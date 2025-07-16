



در دنیای پرشتاب فناوریهای نوین، 0G همچون افقی نو در زیرساختهای بلاکچینی میدرخشد؛ پروژهای پیشرو که با نگاهی آیندهنگرانه، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون برنامههای پیشرفتهای چون هوش مصنوعی درونزنجیرهای، بازیهای بلاکچینی و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است. 0G با بهرهگیری از سامانههای نوآورانهی دسترسی به داده و فناوریهای ذخیرهسازی غیرمتمرکز، بستری فراهم میآورد که نه تنها محدودیتهای دیرپای این صنعت—مانند چالش مقیاسپذیری، راندمان پایین پردازش و ضعف تعامل میانزنجیرهای—را پشت سر میگذارد، بلکه با خلق زیرساختی مقیاسپذیر، ایمن و بهینه، گامی بزرگ در همگرایی تجربه کاربری Web3 با استانداردهای روان و بیوقفهی Web2 برمیدارد. این پروژه، نه صرفاً یک نوآوری فنی، بلکه تحولی بنیادین در جهان صرافیهای دیجیتال و اکوسیستم ارزهای رمزنگاریشده است؛ مسیری که راه را برای آیندهای یکپارچهتر، هوشمندتر و سریعتر هموار میسازد.









پیدایش آزمایشگاههای 0G یا همان 0G Labs برخاسته از نگاهی ژرف به تنگناها و کاستیهای راهحلهای فعلی ذخیرهسازی داده در بستر بلاکچین است؛ نگاهی که بهروشنی محدودیتهای زنجیرههای عمومی سنتی را—بهویژه در زمینه توان عملیاتی و مدیریت دادهها—در دل رشد شتابگیر برنامههای بلاکچینی آشکار میسازد. در شرایطی که هزینههای فزاینده و پردازش ناکارآمد همچنان بهعنوان گلوگاههای حیاتی این فناوری مطرحاند، آزمایشگاههای 0G با مأموریتی روشن و آیندهنگرانه پا به میدان گذاشتند: خلق لایهای نوین و بینهایت مقیاسپذیر برای ذخیرهسازی داده، بهمنظور پاسخگویی بیدرنگ به نیازهای در حال تکامل نسل بعدی اپلیکیشنهای بلاکچینی. در این مسیر، 0G نه تنها به حل معضلات دیرپای این صنعت میاندیشد، بلکه در پی آن است تا زیرساختی پویا و منعطف بسازد که پایهگذار تحولی بنیادین در کارایی، سرعت و انعطافپذیری اکوسیستم Web3 باشد.









پروتکل 0G یک معماری دوخطه پیشرفته را معرفی میکند که با جداسازی فرآیندهای ذخیرهسازی و انتشار دادهها، مقیاسپذیری و کارایی فوقالعادهای را ارائه میدهد:





در قلب معماری 0G، مقیاسپذیری افقی با بهرهگیری از فناوری هوشمند شاردینگ دادهها قرار دارد؛ سیستمی که امکان دسترسی تقریباً آنی به ترابایتها اطلاعات را فراهم میآورد—ویژگیای بیبدیل برای کاربردهایی چون آموزش مدلهای هوش مصنوعی درونزنجیرهای و بازیهای با تعامل و همزمانی بالا.





در این اکوسیستم، مشارکت کاربران نه با جریمه بلکه با پاداش تشویق میشود. بهواسطهی مکانیسم اثبات دسترسی تصادفی (PoRA)، گرههای ذخیرهسازی نقشی کلیدی ایفا میکنند؛ فرآیندی که یادآور اثبات کار (PoW) است اما با تمرکز بر سهم واقعی ذخیرهسازی، نه مصرف انرژی. این سازوکار، با حذف جریمهها، ورود کاربران جدید را تسهیل و مشارکت گستردهتری را امکانپذیر میسازد.





پروتکل 0G برای انتشار دادهها، از مدلی مبتنی بر کمیته تحت فرض اکثریت صادق استفاده میکند. در این مدل، بهرهگیری از توابع تصادفی قابل تأیید (VRF) برای انتخاب پویای اعضای گروه دسترسی، نهتنها امنیت فرآیند را افزایش میدهد بلکه دسترسی به داده را نیز با حداقل پهنای باند و بدون نیاز به پخش در کل شبکه ممکن میسازد.

در کنار این ساختار نرمافزاری، بعد سختافزاری نیز نادیده گرفته نشده است: 0G با ادغام کدگذاری پاکسازی شتابیافته مبتنی بر GPU، سطحی نو از کارایی و امنیت دادهها را عرضه میکند. این ترکیب پیشرفته، قدرت محاسباتی را در خدمت پایداری، سرعت و ایمنی ذخیرهسازی غیرمتمرکز قرار میدهد.









در عصر انفجار دادهها و نیاز روزافزون به مقیاسپذیری، لایههای دسترسی به داده (DAL) در اکوسیستم بلاکچین با چالشهایی اساسی مواجهاند. بهویژه در زمینه لایه ۲ اتریوم، راهحلهای فعلی توان پاسخگویی به نیاز برنامههای دادهمحور مانند هوش مصنوعی درونزنجیرهای را ندارند—محدودیتهایی که بهوضوح در ظرفیت ذخیرهسازی و توان عملیاتی نمایان است.

اینجاست که 0G، با دو جهش فناورانه و بیسابقه، وارد میدان میشود تا این شکاف حیاتی را پر کند:





🔹 افزایش چشمگیر عملکرد: پروتکل 0G با دستیابی به عملکردی تا ۱۰۰۰ برابر سریعتر از Danksharding اتریوم و ۴ برابر سریعتر از Firedancer سولانا، استانداردهای جدیدی در بهرهوری تعریف میکند. این جهش فناورانه، بستری قدرتمند برای نسل بعدی اپلیکیشنهای Web3

فراهم میسازد که نیازمند تعامل بیوقفه با دادههای حجیم و بلادرنگ هستند.





🔹 طراحی بومی برای هوش مصنوعی: زیرساخت ذخیرهسازی 0G نهتنها از حجم انبوه دادهها پشتیبانی میکند، بلکه در همافزایی با 0G DA، امکان ساخت سریع مدلهای هوش مصنوعی درونزنجیرهای را نیز فراهم میسازد. این نوآوری، نخستین گام واقعی برای همگرایی عمیق و کاربردی بین بلاکچین و هوش مصنوعی است—تحولی که آینده اقتصاد دیجیتال را از نو تعریف خواهد کرد.









با نگاهی به آینده، نسل صفر (0G) بر سه حوزه کلیدی توسعه متمرکز است:





خدمات دادهای گسترده: تقویت لایه DA برای پشتیبانی از برنامههای پیچیدهتر و پر کردن شکاف بین سیستمهای اینترنتی سنتی و اکوسیستمهای بلاکچین.





اکوسیستم هوش مصنوعی غیرمتمرکز: راهاندازی یک بازار مدل هوش مصنوعی و یک چارچوب محاسبات توزیعشده برای کاهش آستانه توسعه برای پروژههای هوش مصنوعی.





مدیریت مبتنی بر جامعه: گذار به مدل DAO، واگذاری تدریجی مدیریت و قدرت تصمیمگیری به جامعه.









پروتکل 0G توسط تیمی قدرتمند از متخصصان در حوزه بلاکچین، هوش مصنوعی و سیستمهای توزیعشده تأسیس شد. اعضای کلیدی عبارتند از:





مایکل هاینریش | مدیر ارشد اجرایی

یک پیشکسوت در توسعه نرمافزار، مدیریت محصول و استراتژی کسبوکار. او با موفقیت چندین شرکت Web2 را توسعه داده است.





مینگ وو | مدیر ارشد فناوری

محقق ارشد سابق در Microsoft Research Asia، با سابقهای در رهبری ذخیرهسازی توزیعشده و توسعه پلتفرم هوش مصنوعی.





فن لانگ | مدیر ارشد استراتژی و امنیت

یک مقام محترم در امنیت بلاکچین و یک کارآفرین باتجربه، که پایه محکمی برای جهتگیری استراتژیک و امنیتی پروژه فراهم میکند.





توماس یائو | مدیر ارشد بازرگانی

یک فیزیکدان با آموزش و تخصص در رانندگی خودران و سرمایهگذاری در مراحل اولیه بلاکچین. او تلاشهای ورود به بازار و تجاریسازی پروژه را رهبری میکند.





توکن 0G از طریق نوآوریهای تکنولوژیکی، مرزهای ممکن در زیرساخت بلاکچین را جابجا میکند. با ایجاد یک لایه داده غیرمتمرکز و مقیاسپذیر، راه را برای برنامههای نسل بعدی مانند هوش مصنوعی درون زنجیرهای و متاورس هموار میکند. مهمتر از آن، هدف آن دسترسی واقعی به وب ۳ است - تبدیل بلاکچین از یک فناوری خاص برای علاقهمندان به یک لایه بنیادی برای همه. در ادامه، 0G به پیشرفت عملکرد و ایجاد اکوسیستم اینترنت نسل بعدی با جامعه توسعهدهندگان ادامه خواهد داد.



