتی و ترویج انطباق است و انتظار میرود که نوآوری و توسعه در بخش RWA را به دنبال داشته باشد. اگرچه Plume هنوز در مرحله آزمایشی است، عملکرد آن در شبکه اصلی آینده بسیار مهم خواهد بود. با این حال، به عنوان یک تازه وارد امیدوار کننده در بخش RWA که توجه زیادی از سوی جامعه جلب کرده است، منتظریم که شبکه Plume نقش مهمی در مدرن سازی مالیه سنتی ایفا کند و انگیزه و فرصت های توسعه جدیدی به کل بازار بیاورد.



