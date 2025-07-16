با نزدیک شدن به پایان سال 2024، احساسات صعودی در بازار بیت کوین (BTC) همچنان قوی است. در اکتبر سال گذشته، تیم تحقیقاتی Matrixport با استفاده از مدل "Matrix on Target" خود، مسیر احتمالی پنجمین بازار صعودی بیتکوین را پیشبینی کرد که به رشد قابل توجه قیمت اشاره داشت. طبق این مدل، قیمت بیتکوین از 22,500 دلار در ابتدای 2023 به نزدیک 45,000 دلار در پایان سال رسید که رشدی حدود 100% را نشان میدهد. در اوایل 2024، بازار کاهش زیر 40,000 دلار را تجربه کرد، اما سپس در مارس به بالاترین سطح 63,130 دلار بازگشت. در تابستان، قیمت بیتکوین به حدود 50,000 دلار افت کرد، اما هدف نهایی مدل، صعود پارابولیک به 125,000 دلار را تصور میکند.





روند قیمت بیتکوین عمدتاً با پیشبینیهای مدل Matrix on Target همخوانی داشته است. در سطوح کلیدی قیمت 45,000 دلار و 63,130 دلار، قیمتهای واقعی تنها 1% تا 3% اختلاف داشتند که نشاندهنده دقت بالای مدل است. با این حال، زمانبندی واقعی رویداد هاوینگ بیتکوین کمی دیرتر از پیشبینی مدل رخ داد. هرچند بیتکوین هنوز به هدف 125,000 دلار نرسیده است، تیم تحقیقاتی معتقد است که تا اواخر 2024 یا 2025 میتواند به اوجهای جدیدی دست یابد. شایان ذکر است که ممکن است حرکت آینده بیتکوین به هدف 125,000 دلار یکباره نرسد، اما با حضور عوامل مساعد متعدد، احساسات بازار نسبت به رشد بلندمدت آن خوشبینانه باقی میماند.









علاوه بر عوامل داخلی بازار ارز دیجیتال، محیط اقتصاد کلان گستردهتر – بهویژه سیاستهای فدرال رزرو – نیز بر قیمتهای بیتکوین تأثیر میگذارد. در سپتامبر، شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی (PCE) اصلی ایالات متحده 0.3% نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بزرگترین افزایش از آوریل تاکنون بود و نرخ سالانه را در سطح 2.7% حفظ کرد. افزایش تورم، فدرال رزرو را به اتخاذ رویکردی محتاطانهتر نسبت به کاهش نرخ بهره واداشته و احتمالاً باعث تأخیر در کاهشهای بیشتر در کوتاهمدت خواهد شد. این سیاست پولی محتاطانه میتواند در عملکرد کوتاهمدت بیتکوین فشار ایجاد کند، زیرا نرخ بهره بالا معمولاً تمایل سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک را کاهش میدهد.





قابل توجه است که نتایج انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سال 2024 نیز تأثیر چشمگیری بر قیمتهای بیتکوین داشته است. در این انتخابات، ترامپ حمایت قوی خود از داراییهای دیجیتال را نشان داد و حتی پرداختهای بیتکوین را در کمپین خود مجاز کرد. پیروزی او و کنترل جمهوریخواهان بر سنا، انتظارات برای سیاستهای دوستدار ارز دیجیتال را افزایش داده است. ترامپ قول داده تا آمریکا را به "پایتخت جهانی ارزهای دیجیتال" تبدیل کند، یک ذخیره استراتژیک ملی بیتکوین ایجاد کرده و ناظران حامی ارز دیجیتال را منصوب کند. این تعهدات باعث ایجاد خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به آینده داراییهای دیجیتال شده و منجر به رشد گسترده در بازار ارز دیجیتال شده است.





طبق دادههای MEXC ، بیتکوین در دوره انتخابات جهش کرد و در 6 نوامبر به بالاترین رکورد تاریخی جدید 75,252 دلار رسید، با اوجهای درونروزی که به 76,400 دلار رسید و افزایش روزانه حدود 9% داشت. سایر ارزهای دیجیتال مانند Ethereum (ETH) و Dogecoin (DOGE) نیز رشد کردند و خوشبینی بازار نسبت به سیاستهای مساعدتر برای کریپتو را منعکس کردند. MEXC، به عنوان یکی از صرافیهای پیشرو جهانی ارزهای دیجیتال، ابزارهای مالی متنوع و راهحلهای نقدینگی ارائه کرده تا از سرمایهگذاران نهادی و فردی حمایت کند و معاملات را انعطافپذیر و راحت سازد. در دوره انتخابات، MEXC افزایش شدید حجم

معاملات را تجربه کرد و نقدینگی حیاتی برای بازار بیتکوین فراهم کرد و به رشد بازار داراییهای دیجیتال کمک کرد.









بازار ارزهای دیجیتال برای مدتها تحت نظارت سختگیرانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در دوران دولت بایدن قرار داشت. گری گنسلر، رئیس SEC، به دلیل رویکرد سختگیرانهاش در نظارت بر بازار کریپتو بسیار مورد بحث قرار گرفته است. او معتقد است که قوانین فعلی برای مقابله با ریسکهای بالقوه این صنعت ضروری هستند. در مقابل، ترامپ بارها سیاستهای نظارتی فعلی را مورد انتقاد قرار داده و وعده داده است که در صورت انتخاب، گنسلر را برکنار کرده و یک محیط نظارتی دوستدار کریپتو ایجاد کند. پیروزی ترامپ نه تنها چشمانداز قیمت بیتکوین را افزایش داده، بلکه اعتماد جدیدی به بازار آورده است. متیو هاگان، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت Bitwise Asset Management، اظهار داشت که بازار کریپتو سالها تحت محدودیتهای نظارتی مختلفی بوده و اکنون به نظر میرسد که به سوی یک محیط سیاستی ملایمتر حرکت میکند. از اوایل 2024، قیمت بیتکوین حدود 70% افزایش یافته و از بازار سهام ایالات متحده و طلا عملکرد بهتری داشته است که این امر، پتانسیل آن را به عنوان یک دارایی حفاظتی و رشدی نشان میدهد.





به طور کلی، روندهای قیمتی فعلی بیتکوین به پیشبینیهای بازار صعودی Matrixport نزدیک است. در حالی که بیتکوین همچنان فاصلهای تا هدف نهایی 125,000 دلار دارد، تیم تحقیقاتی معتقد است که چشمانداز رشد بلندمدت بیتکوین مثبت باقی میماند، با توجه به نوسانات محیط اقتصاد کلان و تغییرات احتمالی در سیاستهای نظارتی. مسیر آینده قیمتهای بیتکوین تحت تأثیر تحولات اقتصادی جهانی، سیاست پولی فدرال رزرو و اعتماد سرمایهگذاران به بازار کریپتو خواهد بود. در صورتی که فدرال رزرو سیاست پولی را بیشتر تسهیل کند، افزایش نقدینگی جهانی میتواند سرمایه بیشتری به بازار ارزهای دیجیتال وارد کند. در همین حال، با پیشرفت اکوسیستم معاملاتی و بهبود شرایط نظارتی، انتظار میرود که قیمتهای بیتکوین به طور پیوسته به سوی رکوردهای جدید حرکت کنند. به طور کلی، بیتکوین در سالهای آینده همچنان فضای رشد دارد و اعتماد بازار به پتانسیل بلندمدت آن قوی باقی مانده است.





سلب مسئولیت: