فصل آلت کوین‌ ها در سال 2025 از راه می‌ رسد؟ چرخه‌ ها، شاخص‌ ها و دینامیک کلان

از زمان شکل گیری بازار ارزهای دیجیتال، الگو های چرخه ای همواره یکی از شاخصترین ویژگیهای آن بودهاند. بیت کوین بهعنوان «لنگر» این بازار، معمولاً نقش تعیین کننده ای در شکل گیری روندهای صعودی و نزولی ایفا کرده و پس از آن، نوبت به آغاز یا پایان دورههای موسوم به آلتسیزن میرسد.





اکنون در سال 2025، با گسترش صندوق های ETF اسپات بیت کوین ، افزایش ورود سرمایه های نهادی و تأثیر متقابل و پیچیده سیاست های کلان اقتصادی، بحث ها پیرامون این پرسش که آیا بازار در نیمه دوم سال وارد یک آلت سیزن تازه خواهد شد یا خیر، بیش از هر زمان دیگری داغ و پرچالش شده است.

















مروری بر دو بازار صعودی بزرگ ارزهای دیجیتال در سالهای 2017 و 2021 نشان می دهد که روند قیمت ها و جریان ورود سرمایه در این دورهها عموماً از یک الگوی سه مرحله ای پیروی کردهاند. این الگو که به نوعی شاکله چرخه های کلاسیک بازار محسوب میشود، به سرمایهگذاران کمک میکند تا موقعیت فعلی بازار را نسبت به مراحل مختلف چرخه ارزیابی کنند.





در آغاز هر چرخه صعودی، بیت کوین بهعنوان رهبر بلامنازع بازار، نخستین مقصد اصلی جریان نقدینگی است. با ورود گسترده سرمایهها، قیمت بیتکوین بهسرعت افزایش مییابد و این دارایی بهعنوان «لنگر» بازار، جهتگیری کلی روند را مشخص میکند.









با کند شدن شتاب رشد بیت کوین، سرمایه گذاران بهدنبال فرصت های تازه میگردند. در این مرحله، اتریوم بهدلیل نقش محوریاش در قراردادهای هوشمند و اکوسیستم دیفای (DeFi)، بیشترین بهرهبرداری را از جریان نقدینگی جدید میبرد. بهطور همزمان، برخی آلتکوینهای بزرگ دیگر نیز عملکرد چشمگیری نشان میدهند و سرمایه بیشتری را جذب میکنند.





در اوج هیجان بازار، میل به ریسک در میان سرمایهگذاران به حداکثر میرسد. این امر موجب می شود سرمایه ها به سمت آلت کوین های کوچک تر سرازیر شود و بازدهیهای چند ده تا حتی چند صد برابری در برخی پروژه ها شکل گیرد. این مرحله که بهطور گسترده با عنوان آلت سیزن (Altseason) شناخته میشود، معمولاً آخرین حلقه صعودی چرخههای کلاسیک به شمار میآید.





این الگوی سه مرحله ای نهتنها وجه مشترک دو بازار صعودی بزرگ پیشین بوده است، بلکه همچنان یکی از مراجع تحلیلی مهم برای سرمایهگذاران محسوب میشود تا بتوانند موقعیت فعلی بازار را در چرخههای کنونی دقیقتر ارزیابی کنند.













بازار ارزهای دیجیتال در سال 2025، برخلاف چرخههای صعودی گذشته، ویژگی های ساختاری تازه ای را تجربه میکند که مسیر حرکت آن را نسبت به سالهای 2017 و 20221 بهطور قابلتوجهی متمایز ساخته است. این تفاوت ها را میتوان در سه محور اصلی بررسی کرد:





نقش محوری سرمایههای نهادی و ETFها

در این چرخه، سرمایه نهادی به موتور اصلی رشد بازار تبدیل شده است. راه اندازی ETF های اسپات بیت کوین و اتریوم، موجب ورود گسترده مدیران بزرگ دارایی مانند بلکراک ( BlackRock ) و فیدلیتی ( Fidelity ) به این حوزه شده است.





این تحول، بیتکوین و اتریوم را از داراییهایی با ماهیت صرفاً سفتهبازانه، به ابزارهای استراتژیک در سبدهای سرمایهگذاری کلان نهادی بدل کرده است. نتیجه این تغییر دو اثر کلیدی دارد:





کاهش حساسیت بیتکوین و اتریوم نسبت به نوسانات قیمتی کوتاهمدت به دلیل وزن بالای سرمایهگذاریهای بلندمدت نهادی

افزایش همبستگی این داراییها با بازارهای ریسکی سنتی مانند بازار سهام و اوراق بهادار، که تا حدی از ماهیت مستقل و غیرهمبسته بازار کریپتو در چرخههای پیشین کاسته است





تغییر در محیط نقدینگی و سیاستهای کلان اقتصادی

برخلاف چرخههای صعودی 2017 و 2021 که در بستری از نقدینگی جهانی فراوان و سیاستهای پولی انبساطی شکل گرفتند، شرایط در سال 2025 کاملاً متفاوت است:





فدرال رزرو همچنان نرخهای بهره را در سطوح بالا حفظ کرده و از کاهش معنادار آن خودداری میکند.

تزریق نقدینگی گستردهای به بازارها انجام نشده و شرایط مالی انقباضیتر از چرخههای پیشین است.





این وضعیت باعث شده شتاب صعودی بازار محدودتر از گذشته باشد و پتانسیل رشد آن در مقایسه با چرخههای تاریخی فشردهتر و کنترلشدهتر به نظر برسد.





ضعف در پهنای بازار و تمرکز سرمایه بر داراییهای رهبر

یکی دیگر از ویژگیهای بارز این چرخه، کاهش پهنای بازار یا Market Breadth است. هرچند اتریوم در ماههای اخیر روند صعودی قدرتمندی داشته و عملکرد بهتری نسبت به اکثر آلتکوینها نشان داده است، اما:





سهم اتریوم از ارزش کل بازار هنوز به اوجهای تاریخی خود نرسیده است.

بازار آلتکوینها در مجموع با ضعف در انتشار سرمایه مواجه است؛ به این معنا که چرخش گسترده نقدینگی به سمت داراییهای میانرده و کوچک هنوز محقق نشده است.





این وضعیت نشان میدهد که سرمایهگذاران نهادی و خرد، همچنان تمایل دارند بخش عمدهای از سرمایه خود را در داراییهای رهبر مانند بیتکوین و اتریوم متمرکز کنند و هیجان بازار هنوز بهصورت فراگیر در کل اکوسیستم گسترش نیافته است.













شاخص سلطه بیت کوین (BTC.D) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی برای پیشبینی آغاز احتمالی آلتسیزن محسوب میشود. کاهش این شاخص معمولاً نشاندهنده خروج سرمایه از بیتکوین و ورود آن به سایر ارزهای دیجیتال، بهویژه آلتکوینهاست؛ عاملی که میتواند جرقه یک چرخه صعودی گسترده در بازار آلتکوینها را بزند.





طبق دادههای TradingView ، پس از یک دوره رشد مداوم، سلطه بیت کوین در ماه اوت به حدود 50 درصد کاهش یافته است. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که هرگاه BTC.D به زیر سطح کلیدی 55 درصد سقوط کرده، بازار معمولاً وارد مرحلهای پرتحرک و صعودی برای آلتکوینها شده است.





در آلتسیزن سال 2017، افت BTC.D به محدوده ۵۵ درصد همزمان با شروع جهشهای چشمگیر در آلتکوینهای بزرگ و کوچک بود.

در چرخه صعودی 2021 نیز، رسیدن این شاخص به محدوده مشابه، موجی از رشدهای چندبرابری را در آلتکوینها رقم زد.





بنابراین، حرکت بعدی شاخص BTC.D میتواند نقشی تعیینکننده در شناسایی آغاز احتمالی یک آلتسیزن فراگیر در نیمه دوم سال 2025 ایفا کند. اگر این شاخص به زیر مرز بحرانی 55 درصد نفوذ کند، احتمال ورود به فاز صعودی گسترده آلتکوینها بهطور محسوسی افزایش مییابد؛ اما در صورت بازگشت به روند صعودی، تمرکز سرمایه ممکن است همچنان بر بیتکوین و اتریوم باقی بماند.













یکی دیگر از شاخص های مهم برای سنجش پویایی بازار آلت کوین ها، شاخص آلت سیزن است. این شاخص با اندازهگیری سهم آلت کوین هایی از میان 100 رمزارز برتر که در 90 روز گذشته عملکردی بهتر از بیت کوین داشتهاند، شدت و گستره تحرک سرمایه در بازار آلتکوینها را نشان میدهد.





طبق دادههای CoinMarketCap (CMC)، این شاخص طی سه ماه گذشته عمدتاً در سطوح پایینی قرار داشته و تنها در ماه اخیر روندی صعودی ملایم را آغاز کرده و در حال حاضر در محدوده 44 واحد نوسان میکند. با این حال، این عدد هنوز فاصله زیادی تا آستانه 75 دارد؛ سطحی که معمولاً بهعنوان نشانه آغاز یک آلتسیزن فراگیر شناخته میشود.





برای مقایسه، در چرخه صعودی سال 2021، این شاخص بارها از مرز 90 عبور کرد و برای بیش از سه ماه متوالی در سطوح بالا باقی ماند؛ اتفاقی که نشاندهنده چرخش سرمایهای قدرتمند و گسترده به سمت آلتکوینها بود.









به بیان دیگر، ضعف فعلی شاخص آلت سیزن بیانگر آن است که سرمایه بازار هنوز عمدتاً متمرکز بر دارایی های بزرگ مانند بیت کوین و اتریوم است. با این حال، یک نکته امیدوارکننده وجود دارد: ارزش بازار کل آلت کوین ها از ابتدای ژوئیه تاکنون حدود 50% رشد کرده است. این افزایش می تواند نشانه های اولیه ورود تدریجی سرمایه به بازار آلت کوین ها و احتمال شکل گیری فاز بعدی چرخه صعودی را تقویت کند.













یکی از بزرگترین تفاوتهای چرخه صعودی کنونی نسبت به دورههای گذشته، حضور عمیق و تأثیرگذار سرمایهگذاران نهادی در بازار ارزهای دیجیتال است. در این چرخه، شرکتهای بزرگ مدیریت دارایی نظیر بلکراک (BlackRock) و فیدلیتی (Fidelity) از طریق ETFهای اسپات بیتکوین، مقادیر قابلتوجهی بیتکوین را در اختیار دارند و تصمیمات سرمایهگذاری آنها تأثیر مستقیمی بر احساسات و جهتگیری کلی بازار میگذارد.





همزمان، اتریوم نیز بهتدریج در حال جلب پذیرش و اعتماد سرمایههای نهادی است. بر اساس دادههای موجود:

19 شرکت سرمایهگذاری، به رهبری Bitmine Immersion Technologies و Sharplink Gaming، در مجموع بیش از 2.42 میلیون واحد اتریوم (ETH) را در اختیار دارند.

این میزان معادل بیش از 2% از کل عرضه اتریوم است، رقمی که اعتماد قابلتوجه نهادهای مالی به اتریوم بهعنوان یک دارایی استراتژیک بلندمدت را نشان میدهد.









این سطح از مشارکت، ماهیت بازار را نسبت به چرخههای پیشین تغییر داده است. در گذشته، رفتار سرمایهگذاران خرد عامل اصلی نوسانات قیمتی بود؛ اما اکنون سرمایه نهادی به موتور محرک تصمیمگیری تبدیل شده و استراتژیهای تخصیص دارایی کلان آنها میتواند الگوی چرخش سرمایه در بازار را بازتعریف کند — از جمله در تعیین زمانبندی و شدت آغاز یک آلتسیزن احتمالی.









سیاستهای کلان پولی همچنان یکی از مهمترین محرک های بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشوند و میتوانند در تعیین زمانبندی و شدت آلتسیزن احتمالی در سال 2025 نقشی حیاتی ایفا کنند.





انتظار برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره

پیشبینی غالب در بازارهای مالی این است که فدرال رزرو در سپتامبر و اکتبر سال جاری چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. چنین تغییری در سیاست پولی میتواند باعث آزاد شدن بخشی از سرمایههای خرد و افزایش ورود نقدینگی به بازار رمزارزها شود.





وضعیت فعلی صندوق های بازار پول (Money Market Funds)

در حال حاضر، حجم کل داراییهای صندوقهای بازار پول در آمریکا به رکورد تاریخی 7.2 تریلیون دلار رسیده است. با این حال:

از ژوئن 2025 تاکنون، موجودی نقدی این صندوقها بیش از 200 میلیارد دلار افزایش یافته؛

این روند نشان میدهد که سرمایهگذاران در شرایط نرخهای بهره بالا، همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به ورود به بازارهای پرریسک اتخاذ کردهاند.





تأثیر بالقوه بر بازار رمزارزها و آلتسیزن

با آغاز احتمالی کاهش نرخ بهره، جذابیت صندوقهای بازار پول بهطور محسوسی کاهش مییابد. در چنین شرایطی:

بخشی از این سرمایههای پارکشده میتواند به سمت داراییهای پرریسکتر مانند ارزهای دیجیتال سرازیر شود؛

این انتقال نقدینگی، در کنار روندهای درونبازاری نظیر کاهش سلطه بیتکوین و افزایش حجم بازار آلتکوینها، میتواند بهعنوان یک کاتالیزور بیرونی مهم برای آغاز یک آلتسیزن قدرتمند عمل کند.









تحلیل تحولات بازار آلت کوین ها در نیمه دوم سال را می توان بهطور کلی در سه فاز مجزا بررسی کرد:





کوتاه مدت: فرصت های ساختاری و چرخش سرمایه

در بازه کوتاهمدت، جابهجایی سرمایه بیشتر در قالب فرصتهای ساختاری نمایان میشود. صعود اتریوم به بالای سطح 4,700 دلار نشان میدهد که نهادهای سرمایهگذاری بزرگ همچنان تمایل بیشتری به داراییهای با ارزش بازار بالا دارند. در همین حال، در بخشهایی که بیشتر بر اساس روایتهای نوظهور حرکت میکنند، توکنهای مرتبط با هوش مصنوعی (AI)، داراییهای واقعی توکنیزهشده ( RWA ) و بازیهای بلاکچینی بازدهیهای بالاتر از میانگین را تجربه کردهاند.









میانمدت: آغاز بالقوه فصل گسترده آلت کوین ها

در سناریوی میانمدت، اگر سلطه بیتکوین (BTC.D) به زیر 55 درصد کاهش یابد و شرایط کلان اقتصادی به سمت سیاستهای تسهیلی حرکت کند، همراه با تأیید مقرراتی برای ابزارهایی مانند ETFهای استیکینگ اتریوم، احتمال آغاز یک فصل کامل آلتکوینها بهطور رسمی افزایش مییابد. در این مرحله، عرض بازار گسترش یافته و سرمایه به شکل گستردهتری میان آلتکوینها در سطوح مختلف ارزش بازار توزیع خواهد شد.





بلندمدت: ساختار چرخه و نقش پررنگ نهادها

این چرخه میتواند از نظر ساختار با چرخههای پیشین تفاوت داشته باشد. تسلط نهادی و تمرکز سرمایه میتواند باعث پایداری طولانیتر روندهای صعودی در رمزارزهای اصلی شود. با این حال، اگر احساسات بازار تغییر کند، سرعت و عمق ریزشها نیز میتواند افزایش یابد. همزمان، روایتهای نوظهوری همچون هوش مصنوعی غیرمتمرکز و ارتباطات میانزنجیرهای (Cross-chain Communication) میتوانند چندین فصل کوچک و محلی آلتکوین را رقم بزنند. بااینحال، تحقق یک رالی گسترده و پایدار همچنان وابسته به شرایط نقدینگی کلان خواهد بود.









چشم انداز بازار آلت کوین ها در نیمه دوم سال 2025 ترکیبی از فرصت ها و ریسک ها را پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهد.





بر اساس داده های موجود، هنوز نشانهای قطعی از آغاز فصل کامل آلت کوین ها دیده نمیشود، اما علائم اولیه چرخش سرمایه به تدریج در حال شکل گیری است. عملکرد قدرتمند اتریوم و بازدهی قابل توجه در برخی بخشهای روایتمحور، بار دیگر تحرک و پویایی را به بازار تزریق کرده اند. با این حال، تحقق یک فصل فراگیر آلتکوین وابسته به سه عامل کلیدی است:

1. کاهش معنادار سلطه بیت کوین (BTC.D) به زیر 55 درصد 2. هماهنگی سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با انتظارات بازار 3. شفافتر شدن محیط مقرراتی و تأیید ابزارهای سرمایه گذاری جدید.





در چنین شرایطی، رویکرد خوشبینی محتاطانه منطقیترین مسیر به نظر میرسد. سرمایهگذاران باید:





نوسانات شاخصهای کلیدی را از نزدیک رصد کنند؛

تمرکز خود را بر آلتکوینهایی با ارزش بنیادی و کاربرد واقعی معطوف نمایند؛

از دنبالکردن کورکورانه موجهای کوتاهمدت اجتناب کنند؛

و در نهایت، برنامهریزی دقیق برای نقاط ورود و خروج داشته باشند تا در زمان تغییر جهت جریان نقدینگی، از سرمایه خود محافظت کنند.









تاریخ در بازار رمزارزها شاید هرگز عیناً تکرار نشود، اما الگوها و ریتمهای آن پابرجا میمانند. تنها با درک عمیق چرخههای بازار است که میتوان بهدرستی از فرصتهای دورهای خلق ثروت بهرهبرداری کرد.