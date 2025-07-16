نوسانات بیت کوین قیمت را به بالای 87,000 دلار می رساند: آیا سه ماهه دوم می تواند بازگشت معنی داری داشته باشد؟





در روز ۲۱ آوریل، BTC با عبور خیرهکننده از مرز ۸۷۰۰۰ دلار، بار دیگر نگاهها را به خود معطوف ساخت و موجی از گمانه زنی های تازه را در فضای بازارهای مالی برانگیخت. هم زمان، ETH نیز توانست از سطح ۱۶۰۰ دلار فراتر رود و SOL با قدرتی کم نظیر از مرز ۱۴۰ دلار عبور کرد. در این میان، دیگر آلتکوینها نیز هرچند با رشد ملایمتری همراه بودند، اما همگی حکایت از نشان ههای بازگشت قدرتمند بازار داشتند. بر اساس دادههای منتشر شده توسط CoinGlass، حجم نقدینگی ۲۴ ساعته در تمامی پوزیشنهای فیوچرز باز، به ۲۲۰ میلیون دلار رسید که از این میان، بیش از ۱۴۲ میلیون دلار مربوط به پوزیشن های شورت بوده است—رقمی قابل توجه که می تواند سیگنالی روشن از تغییر روندها باشد. با این حال، با وجود رشد چشم گیر بیتکوین، سایه سنگین عدم قطعیت های اقتصاد کلان جهانی همچنان بر فضای بازار سایه افکنده است. سیاست های انقباضی فدرال رزرو، تغییرات تعرفهای دولتها، و تنشهای ژئوپلیتیکی، همگی فضایی پیچیده و چالشبرانگیز برای سرمایهگذاران ترسیم کردهاند. اکنون، نگاه ها به آینده دوخته شده است: آیا بیت کوین مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد؟ نقطه عطف بازار در سه ماهه دوم سال چه زمانی فرامیرسد؟













بلاتکلیفی کنونی در بازارهای جهانی، ریشه در دگرگونی های سیاست گذاری دارد؛ بهویژه تحولات اخیر پیرامون فدرال رزرو ایالات متحده و مسیر پرابهام سیاست های تجاری این کشور. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهاراتی قاطعانه، بر تداوم رویکرد جنگ طلبانه این نهاد تأکید کرد و تصریح نمود که حتی در میانه نوسانات شدید بازار، خبری از مداخلات زودهنگام نخواهد بود. این موضع، شوک سردی به امیدهای سرمایهگذارانی وارد کرد که در انتظار چرخشی نرمتر در سیاستهای پولی بودند—و به تبع آن، فشار نزولی ملموسی بر داراییهای پرریسک وارد آمد، که باعث احتیاط بیشتر بازیگران بازار شد.





در همین حال، سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره تعرفهها، بر آتش تنشهای تجاری دمید. وی در اظهاراتی مبهم، از احتمال پایان قریبالوقوع افزایش تعرفههای میان ایالات متحده و چین سخن گفت؛ اما این جملات بیش از آنکه آرامشبخش باشند، بر ابهامات افزودند. در نتیجه، بازارها همچنان در فضایی آمیخته به تردید و نگرانی به سر میبرند.





در چنین شرایطی، داراییهای امن دوباره به کانون توجه بازگشته اند—چنانکه طلای نقطه ای به رکورد تاریخی ۳۳۶۴ دلار در هر اونس صعود کرده است. این در حالی است که بازار رمزارزها، با وجود حجم بالای توجه، در مسیری بیجهت نوسان میکند و از روند مشخصی تبعیت نمی نماید. در مجموع، سیاست سخت گیرانه فدرال رزرو و فضای مه آلود حاکم بر سیاست تجاری، تأثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی و بهویژه داراییهای دیجیتال از جمله بیتکوین گذاشتهاند. اکنون، همه نگاهها معطوف به سیگنالهای روشنتر سیاستگذاران است. تا آن زمان، بازار در حالتی از انتظار و احتیاط باقی خواهد ماند، و فعالان حرفهای باید با نگاهی تحلیلی و رویکردی استراتژیک به آینده بنگرند.









افزایش اخیر بیت کوین از 87,000 دلار گذشته نشان دهنده یک نقطه عطف بحرانی است. برخی از سرمایه گذاران این شکست را به عنوان شروع بالقوه یک بازار صعودی جدید می دانند. دادههای زنجیرهای نشان میدهد که «نهنگها» همچنان به انباشته شدن ادامه میدهند: کیفپولهایی که بین 10 تا 10000 بیت کوین دارند، اکنون تقریباً 67.77 درصد از کل عرضه را کنترل میکنند و از 22 مارس بیش از 53,600 بیتکوین اضافه کردهاند. این رفتار سهامداران بزرگ نشان دهنده چشم انداز صعودی آنها نسبت به حرکت های بعدی بیت کوین است.









با این حال، بازگشت مجدد بر پایه ای شکننده استوار است. گزارش ماتریکسپورت خاطرنشان میکند که برای تداوم رالی بیتکوین، چندین کاتالیزور باید همسو شوند:





فدرال رزرو در حال سیگنال دادن به تغییر سریع یا شروع کاهش نرخ است

افزایش نقدینگی استیبل کوین و فعالیت اهرمی بالاتر

تجدید حیات نقدینگی کلان از طریق تسهیل پولی جهانی یا محرک های مالی





در کوتاه مدت، این محرک ها به طور کامل محقق نشده اند. در نتیجه، روند صعودی کنونی به احتمال زیاد یک بازگشت کوتاه مدت است تا یک روند معکوس ماندگار.









اگرچه نشانههایی از بازگشت احساسات مثبت در بازار رمزارزها بهچشم میخورد، اما همه تحلیلگران، در مورد آینده صعودی بیتکوین اجماع ندارند. میان مؤسسات سرمایهگذاری، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد؛ برخی این روند را آغاز مرحلهای جدید از صعود میدانند، درحالیکه دیگران، آن را پایان یک دوره تثبیت ارزیابی میکنند.





اردوی صعودی:

کریس برنیسک، شریک سرمایهگذاری در Placeholder، پیشبینی میکند که بیتکوین در چند فصل آینده به بالاترین سطح تاریخی خود خواهد رسید. او در عین حال هشدار میدهد که سرمایهگذاران، در اوج هیجانات بازار، باید با نظم حرکت کنند و در لحظات مناسب، سود خود را محافظت کنند.





خوش بینی از Bitwise:

مت هوگان، مدیر ارشد استراتژی در Bitwise، نیز نسبت به سهماهه دوم سال نگاهی خوشبینانه دارد. او سه عامل کلیدی را محرک های اصلی صعود میداند: گسترش عرضه پول در سطح جهانی، رکورد بیسابقه داراییهای استیبلکوین تحت مدیریت، و بهبود زمینه نظارتی در ایالات متحده، که همگی میتوانند زمینهساز یک روند صعودی پایدار باشند.





دیدگاه Real Vision:

بنیانگذار پلتفرم Real Vision نیز، با ترسیم نموداری از قیمت بیتکوین در مقایسه با نقدینگی جهانی (M2)، استدلال میکند که ارزش بیتکوین باید همگام با رشد عرضه پول افزایش یابد. این رویکرد، نشان از تأثیر غیرقابل انکار متغیرهای کلان اقتصادی بر چشمانداز بازار رمزارزها دارد.









از سوی دیگر، اردوگاه محتاط می بیند که بازار همچنان در نزدیکی چرخه خود قرار دارد. مارکوس تیلن از 10x Research اشاره می کند که شاخص "نوسانگر تصادفی" بیت کوین در حال حاضر ویژگی های یک چرخه را نشان می دهد. او هشدار میدهد که علیرغم امیدهای گسترده برای صعودهای جدید تا اواسط سال، به احتمال زیاد بازار وارد فاز تثبیت طولانیمدت میشود و به جای شروع روند صعودی جدید، در سطوح بالا معامله میشود.





دیوید دوونگ، رئیس تحقیقات Coinbase، در آخرین گزارش ماهانه خود خاطرنشان کرد که بازار ممکن است پایینترین سطح خود را در اواسط تا اواخر سه ماهه دوم سال 2025 آزمایش کند و زمینه را برای بهبود در سه ماهه سوم فراهم کند. او توصیه میکند که سرمایهگذاران در این دوره وضعیت دفاعی خود را در داراییهای ریسک حفظ کنند تا نوسانات احتمالی را تحمل کنند.









شکست بیت کوین به بالای 87000 دلار مطمئناً دلگرم کننده است، اما عدم قطعیت قابل توجهی همچنان وجود دارد. تشدید فدرال رزرو، تغییر لفاظی تعرفه ها، و انباشت مداوم توسط دارندگان بزرگ، یک تعامل پیچیده از نیروها را ایجاد می کند. در حالی که نوسانات کوتاه مدت ممکن است ادامه داشته باشد، این کاتالیزورها همچنین پایه محکمی برای بازگشت احتمالی در Q2 ایجاد می کنند.





در این محیط پرنوسان، سرمایهگذاران باید هوشیاری خود را حفظ کنند و بهجای اینکه به دنبال سودهای بزرگ و بیرویه باشند، با رویکرد خود با تغییر شرایط واکنش تطبیقی نشان دهند. ایجاد یک چارچوب منضبط بسیار مهم است: آستانه های حد ضرر مشخص را تعریف و تنظیم کنید، بهصورت تدریجی در موقعیت ها مقیاس بندی کنید، و به طور سیستماتیک سود کسب کنید. استفاده از ابزارهایی مانند هشدارهای قیمت و سفارشات محدود می تواند اجرا را بهبود بخشد و مدیریت ریسک را تقویت کند. با ترکیب سختگیری با انعطاف پذیری، فعالان بازار می توانند نوسانات را به طور موثرتری هدایت کنند و از فرصت های ساختاری واقعی سرمایه گذاری کنند.



