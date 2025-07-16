در سال 2025، افزایش همزمان ETF های اسپات بیت کوین و ذخایر بیت کوین شرکتی، چشمانداز مالی جهانی را تغییر می دهد. از سرمایه گذاران نهادی گرفته تا شرکتهای سنتی و از قانونگذاران گرفته تا شرکت کنندگان خرد، ارزهای دیجیتال - به ویژه بیت کوین - با سرعتی بی سابقه در حال ادغام در اقتصاد جریان اصلی هستند.

















1 تریلیون دلار فراتر رفته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. دارایی های تحت مدیریت جهانی (AUM) ETF های بیت کوین از 120 میلیارد دلار فراتر رفته است که IBIT بلک راک با 68.6 میلیارد دلار در صدر و FBTC فیدلیتی با 31.2 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند و یک ساختار بازار "غول دوگانه به علاوه چند قطبی" را تشکیل میدهند. تصویب اولین ETF بیت کوین ایالات متحده در ژانویه 2024، ورود رسمی دارایی های دیجیتال به هسته امور مالی سنتی را رقم زد. طبق گزارش The Block ، تا 19 ژوئن 2025، حجم معاملات تجمعی ETF های بیت کوین ازفراتر رفته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. دارایی های تحت مدیریت جهانی (AUM) ETF های بیت کوین از 120 میلیارد دلار فراتر رفته است که IBIT بلک راک با 68.6 میلیارد دلار در صدر و FBTC فیدلیتی با 31.2 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند و یک ساختار بازار "غول دوگانه به علاوه چند قطبی" را تشکیل میدهند.













صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین ARK 21Shares (ARKB) که به طور مشترک توسط ARK Invest 21Shares راه اندازی شده است، به یکی از نکات برجسته بازار تبدیل شده است. در 19 ژوئن 2025، ARKB با قیمت 34.52 دلار، ارزش بازار 1.61 میلیارد دلار و دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 5.5 میلیارد دلار معامله شد که نشان دهنده تقاضای قوی و پتانسیل رشد است.













با کارمزد مدیریتی رقابتی 0.21%، که کمتر از میانگین صنعت است، ARKB جریانهای سرمایه نهادی قابل توجهی را به خود جذب کرده است. ETFهایی مانند ARKB، با ترکیب انطباق با مقررات و کارمزدهای پایین، آمادهاند تا به تدریج جایگزین محصولات قدیمی مانند تراستهای Grayscale شوند و به یکی از ابزارهای اصلی تخصیص بیت کوین تبدیل شوند.













از نیمه اول سال 2025، بیش از 70 شرکت سهامی عام در سراسر جهان، بیت کوین را در صورت های مالی خود لحاظ کرده اند که در مجموع بیش از 670,000 بیتکوین در اختیار دارند که تقریباً 3.2% از کل عرضه بیت کوین را تشکیل میدهد.









شرکت استراتژی (نام جدید مایکرواستراتژی MicroStrategy): بزرگ ترین دارنده سازمانی بیت کوین در جهان با در اختیار داشتن حدود 592,100 واحد بیت کوین. سیاست جسورانه این شرکت در خرید بیت کوین موجب رشد خیره کننده بیش از 3,000 درصدی در ارزش سهام آن از سال 2020 تاکنون شده است. : بزرگ ترین دارنده سازمانی بیت کوین در جهان با در اختیار داشتن حدود 592,100 واحد بیت کوین. سیاست جسورانه این شرکت در خرید بیت کوین موجب رشد خیره کننده بیش از 3,000 درصدی در ارزش سهام آن از سال 2020 تاکنون شده است.

ماراثون دیجیتال (Marathon Digital): یکی از بزرگ ترین شرکت های استخراج رمزارز، با ذخیره ای معادل 49,543 بیتکوین. : یکی از بزرگ ترین شرکت های استخراج رمزارز، با ذخیره ای معادل 49,543 بیتکوین.

شرکت XXI: یکی از سرمایه گذاران عمده در بازار بیت کوین با مالکیت 37,230واحد بیت کوین. : یکی از سرمایه گذاران عمده در بازار بیت کوین با مالکیت 37,230واحد بیت کوین.

ریوت پلتفرمز Riot Platforms: فعال در حوزه استخراج، با نگهداری 19,225بیت کوین. : فعال در حوزه استخراج، با نگهداری 19,225بیت کوین.

گلکسی دیجیتال هولدینگز (Galaxy Digital Holdings Ltd): یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات مالی مبتنی بر بلاک چین، دارنده 12,830بیت کوین. : یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات مالی مبتنی بر بلاک چین، دارنده 12,830بیت کوین.

سایر دارندگان شاخص بیت کوین در دنیای سازمانی عبارت اند از:

کلیناسپارک (CleanSpark) با 12,502بیت کوین ▪ تسلا (Tesla ) با 11,509 بیت کوین ▪ هات ایت ماینینگ (Hut 8 Mining Corp.) با 10,264 بیت کوین ▪ شرکت نوآور ژاپنی متاپلنِت (Metaplanet Inc) با 10,000 بیت کوین با 12,502بیت کوین ▪با 11,509وین ▪با 10,264 بیت کوین ▪با 10,000 بیت کوین













شرکت «استراتژی» (میکرواستراتژی سابق) همچنان پرچمدار مالکیت سازمانی بیت کوین است. تنها در یک هفته از فروردین 2025، با خرید 1,895 واحد بیتکوین، بار دیگر پایبندی خود را به این «طلای دیجیتال» به اثبات رساند. از سوی دیگر، شرکت ژاپنی متاپلنت با بهره گیری از مدل نوآورانه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه بدون کوپن همراه با ضمانت، بیش از 10,000 بیت کوین به دست آورده و هدف بلند پروازانه ای برای ذخیره 210,000 واحد بیتکوین در سر دارد.





شتاب ورود صنایع سنتی تحول تنها محدود به بازیگران بومی رمزارز نیست؛ دیویس کامودیتیز ( تحول تنها محدود به بازیگران بومی رمزارز نیست؛ دیویس کامودیتیز ( Davis Commodities )، غول کشاورزی مستقر در سنگاپور، با تخصیص 40 درصد از صندوق استراتژیک 30 میلیون دلاری خود به بیتکوین، نشان میدهد که چگونه صنایع سنتی نیز وارد عصر نوین مالی میشوند. Amazon شرکت همچنین پروژه توکنیزه سازی داراییهای فیزیکی نظیر شکر و برنج را در دست اجرا دارد. در همین راستا، گروه مینگ شنگ هنگکنگ، از طریق شرکت تابعه خود لید بنفیت، با انباشت تدریجی 833 بیتکوین، استاندارد جدیدی برای ذخایر دیجیتال شرکت های آسیایی تعریف کرده است.





حرکات سنجیده شرکتهای بزرگ فناوری شرکت آمازون نیز وارد مرحله تحلیل و بررسی داخلی شده و گزینههای مربوط به ادغام صندوق های قابل معامله بیت کوین (ETF اسپات) در سیستم مدیریت نقدینگی شرکتی خود را مورد مطالعه قرار داده است. این شرکت همچنین در حال طراحی چارچوبی تحت عنوان «استراتژی بیتکوین آمازون» برای تنوعبخشی به پرتفوی داراییهای خود از طریق ابزارهای نوین مالی است فراتر از نگاه سنتی به بیت کوین بهعنوان پوشش تورمی یا ذخیره ارزش، این دارایی دیجیتال اکنون به عنوان ابزاری نوآورانه برای تأمین مالی و رشد شرکتی مطرح شده است. گروه رسانه و فناوری ترامپ با دریافت تأیید رسمی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای تخصیص بیتکوین، مسیرهای جدیدی برای ورود نهادها به داراییهای دیجیتال گشوده و پیوند میان سرمایه سیاسی و رمزارزها را تقویت کرده است. شرکت تتر، بزرگترین صادرکننده استیبلکوین در جهان، اکنون با عبور از مرز 100,000 واحد بیتکوین در ذخایر خود، بر همافزایی میان اکوسیستمهای درونزنجیرهای و داراییهای ذخیرهای تأکید کرده است.









این دو روند در حال ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت هستند. جریان های ورودی نهادی از طریق ETFها، پشتیبانی نقدینگی برای ذخایر شرکت ها را فراهم میکنند، در حالی که خریدهای پایدار شرکت ها، روایت بیت کوین را به عنوان "طلای دیجیتال" تقویت میکند. این همافزایی به ویژه در حرکات قیمت مشهود است. در دسامبر 2024، بیت کوین همزمان با ذخایر شرکتها از مرز روانی 100,000 دلار عبور کرد و از 500,000 بیت کوین فراتر رفت. تا ژوئن 2025، با وجود افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، ETFها طی پنج روز متوالی 1.3 میلیارد دلار جذب کردند و به حفظ سطح بالای قیمت در بحبوحه نوسانات کمک کردند.









در طول دهه گذشته، بیتکوین از یک ارز دیجیتال خاص به یک «دارایی نهادی» شناختهشده در سطح جهانی تبدیل شده است. این تحول با حجم معاملات اسپات ETF بیت کوین که از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده و نقطه عطفی کلیدی برای کانال های سرمایه گذاری تنظیمشده است، پشتیبانی می شود؛ مشارکت بیش از 70 شرکت سهامی عام، گسترش پذیرش صنعت؛ افزایش تعهدات مؤسسات بینالمللی و صندوق های ثروت ملی که به گسترش سرمایه دامن میزند؛ و اصلاح تدریجی چارچوبهای نظارتی و حسابداری که پایه محکمی برای ادغام داراییها فراهم میکند.













با توجه به رقابت شرکتهای سرمایهگذاری مانند بلکراک ( BlackRock ) و فیدلیتی ( Fidelity ) برای سهم بازار و بهینه سازی ساختارهای کارمزد، انتظار میرود دارایی های تحت مدیریت (AUM) بیت کوین در ETFهای اسپات به زودی از 150 میلیارد دلار عبور کرده و به طور بالقوه به 200 میلیارد دلار برسد.









در آینده، شرکتهای سهامی عام ممکن است بیتکوین را به عنوان یک دسته دارایی در ترازنامه استانداردسازی کنند و در کنار ارز فیات، بدهی و حقوق صاحبان سهام، ترکیبهای تخصیص جدیدی را تشکیل دهند. نکته قابل توجه این است که هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) در حال حاضر در حال تدوین استانداردهای حسابداری برای داراییهای دیجیتال است که چارچوبی نظارتی برای ذخایر بیتکوین فراهم میکند.









بیت کوین آماده است تا به لنگر ارزش بنیادی کل اکوسیستم مالی کریپتو تبدیل شود و پذیرش ابزارهای مالی جدید مانند اوراق قرضه دیجیتال، محصولات سهام توکنیزه شده و پلتفرمهای حاکمیتی DAO را هدایت کند. همکاریهای بین زنجیرهای و چند دارایی ممکن است نوآوری در استراتژی های تخصیص دارایی را بیشتر کند.





در سال 2025، بیت کوین در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: حرکت به جلو، یک نظم مالی دیجیتال جدید است که توسط سرمایه نهادی و ذخایر شرکتی شکل گرفته است. با نگاهی به گذشته، سایه جنون سوداگرانه و عدم قطعیت نظارتی بر آن سایه افکنده است. آنچه مسلم است این است که با افزایش حجم معاملات ETF نقدی بیت کوین از یک تریلیون دلار و ذخایر شرکتی از 670،000 بیت کوین، بیت کوین از وضعیت حاشیهای "ارز دیجیتال" خود فراتر رفته و به یک جزء اصلی جریان اصلی مالی جهانی تبدیل شده است.





در این زمینه، صرافی MEXC ، به عنوان یک پیشرو در صنعت، کمترین کارمزد، خدمات ممتاز و نقدینگی عالی را ارائه میدهد و آن را به پلتفرمی ایدهآل برای سرمایهگذاران برای ترید *URLS-BTC_USDT* تبدیل میکند. MEXC متعهد است تا ضمن ایجاد توسعه سالم صنعت از طریق نوآوری مداوم، تجربه معاملاتی امن، راحت و کارآمدی را در اختیار کاربران قرار دهد. چه یک سرمایهگذار بلندمدت و مطمئن بیتکوین باشید و چه یک معاملهگر که به دنبال فرصتهای کوتاهمدت است، MEXC بالاترین کیفیت و حرفه ایترین خدمات را به شما ارائه میدهد.



