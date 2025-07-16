پروتکل Blum: شمارش معکوس برای TGE و ایردراپ





رویداد مورد انتظار Blum Token Generation (TGE) نزدیک است. در حالی که به روزرسانی های قبلی به فهرستی در سال 2024 اشاره میکردند، اکنون می توانیم آخرین پیشرفت ها را تأیید کنیم: بلوم به زودی راهاندازی میشود! در این مقاله، همه چیزهایی که باید بدانید را به شما آموزش میدهیم: از کسب امتیاز Blum (BP) تا نقشه راه پیش رو و البته TGE مورد انتظار.









صرافی Blum یک پلتفرم پیشرفته و نوآورانه است که ترکیبی از بهترین خدمات در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال متمرکز و غیرمتمرکز را ارائه میدهد. این صرافی به کاربران خود فرصتی منحصر به فرد برای معامله طیف وسیعی از توکنها، از جمله ارزهای دیجیتال معتبر همچون بیتکوین و اتریوم تا میم کوینها و نوآوریهای جدید در دنیای بلاکچین، فراهم میآورد. Blum با پشتوانه تیمی از متخصصان برجسته در زمینه امور مالی و بلاکچین، از جمله گلب کوستارف، ولاد اسمرکیس و ولاد ماسلیاکوف، توانسته است یک تجربه تجاری استثنایی را با بهرهگیری از تجارت زنجیرهای متقابل به کاربران ارائه دهد. این ویژگی با ادغام کتابهای سفارش خارج از زنجیره با تسویههای زنجیرهای، همه در یک پلتفرم یکپارچه، فرآیند معاملات را به طور چشمگیری ساده و کاربرپسند میسازد. پشتیبانی از بیش از 30 شبکه بلاکچین، همراه با رابط کاربری مبتنی بر موبایل و ادغام با تلگرام، به Blum این امکان را میدهد که تجربهای سریع، راحت و کارآمد برای کاربران فراهم کند. علاوه بر این، این صرافی از ابزارهای منحصر به فردی نظیر Blum Crypto Bot، Blum Points و Blum Drop Game بهره میبرد که به منظور افزایش تعامل و جذابیت بیشتر برای کاربران طراحی شدهاند.









بلوم به طور رسمی نقشه راه خود را در رسانههای اجتماعی و وبسایت به روزرسانی کرده است و از آن طریق، نگاهی جذاب و هیجانانگیز به تحولات بزرگ و پیشروی خود ارائه میدهد. در این مسیر، نوآوریهای برجستهای در عرصه ارزهای دیجیتال روی زنجیره در دست اجراست و به روزرسانی های چشمگیر و هیجان انگیزی برای سه ماهه دوم و سوم سال 2025 برنامه ریزی شدهاند. یکی از نقاط عطف مهم این دوره، TGE بلوم است که قرار است در بهار امسال راهاندازی شود و نقطه عطفی جدید در تکامل دنیای معامله دیجیتال به شمار میآید. این تحول نمایانگر آغاز مرحله ای نوین و پر از فرصت های بیپایان برای کاربران و سرمایهگذاران خواهد بود.





بلوم با بهره گیری از ترکیب هوش مصنوعی و یک لانچ پد پیشرفته، به زودی ویژگی های نسل بعدی را معرفی خواهد کرد که شامل تجارت خودکار و ارتقای یکپارچه توکن ها در پلتفرم های مطرحی مانند X و تلگرام است. این نوآوریها گامی بزرگ در جهت تحول تجربه معامله گران و سرمایه گذاران خواهند بود. علاوه بر این، بلوم در حال گسترش فراتر از تلگرام است و به زودی برنامههای وب و موبایل جدید خود را راهاندازی خواهد کرد. این برنامهها شامل توکنهای مبتنی بر وب، ادغام های پیشرفته DEX و گزینههای معاملات دائمی است که به کاربران امکاناتی وسیعتر و پیشرفته تر برای انجام معاملات ارائه خواهد داد. بلوم با تمرکز بر قابلیتهای چند زنجیرهای، به پلتفرم خود شبکههای Solana و BNB را اضافه میکند تا کاربران بتوانند به طور مؤثر سپرده گذاری، تجارت و تعامل با توکنهای مختلف را انجام دهند. گلب کوستارف، مدیر عامل بلوم، بر اهمیت تجربه کاربری روان و چند پلتفرمی تأکید کرده و از پیشرفتهای آینده در سهماهه دوم و سوم سال 2025 خبر داده است. این پیشرفت ها شامل کیف پول های نیمه نگهدارنده، پایانه های معاملاتی پیشرفته و یکپارچه سازی فیات روشن/خارج از رمپ خواهد بود که همگی با هدف ساده سازی و سودآوری بیشتر معاملات طراحی شدهاند. بلوم با این امکانات نوآورانه، تجربهای بینظیر و کارآمد را برای کاربران خود رقم خواهد زد.









در بهار امسال، TGE مورد انتظار عرضه خواهد شد، و اینجا نحوه واجد شرایط بودن برای ایردراپ آمده است: برای دریافت 100,000 Blum Points (BP) بدون علامتگذاری و جلوگیری از حملات Sybil، یا 750 Meme Points (MP) یا Proof of Activity (PoA) کسب کنید و دو دوست را به پلتفرم معرفی کنید. به گفته یکی از بنیانگذاران بلوم، ولاد اسمرکیس، توکن Blum ابزار واقعی و حیاتی در اکوسیستم بلوم است که امکاناتی همچون سهامداری، کشاورزی، کاهش هزینههای معاملاتی، و دسترسی به توزیع های لانچ پد و لانچ پول را فراهم میکند. این تنها به توکنومیک محدود نمیشود؛ بلکه این توکن دروازه ای است به دنیای جدیدی از تجربههای مفیدتر و جذابتر در پلتفرم بلوم.









بازی Drop: در این بازی ساده و در عین حال سرگرمکننده، بازیکنان باید در مدت زمان محدود آیتمهای در حال سقوط را جمعآوری کنند، و هر آیتم به Blum Point تبدیل میشود. این بازی فرصتی سرگرمکننده برای کسب سریع امتیاز و نگه داشتن کاربران درگیر و فعال است.





دعوت از دوستان: با اشتراکگذاری لینک ارجاعی خود، میتوانید 20 درصد از کمیسیون تجارت دوستان دعوتشده و 2.5 درصد از کمیسیون تجارت ارجاعات آنها را کسب کنید. هرچه بیشتر دوستان خود را دعوت کنید، پتانسیل شما برای کسب درآمد بیشتر افزایش مییابد.





کسب امتیازات: با ورود منظم به برنامه و فعال بودن در آن، میتوانید به صورت غیر فعال امتیازهای بلوم را به دست آورید و از امتیازات بیشتری بهرهمند شوید.





کسب درآمد: بخش Earn شامل وظایف هفتگی است که به کاربران امکان میدهد با انجام اقدامات خاص، برای هر کار تکمیلشده، امتیازهای Blum اضافی کسب کنند. این بخش فرصتی عالی برای کسب پاداش و درآمد بیشتر از فعالیتهای روزانه شما در پلتفرم است.













رویداد آینده تولید توکن (TGE) بهعنوان یک نقطه عطف بزرگ برای بلوم شناخته میشود و این رویداد ترکیب نوآورانه معاملات را به نمایش می گذارد که تجربه تجارت کریپتو را به شکلی بیسابقه بازتعریف میکند. بلوم با ویژگیهایی همچون معاملات خودکار، قابلیت های چند زنجیرهای و بازی هیجان انگیز Drop Game، بهطور ویژه موقعیت خود را برای جذب و درگیر کردن کاربران بهبود داده است و تجربه معاملاتی آن ها را به سطحی جدید ارتقا میدهد. با نزدیک شدن به زمان عرضه TGE، اکنون بهترین فرصت برای به حداکثر رساندن امتیازهای Blum خود و شرکت در بسته پیشنهادی 8000 USDT ما است. برای تجربه یک آینده پیشرفته در دنیای تجارت کریپتو، خود را برای این تحول عظیم با بلوم آماده کنید!







