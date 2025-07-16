



پروژه Bondex (BDXN) یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای غیرمتمرکز است که بلاکچین و هوش مصنوعی را برای تعریف مجدد آینده توسعه شغلی و استخدام استعداد ها ترکیب میکند. باندکس با ادغام اقتصاد مبتنی بر توکن و مکانیک های بازی وار، یک اکوسیستم منصفانه، شفاف و انگیزه محور برای رشد حرفهای ایجاد میکند.









در پلتفرم های سنتی شبکه سازی حرفه ای وب 2، دادههای کاربر به صورت مرکزی توسط پلتفرم کنترل می شود و این امر، استخراج ارزش واقعی را برای کاربران دشوار میکند. علاوه بر این، بازار استخدام از عدم تقارن اطلاعات و فرآیند های ارجاع غیرشفاف رنج میبرد. باندکس برای حل این مشکلات با استفاده از فناوری بلاکچین برای ایجاد یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای وب 3 منصفانه تر، شفاف تر و کارآمدتر ایجاد شد.





باندکس از طریق بلاکچین و اقتصاد توکن، امکان مالکیت داده ها، هویت های حرفه ای قابل تأیید و جبران منصفانه برای مشارکتها را برای کاربر فراهم میکند. این پلتفرم نه تنها یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای است، بلکه یک سیستم شبکه استعدادیابی غیرمتمرکز است که عناصر DeFi و GameFi را در خود جای داده است.













باندکس به کاربران اجازه می دهد تا پروفایل های حرفهای قابل تأیید و مبتنی بر بلاکچین ایجاد کنند. اطلاعاتی مانند سوابق تحصیلی، گواهینامههای مهارتی و تجربه کاری را میتوان به صورت درون زنجیرهای ثبت کرد. این امر به طور قابل توجهی اصالت و اعتبار رزومهها را افزایش میدهد، ضمن اینکه مالکیت دادههای شخصی را نیز به خود کاربران بازمیگرداند.









در پلتفرم باندکس، کاربران میتوانند مهارت ها و تجربیات خود را با جزئیات به نمایش بگذارند و شبکه حرفهای خود را بسازند. این پلتفرم از الگوریتمهای هوشمند برای پیشنهاد فرصتهای شغلی مناسب و همکاران بالقوه استفاده میکند و امکان تطبیق دقیق را فراهم میکند. کاربران همچنین میتوانند از طریق شبکههای خود به فرصتها و منابع شغلی بیشتری دسترسی پیدا کنند و از توسعه حرفهای بلندمدت پشتیبانی کنند.









باندکس عناصر بازیوارسازی را برای تشویق به مشارکت فعال کاربران معرفی میکند. کاربران با انجام وظایف روزانه و دستیابی به نقاط عطف، میتوانند توکنهای BDXN و امتیازهای باند (BP) کسب کنند و از این طریق ارزش شخصی خود را افزایش داده و پاداش دریافت کنند.









برای اطمینان از انصاف و شفافیت در تراکنش های پلتفرم، باندکس یک دادگاه داوری غیرمتمرکز (DAC) راهاندازی کرده است. کاربران میتوانند با استیکینگ توکنهای BDXN و رأی دادن به تراکنشهای مورد اختلاف، در حل اختلاف شرکت کنند. این مکانیسم نه تنها اعتماد به پلتفرم را تقویت میکند، بلکه حس مشارکت و مالکیت بیشتری را در بین کاربران ایجاد میکند.













نام توکن: BDXN

کل موجودی: 1,000,000,000









توزیع توکنهای BDXN با دقت طراحی شده است تا منافع ذینفعان را متعادل کرده و از توسعه بلندمدت پلتفرم پشتیبانی کند. جزئیات به شرح زیر است:





جوایز اکوسیستم: 24%

تیم : 15%

دور عمومی : 10%

دور بذرپاشی + فروش خصوصی : 13.5%

نقدینگی : 10%

خزانه داری : 13%

بازاریابی : 5.5%

ایردراپ جامعه : 3%

مشاوران: 6%













توکن BDXN نقشهای متعددی را در اکوسیستم Bondex ایفا میکند و ارزش آن از طریق مکانیسمهای مختلف به دست میآید:





کاربران میتوانند با تعامل با پلتفرم، BDXN کسب کنند.

دارندگان BDXN میتوانند در مدیریت پلتفرم مشارکت کنند.

کاربران میتوانند BDXN را برای به اشتراک گذاشتن درآمدهای پلتفرم مانند درآمد تبلیغات و هزینههای API، گرو بگذارند.

داشتن BDXN به شما امکان دسترسی به خدمات و ویژگیهای ممتاز، از جمله دادگاه داوری DAC، را میدهد.









باندکس از یک مدل توکن دوگانه استفاده میکند که شامل BDXN و Bond Points (BP) است. BP به عنوان یک امتیاز اعتبار خارج از زنجیره عمل میکند که کیفیت و اعتبار فعالیت کاربر را نشان میدهد و میتواند به عنوان وثیقه برای اقدامات مختلف پلتفرم مورد استفاده قرار گیرد. در همین حال، BDXN به عنوان توکن کاربردی درون زنجیرهای عمل میکند و نقش محوری در توزیع ارزش، مدیریت و تشویق رفتارهای مثبت ایفا میکند. این دو توکن با هم برای حمایت از رشد پایدار اکوسیستم پلتفرم همکاری میکنند.









باندکس از طریق مفهوم شبکهسازی حرفهای بومی وب3 و توکنومیکس نوآورانه خود، در حال تعریف مجدد کار دیجیتال است. باندکس با بازطراحی رابطه بین افراد، مشاغل و پلتفرمها، راه را برای الگوی جدیدی در توسعه شغلی هموار میکند. با افزایش تقاضای جهانی برای مالکیت دادهها، تحرک نیروی کار و ارزیابی منصفانه استعدادها، باندکس و اکوسیستم BDXN در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک استاندارد جدید در شبکههای اجتماعی حرفهای قرار دارند و محیطی باز، شفاف و کارآمد برای تعامل به کاربران و شرکتها ارائه میدهند.





در حال حاضر، BDXN برای معامله در MEXC با کارمزد بسیار پایین در دسترس است. برای خرید BDXN:





1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2）در نوار جستجو، BDXN را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





