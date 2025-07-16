تخفیف 50% کارمزد معاملات اسپات برای دارندگان MX



کارمزد معاملات اسپات به هزینههایی گفته میشود که هنگام خرید یا فروش ارزهای دیجیتال در بازار اسپات اعمال میشود. این هزینهها در پلتفرمهای مختلف متفاوت هستند. مقایسه نرخ کارمزد معاملات اسپات در پلتفرمهای مختلف و انتخاب پلتفرمی با کارمزد کمتر میتواند به کاهش هزینههای معاملاتی کمک کند.













نرخ کارمزد معاملات اسپات در پلتفرم MEXC برابر با 0% برای میکرها و 0.05% برای تیکرها است.





پلتفرم MEXC همچنین برای برخی جفتارزهای محبوب، مانند XRP/USDT و XRP/USDC کارمزدی معادل 0% ارائه میدهد.









اگر حداقل 500 MX را به مدت یک روز متوالی در حساب اسپات خود نگه دارید، میتوانید از تخفیف 50% کارمزد معاملات اسپات بهرهمند شوید.





مقدار MX در حساب شما از طریق عکسبرداریهای لحظهای (اسنپ شات) در پلتفرم تعیین میشود. روزانه سه عکسبرداری در زمانهای تصادفی انجام میشود و کمترین مقدار ثبتشده بهعنوان معیار محاسبه در نظر گرفته میشود. با رعایت شرایط، تخفیف از ساعت 00:00 (UTC+8) روز بعد بهطور خودکار اعمال خواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است تأخیر جزئی در محاسبات آماری وجود داشته باشد.













در صورتی که قبل از معامله اسپات، قابلیت کسر MX را فعال کنید، میتوانید از تخفیف 20% بهرهمند شوید. اگر مقدار MX موجود شما برای پوشش کارمزدها کافی نباشد، سیستم بهصورت خودکار نرخ کارمزد پیشفرض پلتفرم را اعمال میکند.





برای فعالسازی این ویژگی، به پایین صفحه اصلی وبسایت رسمی MEXC رفته و روی گزینه [کارمزد ها] کلیک کنید. سپس در صفحه کارمزدها، گزینه [تا 50% تخفیف کارمزد معاملاتی دریافت کنید] را انتخاب کرده و روی [اکنون فعال شود] در کنار "کارمزد معامله 20% تخفیف" کلیک کنید.













نرخ کارمزد معاملات اسپات تحت شرایط فوق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:



نرخ کارمزد پیش فرض نرخ کارمزد مرتبط با کسر MX نرخ کارمزد با تخفیف برای دارندگان MX میکر 0% 0% 0% تیکر 0.05% 0.04% 0.025%





برای اطلاعات بیشتر درباره نرخ کارمزد های معاملاتی MEXC، لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.mexc.com/fa-IR/fee نرخ‌ های کارمزد ممکن است بر اساس کشور یا منطقه متفاوت باشند. لطفاً به نرخ‌ های نمایش داده‌ شده در صفحه نرخ‌ های کارمزد مراجعه کنید.



