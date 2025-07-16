پروژه Bondex (BDXN) یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای غیرمتمرکز است که بلاکچین و هوش مصنوعی را برای تعریف مجدد آینده توسعه شغلی و استخدام استعداد ها ترکیب میکند. باندکس با ادغام اقتصاد مبتنی بر توکن و مکانیپروژه Bondex (BDXN) یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای غیرمتمرکز است که بلاکچین و هوش مصنوعی را برای تعریف مجدد آینده توسعه شغلی و استخدام استعداد ها ترکیب میکند. باندکس با ادغام اقتصاد مبتنی بر توکن و مکانی
پروژه Bondex: عصر جدیدی از شبکه‌سازی حرفه‌ای وب 3 با پشتیبانی بلاکچین و هوش مصنوعی

پروژه Bondex (BDXN) یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای غیرمتمرکز است که بلاکچین و هوش مصنوعی را برای تعریف مجدد آینده توسعه شغلی و استخدام استعداد ها ترکیب میکند. باندکس با ادغام اقتصاد مبتنی بر توکن و مکانیک های بازی وار، یک اکوسیستم منصفانه، شفاف و انگیزه محور برای رشد حرفهای ایجاد میکند.

1. نمای کلی پروژه باندکس


در پلتفرم های سنتی شبکه سازی حرفه ای وب 2، دادههای کاربر به صورت مرکزی توسط پلتفرم کنترل می شود و این امر، استخراج ارزش واقعی را برای کاربران دشوار میکند. علاوه بر این، بازار استخدام از عدم تقارن اطلاعات و فرآیند های ارجاع غیرشفاف رنج میبرد. باندکس برای حل این مشکلات با استفاده از فناوری بلاکچین برای ایجاد یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای وب 3 منصفانه تر، شفاف تر و کارآمدتر ایجاد شد.

باندکس از طریق بلاکچین و اقتصاد توکن، امکان مالکیت داده ها، هویت های حرفه ای قابل تأیید و جبران منصفانه برای مشارکتها را برای کاربر فراهم میکند. این پلتفرم نه تنها یک پلتفرم شبکه سازی حرفه ای است، بلکه یک سیستم شبکه استعدادیابی غیرمتمرکز است که عناصر DeFi و GameFi را در خود جای داده است.

2. ویژگی های اصلی و نکات برجسته ی باندکس


2.1 سیستم هویت غیرمتمرکز (DID)


باندکس به کاربران اجازه می دهد تا پروفایل های حرفهای قابل تأیید و مبتنی بر بلاکچین ایجاد کنند. اطلاعاتی مانند سوابق تحصیلی، گواهینامههای مهارتی و تجربه کاری را میتوان به صورت درون زنجیرهای ثبت کرد. این امر به طور قابل توجهی اصالت و اعتبار رزومهها را افزایش میدهد، ضمن اینکه مالکیت دادههای شخصی را نیز به خود کاربران بازمیگرداند.

2.2 نمایشگاه مهارت و شبکه حرفه ای


در پلتفرم باندکس، کاربران میتوانند مهارت ها و تجربیات خود را با جزئیات به نمایش بگذارند و شبکه حرفهای خود را بسازند. این پلتفرم از الگوریتمهای هوشمند برای پیشنهاد فرصتهای شغلی مناسب و همکاران بالقوه استفاده میکند و امکان تطبیق دقیق را فراهم میکند. کاربران همچنین میتوانند از طریق شبکههای خود به فرصتها و منابع شغلی بیشتری دسترسی پیدا کنند و از توسعه حرفهای بلندمدت پشتیبانی کنند.

2.3 مکانیزم گیمیفیکیشن: ایجاد انگیزه برای مشارکت کاربر


باندکس عناصر بازیوارسازی را برای تشویق به مشارکت فعال کاربران معرفی میکند. کاربران با انجام وظایف روزانه و دستیابی به نقاط عطف، میتوانند توکنهای BDXN و امتیازهای باند (BP) کسب کنند و از این طریق ارزش شخصی خود را افزایش داده و پاداش دریافت کنند.

2.4 دادگاه داوری غیرمتمرکز (DAC)


برای اطمینان از انصاف و شفافیت در تراکنش های پلتفرم، باندکس یک دادگاه داوری غیرمتمرکز (DAC) راهاندازی کرده است. کاربران میتوانند با استیکینگ توکنهای BDXN و رأی دادن به تراکنشهای مورد اختلاف، در حل اختلاف شرکت کنند. این مکانیسم نه تنها اعتماد به پلتفرم را تقویت میکند، بلکه حس مشارکت و مالکیت بیشتری را در بین کاربران ایجاد میکند.

3. توکنومیکس باندکس


3.1 مبانی توکن


  • نام توکن: BDXN
  • کل موجودی: 1,000,000,000

3.2 طرح تخصیص توکن


توزیع توکنهای BDXN با دقت طراحی شده است تا منافع ذینفعان را متعادل کرده و از توسعه بلندمدت پلتفرم پشتیبانی کند. جزئیات به شرح زیر است:

  • جوایز اکوسیستم: 24%
  • تیم: 15%
  • دور عمومی: 10%
  • دور بذرپاشی + فروش خصوصی: 13.5%
  • نقدینگی: 10%
  • خزانه داری: 13%
  • بازاریابی: 5.5%
  • ایردراپ جامعه: 3%
  • مشاوران: 6%


3.3 کاربرد توکن و کسب ارزش


توکن BDXN نقشهای متعددی را در اکوسیستم Bondex ایفا میکند و ارزش آن از طریق مکانیسمهای مختلف به دست میآید:

  • کاربران میتوانند با تعامل با پلتفرم، BDXN کسب کنند.
  • دارندگان BDXN میتوانند در مدیریت پلتفرم مشارکت کنند.
  • کاربران میتوانند BDXN را برای به اشتراک گذاشتن درآمدهای پلتفرم مانند درآمد تبلیغات و هزینههای API، گرو بگذارند.
  • داشتن BDXN به شما امکان دسترسی به خدمات و ویژگیهای ممتاز، از جمله دادگاه داوری DAC، را میدهد.

3.4 سیستم اقتصادی دو توکنی


باندکس از یک مدل توکن دوگانه استفاده میکند که شامل BDXN و Bond Points (BP) است. BP به عنوان یک امتیاز اعتبار خارج از زنجیره عمل میکند که کیفیت و اعتبار فعالیت کاربر را نشان میدهد و میتواند به عنوان وثیقه برای اقدامات مختلف پلتفرم مورد استفاده قرار گیرد. در همین حال، BDXN به عنوان توکن کاربردی درون زنجیرهای عمل میکند و نقش محوری در توزیع ارزش، مدیریت و تشویق رفتارهای مثبت ایفا میکند. این دو توکن با هم برای حمایت از رشد پایدار اکوسیستم پلتفرم همکاری میکنند.

4. چگونه BDXN را از MEXC خریداری کنیم؟


باندکس از طریق مفهوم شبکهسازی حرفهای بومی وب3 و توکنومیکس نوآورانه خود، در حال تعریف مجدد کار دیجیتال است. باندکس با بازطراحی رابطه بین افراد، مشاغل و پلتفرمها، راه را برای الگوی جدیدی در توسعه شغلی هموار میکند. با افزایش تقاضای جهانی برای مالکیت دادهها، تحرک نیروی کار و ارزیابی منصفانه استعدادها، باندکس و اکوسیستم BDXN در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک استاندارد جدید در شبکههای اجتماعی حرفهای قرار دارند و محیطی باز، شفاف و کارآمد برای تعامل به کاربران و شرکتها ارائه میدهند.

در حال حاضر، BDXN برای معامله در MEXC با کارمزد بسیار پایین در دسترس است. برای خرید BDXN:

1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.
2）در نوار جستجو، BDXN را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.
3）نوع سفارش را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



