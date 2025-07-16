



آسترا نوا (Astra Nova) یک اکوسیستم سرگرمی مبتنی بر هوش مصنوعی است که تاکنون نظیر آن دیده نشده است. این پلتفرم که بر اساس هوش عمومی مصنوعی (AGI) ساخته شده است، به صورت بلادرنگ و بر اساس رفتار بازیکن تکامل می یابد و مرزهای غوطه وری، تعامل و اختیار بازیکن را جابجا میکند. در قلب این اکوسیستم، یک بازی نقش آفرینی اکشن-ماجراجویی قرار دارد که اکنون به صورت رایگان برای بازی در دسترس است و به طور کامل توسط توکن بومی خود، RVV، پشتیبانی می شود.









آسترا نوا، به عنوان شریکی در برنامهی انویدیا اینسپشن، داستان سرایی مبتنی بر هوش مصنوعی، فناوری وب۳ و هم آفرینی اجتماعی را در قالب یک تجربهی یکپارچه و پویا برای بازیکنان ترکیب می کند. این پروژه که توسط جامعه ی ارتش شیب پشتیبانی میشود، عمق فرهنگی را با نوآوریهای پیشرو در هم میآمیزد تا موج بعدی جنبش سرگرمی هوش مصنوعی را رهبری کند.





این بازی با استفاده از موتور Unreal Engine 5 توسعه داده شده است و به طور یکپارچه عوامل هوش مصنوعی، محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC)، پاداشهای داراییهای دنیای واقعی (RWA) و داستان سرایی فرارسانه ای را با هم ادغام می کند تا جهانی در آستانهی فروپاشی ایجاد کند، جایی که بازیکنان روایتی عمیقاً فراگیر را در پلتفرم های مختلف تجربه خواهند کرد.









پروژه Astra Nova با تکیه بر تیمی متشکل از بیش از ۸۰ نخبهی صنعت بازیسازی که پیشینهای درخشان در شرکتهای سرشناس جهانی همچون NVIDIA، Ubisoft و Rockstar دارند، گامی نوین در همگرایی هوش مصنوعی و بازیهای بلاکچینی برداشته است. این تیم زبده، با سابقهی کار بر روی عناوین ماندگاری چون Grand Theft Auto: Vice City، Assassin's Creed و Mortal Kombat، اکنون جهان جدیدی را با تکیه بر فناوریهای غیرمتمرکز و قدرت تحلیل آنی هوش مصنوعی خلق کردهاند.





در Astra Nova، تعامل با دنیای بازی دیگر محدود به الگوهای ثابت نیست؛ بلکه NPCها، هیولاها و مأموریتها بهصورت هوشمندانه رفتار بازیکن را در لحظه تحلیل میکنند تا داستانهایی منحصربهفرد و چالشهایی پویا و کاملاً شخصیسازیشده پدید آورند. این تجربهی نوآورانه، مرز میان بازی و واقعیت را از نو تعریف میکند.





با حمایت مالی و استراتژیک از سوی سرمایهگذاران پیشرویی مانند Outlier Ventures و 500 Global، Astra Nova تنها یک بازی نیست؛ بلکه هستهی یک اکوسیستم گستردهی وب۳ است که مزایای حقیقی و کاربردی در دنیای واقعی به کاربران خود ارائه میدهد:





1）مشوقهای توکنی با ارزش واقعی (RVV):

از طریق کاوش در جهان بازی، انجام مأموریتهای اجتماعی و تجربهی گیمپلی تعاملی، توکن RVV کسب کرده و ارزش حضور خود را لمس کنید.

2） ابزارهای کاربردی در دنیای واقعی:

توکنهای خود را در بیش از 2000 برند معتبر جهانی مانند Starbucks و Nike برای دریافت تخفیف و مزایای ویژه بازخرید کنید.

3） ابزارهای خلق محتوای هوش مصنوعی:

بازیکنان با استفاده از پلتفرمهای هوش مصنوعی، قادر خواهند بود محتوای تولیدشده توسط خود را خلق، به اشتراک گذاشته و از آن کسب درآمد کنند.

4） برنامه وفاداری هوشمند:

با مشارکت فعال در رشد اکوسیستم، به جمع کاربران ممتاز بپیوندید و از مزایا و دسترسیهای انحصاری بهرهمند شوید.









همین حالا به Black Pass بپیوندید - یک پلتفرم SocialFi که از طریق یک NFT رایگان Soulbound قابل دسترسی است. اولین کمپین حول نسخه آزمایشی Astra Nova متمرکز است، جایی که میتوانید:

1）وظایف اجتماعی را در پلتفرم انجام دهید تا Shard جمعآوری کنید.

2）به چالشهای درون بازی بپیوندید تا واجد شرایط ایردراپ RVV شوید.

3）پس از فعال شدن توکن، Shardها را با نسبت ۱ به ۱ با RVV مبادله کنید.









پروتکل RVV در هر گوشه از جهان Astra Nova به کار گرفته میشود و موارد استفاده آن شامل موارد زیر است:

1) تراکنشهای درون بازی (معامله شخصیت/تجهیزات، باز کردن قفل فصلها).

2) اشتراک در مجوزهای دسترسی ویژه.

3) پیوستن به رویدادها و کمپینهای با زمان محدود.

4) آموزش همراهان هوش مصنوعی شخصیسازیشده.

5) پرداخت هزینههای مدیریت یا تبلیغات در اکوسیستم.









توسعهدهندگان اصلی Astra Nova از نتفلیکس، Technicolor، Ubisoft و شرکتهای دیگر هستند و تخصص عمیقی در تحقیقات هوش مصنوعی و طراحی بازیهای AAA دارند. آنها با سابقهی درخشان خود در بازیهای ژانرمحوری مانند GTA 5 و Assassin’s Creed، اکنون با بهکارگیری استانداردهای صنعتی برتر، عصر جدیدی از سرگرمیهای مبتنی بر هوش مصنوعی و قدرت گرفته از بازیکن را آغاز میکنند.









چشم انداز: توانمندسازی بازیکنان از طریق فناوری های AGI و UGC برای تعریف مجدد خلاقیت در توسعه بازی.

ماموریت: ارائه تجربیات بازی پیشگامانه، با کیفیت AAA و مورد پسند جامعه.







