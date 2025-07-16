بهتازگی، Equilibrium گزارش سالانه خود را منتشر کرده و به تحلیل عمیق تحولات کلیدی صنعت بلاکچین تا سال 2025 پرداخته است. این گزارش شامل 20 پیشبینی مشخص میباشد که موضوعاتی از قبیل گسترش زیرساختها، پیشرفت در حفظ حریم خصوصی، بهبود تجربه کاربری و همکاری میانزنجیرهای را پوشش میدهد و چشماندازی از توسعه آینده صنعت Web3 ارائه میدهد. با بلوغ فناوری بلاکچین و اکوسیستم Web3، سال 2025شاهد تحولاتی انقلابی خواهد بود. بلاکچین با تکیه بر پایههایی کارآمدتر، حریمخصوصیمحور و با قابلیت تعامل بیشتر، به پیشبرد تحول دیجیتال اقتصاد و جامعه کمک خواهد کرد. در ادامه، 20 پیشبینی کلیدی Equilibrium آورده شده که روندهای اصلی توسعه اکوسیستم Web3 و چشمانداز جامع آینده را روشن میسازد.









1.1 تعداد راهکارهای مقیاسپذیری اتریوم از 2000 عبور خواهد کرد

در حال حاضر، راهکارهای مقیاسپذیری در اکوسیستم اتریوم شامل انواع مختلفی از جمله Layer 2 (L2) و Layer 3 (L3) است. پیشبینی میشود تا سال 2025 بیش از 2000 راهکار مقیاسپذیری در بازار ظاهر شوند که شامل حوزههایی مانند امور مالی غیرمتمرکز، پرداخت، بازی و راهکارهای L2 برای شرکتها میشود. این راهکارها نه تنها به گسترش شرکتهای سنتی به حوزه بلاکچین کمک خواهند کرد بلکه ظرفیت و پذیرش شبکه اتریوم را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهند.





1.2 ضریب مقیاسپذیری اتریوم به بیش از 200 برابر خواهد رسید

با پیشرفت مستمر فناوری L2/L3، ظرفیت مقیاسپذیری اتریوم انتظار میرود که تا 200 برابر افزایش یابد. این به معنای آن است که راهکارهای مقیاسپذیری مبتنی بر Rollup بهطور مؤثری مشکلات ازدحام زنجیره اصلی اتریوم را کاهش داده و کاربردهای بیشتری را در اتریوم ممکن خواهند کرد.





1.3 ظرفیت پردازش تراکنش سولانا به 5000 TPS (تراکنش در ثانیه) خواهد رسید

سولانا با ویژگیهایی همچون توان عملیاتی بالا و تأخیر کم در حوزه بلاکچین برجسته شده است. در ماههای اخیر، توان پردازش تراکنشهای غیررأیدهی سولانا بهطور میانگین بین 700 تا 800 تراکنش در ثانیه بوده و در اوج به 3500 تراکنش در ثانیه میرسد. پیشبینی میشود تا سال 2025، ظرفیت پردازش تراکنش سولانا به بیش از 5000 TPS برسد که نسبت به سطح فعلی، افزایش 6 تا 7 برابری را نشان میدهد و جایگاه آن را بهعنوان یک زنجیره عمومی کارآمد تثبیت میکند.









1.4 بیش از 80% از دادههای L2/L3 به لایههای DA جایگزین منتشر خواهند شد

با توسعه لایههای جدید داده (DA)، پیشبینی میشود که تا سال 2025، بیش از 80% از دادههای مربوط به لایههای L2 و L3 به لایههای جایگزینی مانند Celestia و

EigenDA منتقل شوند. این روند بار شبکه اصلی اتریوم را کاهش داده و مقیاسپذیری و کارایی شبکه را بهبود خواهد بخشید.





1.5 راهکارهای ZK از Optimistic پیشی خواهند گرفت

با پیشرفت فناوری اثبات دانش صفر (ZK)، پیشبینی میشود که تا سال 2025، راهکارهای ZK مانند Starknet و ZK Sync به جریان اصلی تبدیل شده و از راهکارهای Optimistic پیشی بگیرند. فناوری ZK نه تنها سرعت پردازش تراکنشها را افزایش میدهد، بلکه تاخیر کمتر و امنیت بیشتری را نیز تضمین میکند.





1.6 محدودیت گس اتریوم به 60 میلیون گس افزایش خواهد یافت

با اجرای تدریجی راهکارهای مقیاسپذیری اتریوم، پیشبینی میشود که تا سال 2025، محدودیت گس در هر بلاک اتریوم به 60 میلیون گس افزایش یابد. این تغییر امکان پردازش تعداد بیشتری تراکنش و داده را برای شبکه اتریوم فراهم خواهد کرد.





1.7 هر بلاک اتریوم با استفاده از اثبات ZK تایید خواهد شد

اثبات دانش صفر (ZK) تا سال 2025 به ابزار استاندارد بلاکهای اتریوم تبدیل خواهد شد. با استفاده از اثبات ZK، کلاینتهای سبک میتوانند به شکلی کارآمد صحت بلاکها را تایید کنند، هزینهها و تاخیر را کاهش داده و عملکرد کلی شبکه را بهبود بخشند.





1.8 فناوری zkVM عمومی قادر به اثبات بلاکهای اتریوم در کمتر از 30 ثانیه خواهد بود

فناوری ماشین مجازی دانش صفر (zkVM) تا سال 2025 به بخش مهمی از مقیاسپذیری اتریوم تبدیل خواهد شد. این فناوری میتواند بلاکهای اصلی اتریوم را در کمتر از 30 ثانیه اثبات کند و فرآیند تایید تراکنشها و انتقال اطلاعات را تسریع کند.





1.9 بیش از 90% از اثباتهای ZK در بین زنجیرهها بهصورت غیرمتمرکز تولید خواهند شد

با پیشرفت شبکههای غیرمتمرکز، پیشبینی میشود که تا سال 2025، بیش از 90% از اثباتهای ZK در میان زنجیرهها بهصورت غیرمتمرکز تولید شوند. این امر شفافیت و امنیت بیشتری را فراهم کرده و خطرات ناشی از شکست یک نقطه متمرکز را کاهش میدهد.









2.1 اپلیکیشنهای بلاکچین حریم خصوصی به «لحظه ChatGPT» خواهند رسید

در سال 2025، حفاظت از حریم خصوصی به یکی از بخشهای اصلی فناوری بلاکچین تبدیل خواهد شد. با افزایش نیاز به حفاظت از حریم خصوصی، پیشبینی میشود که اپلیکیشنهای بلاکچین حریم خصوصی دورهای مشابه با انفجار فناوری هوش مصنوعی را تجربه کنند و به کاربران امکان محافظت بیشتر از دادهها و امنیت اطلاعات را ارائه دهند.





2.2 کتابخانه رمزگشایی آستانه MPC از Zama به استاندارد عملی تبدیل خواهد شد

کتابخانه رمزگشایی محاسبات چندجانبه (MPC) شرکت Zama انتظار میرود که به استاندارد عملی صنعت تبدیل شود. این پیشرفت موجب تقویت فناوریهای حفاظت از حریم خصوصی شده و امکان پردازش و تایید دادهها در بلاکچین را با حفظ حریم خصوصی فراهم میکند.





2.3 شبکه VPN غیرمتمرکز Nym به 10% از اندازه شبکه TOR خواهد رسید

شبکه VPN غیرمتمرکز پروژه Nym به یکی از اجزای اصلی حوزه حریم خصوصی در بلاکچین تبدیل خواهد شد. پیشبینی میشود که تا سال 2025، تعداد کاربران VPN غیرمتمرکز Nym به 10% از شبکه TOR برسد و کاربران اینترنت در سراسر جهان از حفاظت حریم خصوصی بیشتری برخوردار شوند.





2.4 حداقل یک رولآپ اصلی محاسبات حریم خصوصی را ادغام خواهد کرد

محاسبات حریم خصوصی تا سال 2025 به یکی از قابلیتهای کلیدی شبکههای رولآپ تبدیل خواهند شد. پیشبینی میشود حداقل یکی از رولآپهای اصلی مانند Optimism یا Arbitrum محاسبات حریم خصوصی را برای پشتیبانی از اپلیکیشنهای با نیازهای بالاتر در این زمینه ادغام کند.





2.5 حداقل 3 استارتاپ توسعه فناوری IO را تسریع خواهند کرد

در حال حاضر تنها تیمهایی مانند Sora و Gauss Labs بر روی اجرای فناوری غیرقابلتشخیص (IO) کار میکنند. با توجه به پتانسیل این فناوری، پیشبینی میشود که تا سال 2025 حداقل سه استارتاپ جدید برای توسعه این فناوری سرمایه جذب کنند و آن را به سمت کاربردیتر شدن سوق دهند.





2.6 نرخ پذیرش ممپولهای رمزنگاری شده همچنان پایین خواهد ماند

با اینکه فناوری ممپولهای رمزنگاری شده میتواند حملات مضر MEV مانند تراکنشهای جلویی و حملات ساندویچی را کاهش دهد، پیشبینی میشود که نرخ پذیرش این فناوری به دلیل پیچیدگی در ادغام و محدودیت تقاضا همچنان زیر 10% باقی بماند.









3.1 حداقل یک شبکه فعلی از PoW یا BFT به اجماع DAG تغییر خواهد یافت

مکانیسم اجماع مبتنی بر گراف جهتدار غیرمدور (DAG) با جدا کردن انتشار داده از ترتیبدهی تراکنشها، راهحلی مناسبتر برای سیستمهای توزیعشده ارائه میدهد. ساختار داده DAG با اطمینان از تعیینپذیری ترتیب، قابلیت عملکرد بهینهتری دارد. پیشبینی میشود که تا سال 2025 حداقل یک شبکه فعلی (مانند Aptos یا Sui) از مکانیسم PoW یا BFT به اجماع DAG مهاجرت کند و عملکرد شبکه را بهطور قابلتوجهی ارتقا دهد.





3.2 لایه انتقال QUIC به اجزای امنیتی فراتر از TLS گسترش خواهد یافت

پروتکل QUIC بهعنوان یک پروتکل انتقال نوآورانه پیشبینی میشود که تا سال 2025 پشتیبانی از اجزای امنیتی فراتر از TLS را گسترش دهد. این تغییر موجب افزایش کارایی و امنیت انتقال داده در شبکههای بلاکچین خواهد شد. شبکههایی مانند Solana، Internet Computer و Sui در حال حاضر از این پروتکل استفاده کرده و در گسترش آن نقش دارند.









4.1 حداقل یک اپلیکیشن Solana با روش Rollup یا شبکه گسترشیافته اجرا خواهد شد

اگرچه تیم اصلی Solana بر بهبود لایه 1 تمرکز دارد، مشاهدات نشان میدهد که این شبکه به سمت مدولار شدن حرکت میکند. پیشبینی میشود تا سال 2025 حداقل یک اپلیکیشن Solana از طریق Rollup یا شبکه گسترشیافته راهاندازی شود که تجربه کاربر مشابه لایه 1 خواهد بود.





4.2 بیش از 25% از تراکنشهای درونزنجیرهای با روش تجرید زنجیره تولید خواهند شد

پیشبینی میشود که فناوری تجرید زنجیره تا سال 2025به یکی از عناصر کلیدی اپلیکیشنهای بلاکچین تبدیل شده و بیش از 25% از تراکنشهای درونزنجیرهای از این طریق پردازش شوند.





4.3 بیشتر رولآپهای جدید بر پایه فناوری ZK با قابلیت همکاری بومی ارائه خواهند شد

فناوری ZK به هسته همکاری میانزنجیرهای تبدیل خواهد شد. تا سال 2025، بیشتر رولآپهای جدید بر پایه فناوری ZK با قابلیت همکاری بومی عرضه خواهند شد و انتقال داده و ارزش بین زنجیرهها را به شکلی یکپارچهتر ممکن خواهند کرد.









سال 2025 نقطه عطفی در حوزه Web3 خواهد بود. راهکارهای نوآورانه مقیاسپذیری، فناوریهای حفظ حریم خصوصی و مکانیسمهای همکاری میانزنجیرهای تأثیرات عمیقی بر این صنعت خواهند داشت. با پیشرفت مداوم فناوری بلاکچین، اکوسیستم Web3 بهتدریج به سمت کاربردهایی کارآمدتر، امنتر و با حفاظت قویتر از حریم خصوصی حرکت خواهد کرد. بلاکچین آینده چهرهای متنوعتر به خود خواهد گرفت و در عین حال، کنترل، شفافیت و امنیت بیشتری به کاربران ارائه خواهد کرد.

