روش ‌های کلیدی یادگیری برای کسب درآمد با Nillion Network





با افزایش روزافزون نقض داده ها، Nillion Network به عنوان یک ستاره در حال ظهور در زمینه محاسبات حریم خصوصی ظاهر میشود. Nillion از طریق فناوری نوآورانه "محاسبات کور Blind Computation" خود، حفاظت از حریم خصوصی داده ها را متحول میکند. این شبکه محاسباتی امن پیشگامانه قصد دارد اعتماد غیرمتمرکز را برای داده های ارزشمند و حساس فراهم کند، درست مانند اینکه بلاک چین تراکنش ها را غیرمتمرکز میکند.





نوآوری اصلی Nillion در توانایی آن برای پردازش و محاسبه داده های رمزگذاری شده بدون نیاز به رمزگشایی نهفته است، که خطرات امنیتی مرتبط با پردازش داده های سنتی را از بین میبرد.













1) معماری شبکه دو لایه نیلیون Nillion از دو لایه تشکیل شده است: Petnet و nilChain.

پت نت Petnet مسئول ذخیره سازی و محاسبه داده های رمزگذاری شده است.

نیل چین nilChain قابلیت های پرداخت را فراهم کرده و مشارکت کنندگان شبکه را تشویق میکند، که موجب تقسیم واضح وظایف و تخصص گرایی میشود.





2) فناوری ماژول های کوری Module Technology سیستم سه ماژول فناوری اصلی را یکپارچه میکند:

نیلدیبی nilDB: یک راهحل پایگاه داده امن که از رمزگذاری و ذخیره سازی غیرمتمرکز پشتیبانی میکند.

نیلایآی nilAI: مدل های هوش مصنوعی را به طور امن در یک محیط اجرای معتبر (TEE) اجرا میکند.

نیلویام nilVM: امکان امضای داده های غیرمتمرکز را با استفاده از محاسبات چندطرفه (MPC) فراهم میکند.





3) فناوری های ارتقای حریم خصوصی چندلایه نیلیون Nillion از محاسبات چند طرفه امن (MPC)، رمزگذاری هومومورفیک (HE) و محیط های اجرای معتبر (TEE) استفاده میکند، که به توسعه دهندگان این امکان را میدهد تا بهترین راه حل امنیتی را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنند.





4) مدل اعتماد غیرمتمرکز اعتماد در میان خوشه ای از نود شبکه توزیع شده است، به طوری که هیچ نودی به داده های کامل دسترسی ندارد و این موضوع به طور قابل توجهی خطر نقض داده ها را کاهش میدهد.





5) ابزارهای مناسب برای توسعه دهندگان نیلیون Nillion یک مجموعه کامل از SDK و API را فراهم میکند که مانع از پذیرش فناوری های پیشرفته حریم خصوصی توسط توسعه دهندگان میشود.





اکوسیستم Nillion محصولات انقلابی ارائه میدهد که برای صنایع مختلف با نیازهای حریم خصوصی طراحی شده است:





2.1 سکرت ولت SecretVault

داده های مشترک رمزگذاری شده را در خوشه های نود nilDB ذخیره میکند و امنیت بیشتری نسبت به پایگا ههای داده سنتی ارائه میدهد.

ایده آل برای شرکت هایی که داده های حساس مشتریان را مدیریت میکنند و مؤسسات بهداشتی که از سوابق بیماران محافظت میکنند.





2.2 سکرت SecretLLM

یک API مدل هوش مصنوعی حفظ کننده حریم خصوصی که با OpenAI سازگار است و به طور امن در داخل یک محیط اجرای معتبر (TEE) اجرا میشود.

مناسب برای تشخیص پزشکی، خدمات مشاوره مالی و سایر کاربردهای هوش مصنوعی که شامل داده های حساس هستند.





2.3 سکرت SecretSigner

از فناوری ECDSA آستانه ای برای امضا های دیجیتال امن استفاده میکند و اطمینان میدهد که کلیدهای خصوصی در حین عملیات امضا توزیع شده باقی بمانند.

برای ادغام با DeFi، تأییدهای تراکنش چند طرفه و سایر سناریوهای امضای امن طراحی شده است.





2.4 فناوری nilRAG

ترکیبی از تولید افزوده با بازیابی (RAG) و فناوری های ارتقای حریم خصوصی است که استفاده از داده های رمزگذاری شده را برای کاربردهای هوش مصنوعی امکان پذیر میکند.

ایده آل برای جستجو در پایگاه های دانش خصوصی و تولید محتوای امن.





در بخش محاسبات خصوصی، Nillion با شبکه هایی مانند Secret Network و Oasis Network رقابت میکند، اما همچنان دارای مزیت رقابتی قوی است.





برخلاف رقبا که بر یک فناوری حریم خصوصی تمرکز دارند، Nillion به طور انعطاف پذیری چندین فناوری افزایش حریم خصوصی را برای پاسخگویی به طیف وسیعی از کاربردها ادغام میکند.





فناوری Blind Module Nillion پذیرش ابزارهای پیشرفته حریم خصوصی را ساده تر میکند و پیچیدگی را برای توسعه دهندگان و کسب و کارها کاهش میدهد.





با جداسازی محاسبات (Petnet) از مشوق ها (nilChain)، نیلیون Nillion هم عملکرد و هم مکانیسم های پاداش را بهینه میکند و از محدودیت های معماری های تک لایه جلوگیری میکند.





به جای تمرکز صرف بر حفاظت حریم خصوصی نظری، Nillion قابلیت استفاده در دنیای واقعی را در اولویت قرار میدهد و محصولاتی طراحی میکند که به طور مستقیم نیازهای کاربران را برآورده میکنند.





به طور آینده نگر، Nillion قصد دارد تعامل پذیری با بلاک چین های شریک را گسترش دهد، هماهنگی مدول ها را تقویت کند و شبکه را بیشتر غیرمتمرکز کند. علاوه بر این، برنامه Nucleus Builder به رشد اکوسیستم کاربردهای آن سرعت خواهد بخشید.









اگر میخواهید توکن های NIL را خریداری کنید، MEXC فرآیندی ساده و راحت را ارائه میدهد.





به وب سایت MEXC مراجعه کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

اگر برای اولین بار است که از MEXC استفاده میکنید، این راهنما را برای شروع مشاهده کنید.





تتر USDT یا سایر ارزهای دیجیتال را به حساب MEXC خود واریز کنید.





نیل "Nil" را در نوار جستجو وارد کنید، سپس جفت معاملاتی NIL/USDT را انتخاب کنید.





4.4 ثبت سفارش

نوع سفارش مورد نظر خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کرده و تراکنش را تأیید کنید.









شبکه نیلیون Nillion Network به عنوان پیشگام در محاسبات کور، پارادایم جدیدی را برای پردازش داده های حساس ایجاد میکند. فناوری نوآورانه آن، پتانسیل ایفای نقشی حیاتی در ساختن آیندهای دیجیتالی امن تر و خصوصی تر را دارد.

در عصری که حریم خصوصی داده ها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است، Nillion با ادغام چند فناوری، معماری ماژولار و تمرکز قوی بر قابلیت استفاده، متمایز میشود و خود را به عنوان رهبر نسل بعدی محاسبات امن معرفی میکند.







