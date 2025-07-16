بیت کوین در رتبه بندی بازده دارایی 2024 با نرخ بازده 49.2 درصدی قرار دارد

در بازار مالی 2024، بیت کوین (BTC)، با قدرت و حرکت قوی خود، بازده قابل توجهی را برای بسیاری از سرمایه گذاران به ارمغان آورده است. این شوق بیت کوین بحث های گسترده ای را در سطح جهانی به راه انداخته و سرمایه گذاران بی شماری را مجذوب خود کرده است.





طبق داده های گروه سرمایه گذاری دیجیتال نیویورک (NYDIG)، علیرغم سه ماهه سوم ضعیف فصلی، بیت کوین با بازده سالانه 49.2 درصد، بهترین دارایی تا کنون در سال جاری باقی مانده است. این به مراتب از سایر کلاسهای دارایی سنتی مانند سهام، اوراق قرضه و طلا پیشی میگیرد و بسیاری از رقبای کریپتو را بسیار پشت سر گذاشته است.









همانطور که بازار بیت کوین به بلوغ و رشد ادامه می دهد، سرمایه گذاران بیشتری در جستجوی فرصت های سرمایه گذاری جدید و منابع درآمد به این فضا هجوم می آورند. شور و شوق شدید آنها برای بیت کوین نه تنها قیمت آن را به طور پیوسته افزایش داده است، بلکه جان تازه ای به کل بازار ارزهای دیجیتال دمیده است.





عملکرد و رشد بازار

بر اساس دادههای MEXC، از اکتبر 2024، بیت کوین روند صعودی ثابت و مستمری را در طول سال نشان داده است. در مقایسه با ابتدای سال، قیمت آن 49.2 درصد افزایش یافته است و ارزش بازار آن به 124 میلیارد دلار رسیده است و پیشتاز واضحی را در فضای ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. قابل ذکر است که طی شش ماه گذشته، قیمت بیت کوین به طور پیوسته بین 50,000 تا 70,000 دلار در نوسان بوده است.









اسپات ETF های بیت کوین ایالات متحده

امسال، تایید ETF های بیت کوین اسپات، ورود رسمی بیت کوین به جریان اصلی مالی را نشان داد و آن را در معرض دید عموم قرار داد. طبق دادههای Sosovalue، از زمان راهاندازی در ژانویه، ETFهای بیتکوین نقدی ایالات متحده به طور کلی روند صعودی خود را حفظ کردهاند. حتی در دورههای نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال، مقدار کلی بیتکوین که توسط این ETF ها نگهداری میشود، نسبتاً ثابت مانده است. تا 11 اکتبر، اندازه صندوق به 58.66 میلیارد دلار رسیده بود که 4.71 درصد از کل سرمایه بازار بیت کوین را تشکیل می داد.





با توجه به نرخ رشد فعلی (در حال حاضر 900,000 بیت کوین)، برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که تا سال 2025، دارایی ETF بیت کوین اسپات می تواند از 1.1 میلیون بیت کوین متعلق به ساتوشی ناکاموتو فراتر رود، که نشان می دهد موسسات مالی سنتی بیشتری از طریق بیت کوین نقدی ایالات متحده وارد بازار خواهند شد. ETF ها این می تواند باعث افزایش بیشتر سرمایه بازار بیت کوین شود.





پشتیبانی نهادی

در سال های اخیر، بیت کوین توجه قابل توجهی را از سوی سرمایه گذاران نهادی به خود جلب کرده است، که به طور فزاینده ای آن را به عنوان یک کانال سرمایه گذاری ضروری می دانند. آخرین داده های سال 2024 نشان می دهد که موسساتی مانند MicroStrategy، Tesla، Grayscale و Block.one در میان دارندگان برتر بیت کوین هستند. ده دارنده برتر بیت کوین همچنین شامل نهادهای بزرگی مانند Coinbase، BlackRock، Grayscale و دولت ایالات متحده است. در همین حال، موسسات سرمایهگذاری گرانقیمت مانند دفاتر خانوادگی و صندوقهای تامینی شروع به پذیرش بیت کوین کرده و آن را در پرتفوی خود گنجاندهاند. طبق آخرین نظرسنجی، تقریباً 25٪ از دفاتر خانواده قبلاً بیت کوین را در سبد سرمایه گذاری خود اختصاص داده اند.





همانطور که بیت کوین به طور فزاینده ای در دارایی های دولت ها، شرکت های سهامی عام و سایر بخش ها ادغام می شود، چشم انداز مالکیت دارایی در حال تغییر عمیقی از فردی به واحدهای بزرگتر و متمرکزتر است. Crypto Insights اشاره میکند که خوشبینی در میان مدیران صندوقها نسبت به ارزهای دیجیتال امسال به "بالاترین سطح" خود رسیده است و تعداد صندوقهایی که روی ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میکنند از مرز 1600 فراتر رفته است.









بنابراین، چه چیزی باعث عملکرد قوی بازار بیت کوین شده است؟





یکی از تاثیرگذارترین رویدادها در اکوسیستم بیت کوین در سال جاری، مکانیسم نصف شدن است که به شدت بر قیمت آن تاثیر گذاشته است. زمانی که تقاضا نسبتاً ثابت بماند، کاهش عرضه به طور طبیعی قیمت ها را به سمت بالا می برد. با نگاهی به تاریخ، بیت کوین معمولاً طی یک سال پس از نصف شدن، افزایش قیمت قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال، پس از نصف شدن سال 2012، قیمت BTC/USDT از حدود 11 دلار به بیش از 1000 دلار در مدت یک سال افزایش یافت که 80 برابر افزایش یافت. به طور مشابه، پس از نصف شدن سال 2016، قیمت بیت کوین دوباره افزایش یافت و در ابتدا بین 580 تا 700 دلار در نوسان بود، سپس به تدریج تا پایان سال به 900 دلار رسید. رویداد نصف شدن در ماه آوریل بدون شک حمایت قوی از مسیر قیمت بیت کوین ارائه کرده است.





شرایط اقتصاد کلان فعلی نیز برای رشد بیت کوین مساعد بوده است. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عدم تعادل در بازارهای سنتی، عدم اطمینان در بازارهای مالی سنتی را تشدید کرده است. در عین حال، کاهش نرخ جهانی ناشی از کاهش نرخ توسط فدرال رزرو ایالات متحده، محیط مناسب تری را برای سرمایه گذاری بیت کوین ایجاد کرده است. در این زمینه، سرمایهگذاران به دنبال کانالهایی هستند که بتوانند در برابر ریسکها محافظت کنند و ارزش دارایی را ارائه دهند. بیت کوین با ماهیت غیرمتمرکز، سطح بالای ناشناس بودن و نقدینگی جهانی، به ابزاری ایده آل برای بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است تا دارایی های خود را پوشش دهند و رشد دهند. این هجوم سرمایه و نقدینگی بیشتری را به بازار بیت کوین تزریق کرده است.





علاوه بر این، ارتقاهای کلیدی فناوری که بیت کوین در سال 2024 متحمل شد، در هدایت عملکرد قوی بازار آن مؤثر بوده است. پذیرش گسترده راهحلهای مقیاسپذیری لایه 2 و فناوریهای قرارداد هوشمند، کارایی تراکنش، حریم خصوصی، مقیاسپذیری و برنامهریزی بیتکوین را به طور قابلتوجهی بهبود بخشیده است. این پیشرفتهای فناوری نه تنها موارد استفاده جدید و فرصتهایی برای نوآوری بیشتر در بیت کوین ایجاد کرده است، بلکه اعتماد سرمایهگذاران را نیز افزایش داده است.









با نزدیک شدن به پایان سال، بازار به طور کلی خوش بینانه باقی می ماند، با این باور که عوامل متعددی که قبلا ذکر شد در ماه های آینده به صعود بیت کوین ادامه خواهند داد. برخی از سرمایه گذاران جسورانه پیش بینی کرده اند که بیت کوین می تواند به بالاترین سطح جدیدی برسد و احتمالاً به مرز 100,000 دلار نزدیک شود.





