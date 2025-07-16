شبکه Autonomys: تعریف، ماموریت، نقشه راه و توضیح توکنومیکس





همگرایی بلاکچین و هوش مصنوعی در حال تغییر شکل صنایع است - و شبکه Autonomys Network به همراه توکن بومی خود AI3، در خط مقدم این تحول قرار دارد. این مقاله نگاهی جامع به مبانی فنی شبکه، نقش اکولوژیکی AI3، نقشه راه توسعه آن و طراحی توکنومیکس ارائه میدهد.









شبکه Autonomys از پروتکل Subspace، نتیجه سه سال تحقیق و توسعه اختصاصی توسط بنیانگذاران، Jeremiah Wagstaff و Nazar Mokrynskyi، تکامل یافته است. کار آنها در یک زیرساخت بلاکچین انقلابی که برای آینده ساخته شده است، به اوج خود رسید.





پیشرفت فنی: Subspace اولین پروتکلی است که به ذخیرهسازی غیرمتمرکز دائمی برای Web3 دست یافته است. با تکیه بر این نوآوری، شبکه Autonomys یک معماری محاسباتی ماژولار را معرفی میکند که یک شبکه بلاکچین مقیاسپذیر و قوی را امکانپذیر میکند.





تغییر نام معاملاتی: در 14 ژوئن 2024، این پروژه رسماً از پروتکل Subspace به شبکه Autonomys تغییر نام تجاری داد و این نشان دهنده تکامل آن از یک راهحل متمرکز بر ذخیرهسازی به یک پلتفرم بلاکچین جامع است.









شبکه Autonomys با هدف ایجاد یک اکوسیستم باز و مشارکتی بین هوش مصنوعی و بلاکچین هدایت میشود. این پروژه ۳۲.۹ میلیون دلار بودجه از سرمایهگذاران برتر مانند Pantera Capital، Coinbase Ventures و Crypto.com جمعآوری کرده است.





مشارکت اجتماعی: این پروژه هفت شبکه آزمایشی راهاندازی کرده و بیش از ۱۰۰۰۰۰ "فارمر" را جذب کرده است که در مجموع بیش از ۱۸۰ PiB فضای ذخیرهسازی (۱ PiB ≈ ۱ میلیون گیگابایت) ارائه دادهاند.





راهاندازی شبکه اصلی: در ۶ نوامبر ۲۰۲۴، فاز ۱ شبکه اصلی با مراسم اثبات زمان (PoT) راهاندازی شد. با استفاده از ۸۶۹,۱۴۶ امین هش بلاک بیتکوین به عنوان لنگر پیدایش، این شبکه شاهد پیوستن بیش از ۲۰۰۰ گره در عرض دو هفته بود و ظرفیت ذخیرهسازی کل آن از ۱۴۰ PiB فراتر رفت.









شبکه Autonomys دارای یک معماری ماژولار چهار لایه است که مرزهای عملکرد بلاکچین را از نو تعریف میکند:





لایه برنامه غیرمتمرکز (dApp)

ایجاد و استقرار سوپر برنامههای غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی و عاملهای درون زنجیرهای با هویتهای قابل تأیید را از طریق Autonomys Identity (Auto ID) - یک چارچوب هویت غیرمتمرکز که به طور خاص برای تعامل یکپارچه انسان و هوش مصنوعی طراحی شده است - امکانپذیر میکند.





دامنههای اجرا

از طریق یک معماری محاسباتی توزیعشده، از محیطهای اجرایی نامحدود و قابل تنظیم پشتیبانی میکند. این دامنهها محاسبات مقیاسپذیر، آموزش و استنتاج غیرمتمرکز هوش مصنوعی و گردشهای کاری ایمن عامل را تسهیل میکنند. با جدا کردن اجرای قرارداد هوشمند از لایه اجماع و فعال کردن ارتباطات بین دامنهای، این شبکه قابلیت همکاری یکپارچه را در سراسر بلاکچینهای ماژولار و مختص برنامه (که به عنوان زنجیرههای برنامه نیز شناخته میشوند) تضمین میکند.





لایه اجماع

این لایه که بر اساس اثبات ذخیرهسازی بایگانی (PoAS) ساخته شده است، سفارش، اعتبارسنجی و تسویه تراکنشهای قابل تأیید را ارائه میدهد. این لایه یک وضعیت واحد و تغییرناپذیر و حقیقت تاریخی را برای همه شرکتکنندگان شبکه تضمین میکند.





لایه ذخیرهسازی

یک شبکه ذخیرهسازی توزیعشده (DSN)، که توسط "farmers" (گرههای ذخیرهسازی) پشتیبانی میشود، دسترسی دائمی و یکپارچگی را برای مجموعه دادههای عظیم هوش مصنوعی تضمین میکند. این شبکه تاریخچه کامل بلاکچین را حفظ میکند و تمام دادههای درون زنجیرهای را صرف نظر از اندازه یا قدمت، قابل بازیابی میسازد.









اجرای جدا شده (DecEx)

اجرای تراکنش را از اجماع جدا میکند و امکان مقیاسبندی مستقل از توان عملیاتی و ذخیرهسازی را در عین حفظ تمرکززدایی و کارایی فراهم میکند.





بلاکچینهای سفارشی (دامنهها)

توسعهدهندگان میتوانند زنجیرههای تخصصی را برای موارد استفاده خاص مانند آموزش مدل هوش مصنوعی یا معاملات با فرکانس بالا ایجاد کنند و ازدحام را در زنجیره اصلی کاهش دهند.





قابلیت همکاری بین زنجیرهای

سازگار با EVM، WASM و سایر محیطها، امکان ادغام با اکوسیستمهای اصلی مانند اتریوم را فراهم میکند.





شاردینگ دادهها

دادهها را در سراسر شبکه برای پردازش موازی توزیع میکند و حجم کار در هر گره را تا 90٪ کاهش میدهد - ایدهآل برای آموزش هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ.





دایرکتوری هوش مصنوعی متنباز

یک مخزن غیرمتمرکز و مقاوم در برابر سانسور برای منابع هوش مصنوعی ایجاد میکند و نوآوری و همکاری باز را تشویق میکند.









فاز ۱ (راهاندازی شده)

زیرساخت اصلی برای ذخیرهسازی و تراکنشهای اساسی مستقر شد.





فاز ۲ (سهماهه اول ۲۰۲۵)

راهاندازی شبکه آزمایشی لایه دامنه و Nova EVM؛ انتقال توکنهای AI3 در دسترس قرار گرفت.





فاز ۳ (۲۰۲۶)

معرفی شاردینگ دادهها برای مقیاسپذیری گسترده، با هدف توان عملیاتی ۱ میلیون تراکنش در ثانیه - همسطح با پلتفرمهای متمرکز Web2.









توکن AI3 در مجموع ۱ میلیارد توکن عرضه دارد که ۶۵٪ آن در راهاندازی فاز ۱ شبکه اصلی ضرب شده است.





توکن AI3 به عنوان توکن کاربردی شبکه عمل میکند - که برای سهامگذاری، مدیریت، کارمزد تراکنشها و پاداشهای بلوک استفاده میشود.









سرمایهگذاران، تیم و بنیاد: ۴۹۴.۵ میلیون توکن (۷۶.۰۸٪ از عرضه اولیه)، با یک برنامه واگذاری خطی ۴ ساله. توکنها برای سال اول قفل میشوند و پس از آن ماهانه طی ۳۶ ماه منتشر میشوند.





مشوقهای اکوسیستم: ۱۵۵.۵ میلیون توکن (۲۳.۹۲٪) برای پاداشهای شبکه آزمایشی، برنامههای سفیر و موارد دیگر اختصاص داده شده است. این توکنها هیچ دوره قفل شدنی ندارند.









پیشرفتهای عملکردی: از طریق طراحی ماژولار و شاردینگ دادهها، Autonomys تنگناهای سنتی در ذخیرهسازی و محاسبات را از بین میبرد و آموزش هوش مصنوعی مقرونبهصرفه و با کارایی بالا را به صورت درون زنجیرهای ارائه میدهد.





اکوسیستم باز: این شبکه با دایرکتوری هوش مصنوعی متنباز و پشتیبانی بین زنجیرهای خود، توسعهدهندگان را تشویق میکند تا هوش مصنوعی را به طور یکپارچه با DeFi، بازی و سایر بخشها ادغام کنند.





مدیریت جامعه: دارندگان AI3 از طریق مدیریت درون زنجیرهای در ارتقاء شبکه و تصمیمگیری شرکت میکنند - که تکامل به رهبری جامعه را تضمین میکند.









سوال: جایگاه اصلی شبکه Autonomys چیست؟





پاسخ: این شبکه زیرساخت بلاکچین با کارایی بالا و مقیاسپذیر را برای برنامههای غیرمتمرکز (dApps) مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میدهد.





سوال: موارد استفاده اصلی AI3 چیست؟





پاسخ: AI3 برای پرداخت کارمزد تراکنشها، سهامگذاری برای پاداشها، رأیگیری در مدیریت و دسترسی به خدمات هوش مصنوعی و ابزارهای توسعهدهندگان استفاده میشود.





سوال: Autonomys چگونه بلاکچین و هوش مصنوعی را ادغام میکند؟





پاسخ: از طریق معماری ماژولار خود، که از استقرار مدل هوش مصنوعی، ذخیرهسازی دادههای غیرمتمرکز و همکاری متنباز پشتیبانی میکند - بستری مقاوم در برابر سانسور و بهینه برای توسعه هوش مصنوعی ایجاد میکند.









شبکه Autonomys با پیشرفتهای تکنولوژیکی خود، زیرساختهای بلاکچین را متحول میکند - و AI3 نیروی حیاتی دیجیتال است که کاربران، توسعهدهندگان و منابع هوش مصنوعی را به هم متصل میکند. از دادهها و محاسبات گرفته تا مدلها و برنامهها، AI3 موتور اقتصادی شبکه را تقویت میکند و همافزایی بین Web3 و AI3 را به پیش میبرد. با تکامل شبکه اصلی، شبکه Autonomys آماده است تا به پایه و اساس ضروری متنباز برای دوران هوش مصنوعی تبدیل شود.





برای خرید توکنهای AI3 در MEXC، این مراحل ساده را دنبال کنید:









برنامه MEXC یا وبسایت رسمی را باز کنید و وارد شوید. از نوار جستجو برای یافتن "AI3" استفاده کنید و جفت معاملاتی اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید. نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت مورد نظر را وارد کنید و تراکنش خود را تکمیل کنید.









همچنین میتوانید از صفحه MEXC Airdrop برای شرکت در رویدادهای سپردهگذاری و معاملاتی مرتبط بازدید کنید، جایی که انجام وظایف ساده به شما فرصتی برای برنده شدن جوایز سخاوتمندانه میدهد.









سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.