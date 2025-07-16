"اثر ترامپ" دوباره به دلیل نوسانات بازار به خاطر ذخایر استراتژیک ظاهر می شوند





در دنیای ارز های دیجتال، رئیسجمهور ایالات متحده دونالد ترامپ به عنوان یک چهره بسیار تأثیرگذار شناخته میشود که به دلیل سبک متمایز و موضع قوی خود شناخته شده است. اظهارات و اقدامات او اغلب باعث ایجاد امواجی در بازار ارز های دیجیتال شده و بحثها و توجه عمومی گستردهای را به دنبال داشته است.





از زمان به قدرت رسیدن، ترامپ که اغلب به عنوان "رئیسجمهور ارز های دیحیتال" شناخته میشود، شاهد تغییر سیاست دولت ایالات متحده در مورد ارز های دیجیتال از وعدههای انتخاباتی به برنامههای عملی بوده است. یک نیروی ویژه ارز های دیجیتال توسط دولت جدید تشکیل شده است تا چارچوب نظارتی جدیدی برای ارز های دیجیتال تدوین کند. در همین حال، بولتن حسابداری شماره 122 (SAB 122) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) صادر شده است که دستورالعمل قبلی SAB 121 را لغو میکند. این اقدام موانع جلوگیری از نگهداری ارز های دیجیتال توسط بانکها را برطرف کرده است، در انتظار راهنماییهای نظارتی بیشتر.





این مجموعه اقدامات به عنوان تأثیرگذار بر بازار دیده شده است، به طوری که قیمت بیتکوین تا پایان ژانویه افزایش 9.5 درصدی ماهانه را ثبت کرده است. شرکتکنندگان بازار شروع به گمانهزنی کردهاند که آیا این تحولات نشاندهنده موضع دوستانهتر دولت ترامپ نسبت به ارز های دیجیتال در آینده است یا خیر.









عنوان "اولین اجلاس ارز های دیجیتال کاخ سفید" به تنهایی میتواند موجهایی در صنعت ارز های دیجیتال ایجاد کند. در تاریخ 1 مارس (به وقت ایالات متحده)، دیوید ساکس، مسئول هوش مصنوعی و ارز های دیجیتالی ایالات متحده، در یک پست تأیید کرد که کاخ سفید اولین اجلاس ارز های دیجیتالی خود را در تاریخ 7 مارس (به وقت ایالات متحده) برگزار خواهد کرد. رئیسجمهور دونالد ترامپ قرار است در این اجلاس شرکت کند و سخنرانی ارائه دهد.





در حالی که گمانهزنیها درباره دستور کار اجلاس ادامه داشت، دیوید ساکس اعلامیه دیگری منتشر کرد و فاش کرد که اجلاس 7 مارس شامل بحثهایی درباره ایجاد ذخیره استراتژیک ملی ارز های دیجیتال خواهد بود. این افشاگری انتظارات بازار از این رویداد را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.





با نزدیک شدن به تاریخ اجلاس، فهرست شرکتکنندگان به تدریج مشخص شده است که شامل مدیران اجرایی چندین شرکت بزرگ ارز های دیجیتال و شرکتهای مرتبط با ارز های دیجیتال، از جمله Coinbase، چینلینک، اگزودوس و استراتژی میشود. تا زمان نگارش این مطلب، شرکتکنندگان تأیید شده شامل برایان آرمسترانگ، مدیرعامل Coinbase، سرگئی نازاروف، همبنیانگذار Chainlink Labs، جی.پی. ریچاردسون، مدیرعامل Exodus و مایکل سایلور، رئیس استراتژی هستند. علاوه بر این، ولاد تنف، مدیرعامل رابینهود، در پستی در X اشاره کرد که او نیز برای شرکت در این اجلاس به واشنگتن خواهد رفت.





از سوی دولت کاخ سفید، رئیسجمهور دونالد ترامپ شخصاً میزبان این رویداد خواهد بود و دیوید ساکس، مسئول ارز های دیجیتال و هوش مصنوعی، و بو هاینز، مدیر اجرایی شورای مشاوران ریاستجمهوری برای داراییهای دیجیتال، او را همراهی خواهند کرد.









در آستانه اجلاس، پست شبکههای اجتماعی دونالد ترامپ شور و اشتیاق بازار را بیشتر کرد. سپس در عصر 2 مارس، ترامپ اعلام کرد: "دستور کار من در مورد داراییهای دیجیتال به گروه کاری ریاستجمهوری دستور داد تا در مورد ذخیره استراتژیک ارز های دیجیتال که شامل XRP، SOL و ADA است، اقدام کند. من اطمینان خواهم داد که ایالات متحده به پایتخت ارز های دیجیتالی جهان تبدیل شود. ما داریم آمریکا را دوباره بزرگ میکنیم!"





کمی بعد، او با بیانیه دیگری ادامه داد: "و بدیهی است که BTC و ETH، به عنوان دیگر ارز های دیجیتالی ارزشمند، در قلب این ذخیره خواهند بود. من همچنین بیتکوین و اتریوم را دوست دارم!"









اظهارات ترامپ بدون شک انتظارات برای اجلاس ارز های دیجیتالی آینده را افزایش داده است. پس از بیانیه او، دیوید ساکس اضافه کرد که "ممکن است ارز های دیجیتالی ارزشمند بیشتری در ذخیره استراتژیک گنجانده شوند." این موضوع شور و اشتیاق بازار برای این ابتکار را بیشتر کرد.





شایان ذکر است که اقدام دولت ترامپ یک تلاش جداگانه نیست. حداقل 24 ایالت در ایالات متحده قبلاً قوانینی مربوط به ذخایر احتمالی بیتکوین پیشنهاد کردهاند که میتواند چارچوب نظارتی برای چهار سال آینده را شکل دهد. این نشان میدهد که وضعیت قانونی و چارچوب نظارتی ارز های دیجیتال در ایالات متحده به تدریج در حال شکلگیری است و پایههای قانونی قویتری برای توسعه سالم بازار ارز های دیجیتال فراهم میکند.









پس از اظهارات ترامپ در مورد ذخیره استراتژیک ارز های دیجیتال و تأیید او بر BTC و ETH، بازار ارز های دیجیتال شاهد افزایش گسترده بود.





بر اساس دادههای CoinGecko، ارزش کل بازار ارز های دیجیتال به 3.2 تریلیون دلار رسید که افزایش 5.2 درصدی در 24 ساعت گذشته را نشان میدهد. دادههای MEXC نشان میدهد که *URLS-BTC_USDT* به طور موقت به 94,999.99 دلار صعود کرد که افزایش 7.42 درصدی در 24 ساعت را نشان میدهد. در همین حال، *URLS-ETH_USDT* و *URLS-SOL_USDT* بهبود قویای از کاهشهای قبلی نشان دادند، در حالی که *URLS-XRP_USDT* و *URLS-ADA_USDT* در همان دوره بیش از 20 درصد افزایش یافتند.









با این حال، تنها در عرض یک روز، احساسات بازار به شدت تغییر کرد و بازار ارز های دیجیتال شاهد کاهش ناگهانی در طول شب بود. تغییر سریع از حالت صعودی به نزولی بسیاری را غافلگیر کرد.





بر اساس دادههای MEXC،توکن *URLS-BTC_USDT* به طور موقت به زیر 83,000 دلار سقوط کرد و تمام سودهای پس از تأیید ترامپ را از بین برد. به نظر میرسد که آنچه بازار را بالا میبرد میتواند آن را پایین نیز بیاورد. سرنوشت ارز های دیجیتال به نظر میرسد تنها به سخنان رئیسجمهور بستگی دارد.









تأیید ترامپ بر ارز های دیجیتال و اجلاس ارز های دیجیتالی کاخ سفید بدون شک به ایده ذخیره استراتژیک ملی ارز های دیجیتال شتاب سیاسی و اعتماد بازار تزریق کرده است. با این حال، بازار نسبت به اظهارات ترامپ خوشبینانه اما محتاط باقی مانده است، به ویژه با توجه به راهاندازی توکن رسمی میم (*URLS-TRUMP_USDT*) قبل از تحلیف او و پاسخ کند به سیاستهای ارز های دیجیتال از زمان به قدرت رسیدن. بسیاری در صنعت گمانهزنی میکنند که ترامپ به احتمال زیاد *URLS-BTC_USDT* را به عنوان انتخاب ترجیحی برای ذخیره پیشنهاد خواهد کرد. با این حال، تبدیل این پیشنهاد به واقعیت، چه با متقاعد کردن فدرال رزرو و چه از طریق اجرای آن توسط وزارت خزانهداری، با موانع و محدودیتهای زمانی قابل توجهی روبرو خواهد بود.





اجرای ذخیره استراتژیک ارز های دیجیتال بحثهای گستردهای را برانگیخته است. از یک سو، حمایت دولت میتواند اعتبار و پذیرش ارز های دیجیتال را افزایش دهد و سرمایهگذاران و کاربران بیشتری را به بازار جذب کند. از سوی دیگر، نوسانات قیمت و چالشهای نظارتی همچنان نگرانیهای کلیدی برای سیاستگذاران هستند. طراحی یک استراتژی ذخیره مناسب با اقدامات مدیریت ریسک مناسب چالش بزرگی در تضمین توسعه سالم بازار ارز های دیجیتال خواهد بود.





علیرغم این چالشها و عدم قطعیتها، ایجاد ذخیره استراتژیک ارز های دیجیتال همچنین فرصتهای قابل توجهی را ارائه میدهد. حمایت دولت نه تنها اعتماد و پذیرش عمومی را تقویت میکند، بلکه نوآوری و گسترش کاربرد فناوری بلاکچین را نیز به دنبال خواهد داشت و پایههای محکمی برای رشد بلندمدت بازار فراهم میکند.





