



در 13 ژوئن 2025، اسرائیل حملات هوایی را علیه تأسیسات نظامی و هسته ای داخل ایران انجام داد و تنش ها را در سراسر خاورمیانه دوباره شعله ور کرد. تشدید ناگهانی تنش ها، بازارهای مالی جهانی را شوکه کرد و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبود. طبق داده های MEXC بیت کوین در یک مقطع تقریباً 4 درصد سقوط کرد، در حالی که اتریوم از یک سطح حمایت کلیدی عبور کرد. کل نقدینگی در سراسر بازار ظرف 24 ساعت از 1.1 میلیارد دلار فراتر رفت.





با افزایش بیثباتی جهانی، دارایی های کریپتو به طور فزاینده ای به عنوان آینه ای عمل می کنند که هم ترس سرمایه گذاران و هم جزر و مدهای متغیر سرمایه بین المللی را منعکس می کند.









حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران باعث افزایش شدید دارایی های سنتی امن مانند نفت خام، طلا و اوراق خزانه داری ایالات متحده شد. در همان زمان، بازار ارزهای دیجیتال تنها در عرض چند ساعت نوسانات شدیدی را تجربه کرد: بیت کوین به زیر 106,000 دلار، اتریوم به زیر 2,500 دلار و سایر ارزهای دیجیتال مطرح مانند SOL TON شاهد کاهش شدید بودند.





این نوع رویداد "قوی سیاه" غیراقتصادی اغلب ناگهانی و به شدت در بین طبقات دارایی مسری است. این رویداد می تواند به سرعت احساسات بازار را تغییر دهد و باعث نقدینگی های آبشاری در محیط های با اهرم بالا شود. در روز حمله، نقدینگی پوزیشن های لانگ از 800 میلیون دلار فراتر رفت و قضاوت نادرست سرمایهگذاران در مورد روایت "افزایش ناشی از جنگ" به عنوان یکی از محرک های اصلی فروش گسترده ظاهر شد.









این رویداد یک مورد منحصر به فرد نیست. از زمان وقوع جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، درگیری های ژئوپلیتیکی به یک متغیر کلیدی مؤثر بر نوسانات بازارهای کریپتو تبدیل شده است.





در مراحل اولیه جنگ روسیه و اوکراین، اوکراین کمک های مالی جهانی قابل توجهی را به صورت کریپتو دریافت کرد و بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان ابزارهای جمع آوری کمک های مالی در زمان جنگ ظاهر شدند. از سوی دیگر، نهادهای روسی که با تحریم های مالی مواجه بودند، برای دور زدن محدودیتهای بانکی بین المللی به کریپتو روی آوردند.





در طول درگیری اسرائیل و فلسطین در سال 2023، اسرائیل آدرس های کیف پول مرتبط با حماس را مسدود کرد و بحث های شدیدی را در مورد انطباق درون زنجیره ای و محدودیت های نظارت غیرمتمرکز برانگیخت. در همین حال، ساکنان غزه برای انتقال سرمایه به خارج از مرزها و محافظت در برابر کاهش ارزش پول محلی خود به استیبل کوین ها روی آوردند.





بحران های ژئوپلیتیکی، دارایی های دیجیتال را به سمت نقش های پیچیده و چندوجهی سوق دادهاند، نه فقط به عنوان ابزارهای سفته بازی، بلکه به عنوان ابزارهای مالی غیرنظامی و کانال های انتقال ارزش فرامرزی در مواقع درگیری.









در تئوری، بیت کوین به دلیل کمیابی و ماهیت غیرحاکمیتیا ش، اغلب «طلای دیجیتال» لقب می گیرد. با این حال، هر بار که یک رویداد قوی سیاه رخ می دهد، نوسانات قیمت آن بسیار بیشتر از دارایی های سنتی امن مانند طلا یا اوراق خزانه ایالات متحده است. این نشان دهنده واگرایی مداوم در نحوه درک بازارها از بیت کوین است: سرمایه گذاران نهادی هنوز با آن به عنوان یک دارایی پرخطر و با نوسان بالا رفتار میکنند و احتمال بیشتری دارد که در طول بحران ها به جای افزایش تخصیص، میزان مواجهه با آن را کاهش دهند. در مقابل، داراییهای سنتی مانند طلا، دلار آمریکا و نفت خام همچنان گزینههای اصلی برای فرار به سمت امنیت هستند.





در طول درگیری اسرائیل و ایران، افت بیت کوین به طور قابل توجهی شدیدتر از افزایش متناظر طلا بود، که نشان می دهد وضعیت پناهگاه امن آن هنوز توسط بازارهای اصلی به طور گسترده پذیرفته نشده است.









طبق داده های CoinGlass ، اگر بیت کوین به زیر 100,000 دلار سقوط کند، بیش از 1.74 میلیارد دلار در پوزیشن های لانگ در معرض خطر نقد شدن قرار خواهند گرفت. این آبشار نقد شدن بالقوه میتواند یک واکنش زنجیرهای ایجاد کند و به یک نقطه فشار بحرانی برای کل اکوسیستم کریپتو تبدیل شود.





در همین حال، اتریوم نشانه های مشخصی از ضعف را نشان داده است. داده های MEXC نشان می دهد که ETH در هفت روز پس از درگیری بیش از 10 درصد سقوط کرده و قبل از بازگشت به 2,575 دلار، به طور خلاصه به پایینترین حد خود یعنی 2,454 دلار رسیده است. نگرانکنندهتر اینکه، ETF های اتریوم در روز جمعه 2.1 میلیون دلار خروج خالص را ثبت کردند و به روند 19 روزه ورود متوالی پایان دادند. این تغییر ممکن است نشاندهنده افزایش ریسکگریزی در بین سرمایهگذاران اتریوم باشد، زیرا سرمایه شروع به چرخش به سمت طبقات دارایی پایدارتر میکند.









آخرین سقوط بازار همچنین یک مشکل تکراری در ارزهای دیجیتال را آشکار کرد: تمرکز قراردادهای فیوچرز اهرمی و عدم ارتباط بین روایت های بازار و نتایج واقعی.





بسیاری از معامله گران روی "افزایش قیمت بیتکوین ناشی از جنگ" شرط بندی کرده بودند و مدت ها پس از انتشار خبر حملات هوایی، با عجله به سمت آن حرکت کردند. در عوض، بازیگران بزرگ در جهت مخالف حرکت کردند و به شدت در راستای این روایت فروختند و موجی از نقدینگی را به راه انداختند. این پویایی در ارزهای دیجیتال بسیار آشنا است، بازاری که به شدت توسط اهرم بالا و گمانه زنی های ناشی از داستانهای بیش از حد ساده شده شکل گرفته است.





وقتی انتظارات و واقعیت از هم فاصله می گیرند، اهرم، اصلاح را به یک آبشار تبدیل میکند. به همین دلیل است که رویدادهای بزرگ جهانی اغلب با نقدینگی های در مقیاس بزرگ دنبال میشوند. این یک آسیب پذیری ساختاری است که در طراحی بازار ارزهای دیجیتال نهفته است.









یکی از روندهای قابل توجه، افزایش استفاده از استیبل کوین ها در مناطق جنگی در دنیای واقعی است. از آدرس های اهدایی رسمی USDT اوکراین به ساکنان غزه که از شبکه ترون برای جابجایی وجوه استفاده میکنند، کریپتو به عنوان یک ابزار مالی "غیررسمی اما کاربردی" در مکان هایی که سیستم های سنتی از کار افتادهاند، نقش ایفا میکند.





در حالی که این موارد استفاده نگرانی های مشروعی را در مورد تأمین مالی غیرقانونی و پولشویی ایجاد میکند، دقیقاً همین قابلیت استفاده در منطقه خاکستری است که ارزش بقای کریپتو را آشکار میکند و در مواقع بحرانی، زمانی که زیرساختهای سنتی از کار میافتند، تداوم مالی را ارائه میدهد.









آخرین تشدید تنش ها در خاورمیانه، یادآوری دیگری است که بازار ارزهای دیجیتال دیگر فقط مربوط به نوآوری های تکنولوژیکی یا سیاست پولی نیست. این بازار در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از محیط کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی است.





در ادامه، فعالان بازار باید به سه سوال کلیدی پاسخ دهند:





چگونه باید نقش های چندگانه دارایی های دیجیتال را درک کنیم؟ آیا آنها ابزارهای سفته بازی، پناهگاه های امن یا کانال های مالی غیررسمی در مناطق جنگی هستند؟





چگونه ژئوپلیتیک بر قیمت گذاری ریسک تأثیر میگذارد؟ آیا این شوک ها چرخه ای هستند یا به متغیر های ساختاری تبدیل شده اند؟





آیا امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) می تواند بر موانع ژئوپلیتیکی غلبه کند؟ در جهانی که با سانسور، تحریم و مقررات پراکنده روبرو است، آیا دارایی های دیجیتال هنوز هم دسترسی مالی واقعاً باز را فراهم میکنند؟ در جهانی که با سانسور، تحریم و مقررات پراکنده روبرو است، آیا دارایی های دیجیتال هنوز هم دسترسی مالی واقعاً باز را فراهم میکنند؟









درگیری های تازه در خاورمیانه، زنگ خطر دیگری برای بازار ارزهای دیجیتال است. رویدادهای قوی سیاه محدود به داده های تورم، تصمیمات نرخ بهره یا اقدامات نظارتی نیستند. آنها همچنین در هر موشک منفجر نشده و شکستگی های ژئوپلیتیکی نهفته اند.





بقا در این بازار به معنای دنبال کردن هر سود کوتاه مدت یا حرکت ناشی از وحشت نیست. بلکه به معنای درک منطق کلان عمیق تر و نیرو های غیربازاری است که ارزهای دیجیتال را شکل می دهند. در آینده ای نامشخص، محافظت از سرمایه و شناسایی فرصت های جدید از طریق استراتژی های متنوع، چالشی خواهد بود که هر سرمایه گذار باید با آن روبرو شود.



