بیت کوین از مرز 120,000 دلار عبور کرد: آیا سرمایه‌ های نهادی و سیاست‌ های حمایتی، موج جدیدی از افزایش قیمت را ایجاد خواهند کرد؟

در تاریخ 23 تیر 1404، قیمت بیتکوین با عبور از مرز 120 هزار دلار، رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. بر اساس داده های لحظهای پلتفرم معاملاتی MEXC — یکی از بزرگترین صرافیهای دارایی دیجیتال در جهان — قیمت اسپات جفتارز BTC/USDT در زمان نگارش این گزارش، به 122,559.92 تتر رسیده است و فضای بازار همچنان با رشد اشتیاق سرمایهگذاران همراه است.





با این حال، در پسزمینهی هیجانزدهی شعارهایی نظیر «بازگشت بازار گاوی»، واقعیتهای عمیقتری در جریان است. این رشد قیمتی صرفاً یک جهش کوتاهمدت نیست، بلکه بازتابی از بازتعریف ساختاری نقش بیتکوین بهعنوان ذخیره ارزش در منظومهی داراییهای دیجیتال جهانی است.

از تداوم ورود سرمایههای نهادی و بهبود انتظارات سیاستگذاری گرفته تا تکامل در ساختارهای تأمین مالی و بلوغ رفتار سرمایهگذاران، مجموعهای از عوامل بنیادین در شکلگیری این روند صعودی نقش دارند. آنچه امروز در بازار شاهد آن هستیم، تنها یک افزایش عددی در قیمت نیست، بلکه نشانهای از بازار در حال تحول و ارزیابی مجدد جایگاه بیتکوین در چشمانداز اقتصاد دیجیتال جهانی است.









رشد اخیر بیتکوین نه حاصل یک خبر مثبت منفرد، بلکه نتیجهی همافزایی مجموعهای از عوامل کلان اقتصادی و متغیرهای درونصنعتی است. عملکرد قدرتمند سهام فناوری، ورود مداوم سرمایههای نهادی، شتابگیری استفاده از بیتکوین در خزانههای شرکتی، رکوردهای جدید در میزان نگهداری ETF این دارایی، و سیگنالهای سیاستگذاری مثبت همراستا، در مجموع زیربنای این روند صعودی ساختاری را شکل دادهاند.





برخلاف رالی احساسی سال 2021 که عمدتاً بر پایه هیجانهای زودگذر و رفتارهای خُرد شکل گرفته بود، روند صعودی کنونی ویژگیهایی از یک بازار نهادی، مبتنی بر عوامل بنیادین و کمتر سفتهبازانه را بروز میدهد. ورود سرمایه از سوی نهادهای مالی سنتی، گنجاندن بیتکوین در ترازنامههای شرکتی، و تحولات مثبت در چشماندازهای نظارتی، به متغیرهای کلیدی این حرکت تبدیل شدهاند؛ متغیرهایی که نشان میدهند بازار امروز بر پایه بلوغ ساختاری و نه صرفاً نوسانات هیجانی در حال پیشروی است.









براساس گزارش ماهانه «Bitcoin Monthly» منتشرشده توسط شرکت ARK Invest ، تا پایان ژوئن، حدود 74 درصد از عرضه بیتکوین در اختیار دارندگان بلندمدت قرار گرفته است—سطحی که در 15 سال گذشته بیسابقه بوده است. در مقابل، سهم معاملهگران کوتاهمدت بهطور پیوسته در حال کاهش است، که نشاندهندهی یک تحول ساختاری در الگوی نگهداری این دارایی است.





دادههای پلتفرم تحلیلی Glassnode نیز این روند را تأیید میکند؛ نسبت RHODL بیتکوین—که یک شاخص درونزنجیرهای برای سنجش توزیع کوینها بر مبنای مدت زمان نگهداری است—به بالاترین سطح خود در چرخه کنونی رسیده است. این وضعیت حاکی از آن است که حجم بیشتری از بیتکوین در اختیار سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت قرار دارد، در حالیکه فعالیتهای معاملاتی کوتاهمدت همچنان در سطحی پایین باقی ماندهاند.

این جابهجایی در ساختار مالکیت، بهطور گسترده بهعنوان نشانهای از گذار چرخهای بازار و کاهش گرایشهای سفتهبازانه تعبیر میشود. نسبت RHODL بهعنوان یک معیار آنچین، امکان رصد رفتار سرمایهگذاران و مراحل مختلف چرخه بازار را فراهم میسازد و بهویژه در تحلیلهای رفتاری و ساختاری بازار رمزارزها اهمیت فزایندهای یافته است.









در همین حال، داراییهای صندوق قابل معامله بیتکوین BlackRock (IBIT) از مرز 700 هزار واحد BTC عبور کرده و اکنون معادل 3.33 درصد از کل عرضه بیتکوین را در اختیار دارد. به گزارش بلومبرگ، درآمد سالانه حاصل از کارمزد مدیریت این ETF اکنون از درآمد صندوق شاخص S&P 500 خود بلکراک (IVV) نیز پیشی گرفته است—موضوعی که این ابزار مالی را به یکی از سودآورترین مصادیق ورود نهادهای مالی سنتی به بازار رمزارزها تبدیل کرده است.





صندوقهای ETF نهتنها برای سرمایهگذاران نهادی مسیری قانونمند و قابل اتکا جهت ورود به بازار فراهم میکنند، بلکه در حال بازتعریف نحوه همبستگی بیتکوین با سایر داراییهای سنتی هستند. اکنون، بسیاری از سرمایهگذاران بیتکوین را در کنار سهام شرکتهای فناوری محور با رشد بالا قرار میدهند—بهعنوان داراییهایی آیندهمحور که نماینده نوآوری و تحول ساختاری در چشمانداز اقتصادی جهان هستند.









از ابتدای ژوئیه، موج تازهای از پذیرش بیتکوین بهعنوان دارایی خزانهای در میان بازیگران سنتی صنایع مختلف آغاز شده است؛ روندی که اکنون بخشهایی همچون هتلداری، املاک، صنایع غذایی، سلامت و تولید را دربر گرفته است. در میان نمونههای شاخص، شرکت املاک مکزیکی Murano با راهاندازی یک برنامه سرمایهگذاری 500 میلیون دلاری تحت چارچوب SEPA، اقدام به خرید 21 واحد بیتکوین کرد. در ژاپن، شرکت Metaplanet با عبور داراییهای BTC خود از مرز 2,200 واحد، رسماً به یک شرکت خزانهداری بیتکوین تبدیل شده است. در همین راستا، شرکتهایی با فعالیت در چین، هنگکنگ و ایالات متحده نظیر DDC، شرکت فناوری پزشکی Semler Scientifi ، و شرکت معاملهگر الگوریتمی Hilbert Group نیز خریدهای جدید یا توسعه سبد بیتکوین خود را اعلام کردهاند. حتی شرکتهای تولیدی مستقر در شنژن، شرکت فناوری حملونقل Webus، و پلتفرم باسابقهی کریپتویی Bakkt نیز به این جریان پیوستهاند.





در پس این تحولات، تغییری عمیق در نگرش شرکتها نسبت به نقدینگی و رشد سرمایه در شرایطی همچون دلار قوی، نرخهای بهره در سقف تاریخی و افول بازار املاک به چشم میخورد. بیتکوین دیگر صرفاً یک ابزار سرمایهگذاری پرریسک تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان داراییای استراتژیک با ویژگیهایی نظیر مقاومت در برابر تورم، نقدشوندگی بالا، و قیمتگذاری جهانی، در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان ابزار ذخیره ارزش در ترازنامهی شرکتهاست.









قانون GENIUS Act و قانون CLARITY، بهترتیب در مسیر بررسی در سنا و ارسال برای امضای رئیسجمهور قرار گرفتهاند. هرچند گمانهزنیها پیرامون تشکیل ذخایر راهبردی بیتکوین توسط دولت آمریکا فروکش کرده است، اما ادامه گفتوگوهای سیاستگذاری، همچنان به تقویت اعتماد بازار نسبت به شکلگیری چارچوبی قانونمند و شفاف برای داراییهای دیجیتال کمک میکند. در هفته منتهی به 23 تیر (14 ژوئیه)، کنگره ایالات متحده میزبان رویدادی با عنوان «هفته رمزارز» خواهد بود؛ جایی که دو لایحه کلیدی، شامل، بهترتیب در مسیر بررسی در سنا و ارسال برای امضای رئیسجمهور قرار گرفتهاند. هرچند گمانهزنیها پیرامون تشکیل ذخایر راهبردی بیتکوین توسط دولت آمریکا فروکش کرده است، اما ادامه گفتوگوهای سیاستگذاری، همچنان به تقویت اعتماد بازار نسبت به شکلگیری چارچوبی قانونمند و شفاف برای داراییهای دیجیتال کمک میکند.





مرزهای نظارتی در حال شفافتر شدن هستند و این روند میتواند به تقویت موقعیت داراییهای رمزارزی در قامت داراییهایی شبهحاکمیتی منجر شود—بهویژه از مسیر دستاوردهای مهم در حوزه شناسایی حسابداری شرکتی و اعطای مجوز خرید توسط نهادهای ایالتی.

در مجموع، چشمانداز قانونگذاری در آمریکا بهسمت تعریف دقیقتر جایگاه حقوقی و مالی رمزارزها پیش میرود؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند زیرساخت ورود گستردهتر سرمایهگذاران نهادی را فراهم سازد و به تثبیت جایگاه بیتکوین در نظام مالی رسمی منجر شود.









دادههای آنچین نیز بر تداوم روند صعودی ساختاری بیتکوین صحه میگذارند. بنا بر آمار پلتفرم تحلیلی Coinglass ، در جریان جهش اخیر قیمت بیتکوین به سطوح تاریخی جدید، بیش از 340 میلیون دلار از پوزیشن های شورت (Short) تنها طی چند ساعت لیکویید شدهاند—نمونهای کلاسیک از فشار خرید ناشی از شورتاسکوییز که نشاندهندهی چرخش قاطع مومنتوم بازار بهسوی خریداران است.





این حجم از تسویه پوزیشنهای فروش، نهتنها بهعنوان یک سیگنال کوتاهمدت پرقدرت عمل میکند، بلکه در چارچوب تحلیلی وسیعتر، بهمعنای تثبیت برتری روانی و فنی خریداران در بازار و تأییدی دیگر بر ماهیت بنیادین این روند صعودی تلقی میشود.









در همین حال، قدرت بخش فناوری ایالات متحده و بخش هوش مصنوعی - به رهبری انویدیا - یک کاتالیزور خارجی برای افزایش قیمت بیت کوین فراهم کرده است. ارزش بازار انویدیا از 4 تریلیون دلار فراتر رفت و به طور غیرمستقیم باعث افزایش ریسکپذیری کلی بازار شد. همبستگی بین بیت کوین و داراییهای فناوری به ویژه در چرخه فعلی بسیار شدید بوده است.









عبور بیتکوین از مرز 120 هزار دلار را میتوان حاصل همافزایی چندین محرک بنیادین دانست: از بازآرایی ساختار سرمایه و تغییرات در سیاستگذاریها، تا بازتخصیص داراییها در ترازنامههای شرکتی و بازگشت اشتهای ریسکپذیری در سطح جهانی. هرچند در کوتاهمدت اصلاحات تکنیکال محتملاند، اما در افق میانمدت تا بلندمدت، نقش بیتکوین بهعنوان «لنگر ارزش دیجیتال جهانی» هر روز محکمتر و نهادینهتر میشود.





در ادامه سال 2025، با ورود گستردهتر نهادهای مالی، بلوغ چارچوبهای نظارتی، و تحول در منطق تخصیص داراییهای بینالمللی، بیتکوین میتواند وارد مرحلهای از بازار گاوی کاملاً نهادی شود؛ مرحلهای که در آن، بیتکوین نهفقط یک دارایی سفتهبازانه، بلکه بخشی راهبردی از سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاران بزرگ جهانی خواهد بود.





در چنین نقطهی عطفی، انتخاب پلتفرمی که از نقدشوندگی بالا، تنوع ابزارها و واکنش سریع به شرایط بازار برخوردار باشد، اهمیتی حیاتی پیدا میکند. پلتفرم بینالمللی MEXC بهعنوان یکی از پیشگامان بازار داراییهای دیجیتال، نهتنها معاملات اسپات و مشتقه بیتکوین را پوشش میدهد، بلکه ابزارهایی نظیر کپیتریدینگ و ترید شبکهای (Grid Trading) را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد—ابزارهایی که به سرمایهگذاران با سطوح تجربه مختلف کمک میکنند تا نوسانات را بهتر مدیریت کرده، زمان ورود خود را بهینهسازی کنند و با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند.





چه سرمایهگذار بلندمدت باشید و چه در جستجوی فرصتهای کوتاهمدت، اکنون زمان بازنگری در استراتژی تخصیص بیتکوین فرا رسیده است. با انتخاب MEXC، گام مطمئنی در مسیر چرخه رشد بعدی بردارید و سفر خود در دنیای داراییهای دیجیتال را با اعتماد و آمادگی آغاز کنید.





نحوه خرید بیت کوین (BTC) در MEXC





2) در نوار جستجو عبارت "BTC" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز BTC را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





در حال حاضر، MEXC یک رویداد بزرگ بدون کارمزد ارائه میدهد. کاربران با شرکت در آن میتوانند هزینههای معاملاتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و واقعاً به هدف صرفهجویی بیشتر، معاملات بیشتر و کسب درآمد بیشتر دست یابند. در MEXC، شما نه تنها میتوانید از طریق این طرح تشویقی از معاملات کمهزینه لذت ببرید، بلکه میتوانید از نزدیک با روندهای بازار هماهنگ باشید و به سرعت از هر فرصت سرمایهگذاری زودگذر برای شروع سفر خود به سمت رشد ثروت استفاده کنید.





با بررسی مزایا و ویژگی های منحصربه فرد معاملات فیوچرز در پلتفرم MEXC، یک گام جلوتر از دیگران در بازار فیوچرز حرکت کنید.





با بیش از 70,000 USDT پاداش روزانه در قالب بونوس های معاملات فیوچرز، M-Day فرصتی ویژه برای کاربران فعال فراهم کرده است.





اگر به دنبال شروعی ساده و مطمئن در بازار معاملات فیوچرز هستید، این راهنمای جامع با معرفی بخش های مختلف رابط کاربری اپلیکیشن MEXC، نحوه اجرای سفارش ها، تنظیم اهرم و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، به شما کمک میکند با اعتماد به نفس وارد معاملات فیوچرز شوید.




