معاملات فیوچرز EDU چیست؟

قراردادهای فیوچرز EDU قراردادهای قانونی برای خرید یا فروش EDU در تاریخ آینده هستند.

قراردادهای فیوچرز EDU نمایندگی قرارداد ویژه ای از EDU رمز ارز موجود است و تسویه واقعی EDU (یا پول نقد) در آینده - زمانی که قرارداد اجرا می شود - انجام می شود.

معاملات فیوجرز EDU اغلب برای محافظت در برابر تغییرات قیمت خود EDU استفاده می‌شود. از سوی دیگر، آنها سرمایه گذاران را قادر می سازند تا در مورد روند زیربنایی دارایی گمانه زنی کنند. به بیان ساده، اگر انتظار دارید قیمت رمز ارز بالا برود و زمانی که فکر می‌کنید قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید معاملات فیوچرز EDU را خریداری کنید (خرید لانگ) (خرید شورت) برای کاهش تأثیر از ضرر و زیان.