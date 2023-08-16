Loading...
<p> 1) شما تصدیق و موافقت می کنید که صرافی MEXC در قبال هیچ یک از شرایط زیر مسئولیتی در قبال ضررها و خسارات ناشی از آن نخواهد داشت: </p> <article> <p> الف) از دست دادن سود، از دست دادن داده ها، از دست دادن فرصت، خسارات نامشهود، یا هر گونه خسارات ناشی از رویداد فورس ماژور. </p> <p> ب) صرافی MEXC دلایل قانع کننده ای دارد که معتقد است دنبال کننده خاص و معاملات خاص ممکن است قوانین قابل اجرا یا این توافقنامه یا سایر اسناد قانونی را نقض کنند، از جمله، اما نه محدود به، انجام فعالیت های تجاری ممنوع (شامل، از جمله، رفتار معاملاتی دستکاری شده یا توهین آمیز)، اطلاعات تقلبی یا نادرست در طول فرآیند افتتاح حساب ارائه شده است، یا در هنگام استفاده از خدمات ما صادقانه عمل نکرده‌اید. </p> <p> ج) صرافی MEXC دلایل قانع کننده ای بر این باور دارد که رفتار دنبال کننده در پلتفرم مشکوک به غیرقانونی یا نامناسب بودن است، از جمله، اما نه محدود به، انجام فعالیت های تجاری ممنوع (شامل، از جمله، رفتار معاملاتی دستکاری شده و یا توهین آمیز)، اطلاعات تقلبی یا نادرستی که در طول فرآیند افتتاح حساب ارائه شده است، یا در هنگام استفاده از خدمات ما صادقانه عمل نکرده اید. </p> <p> د) خسارات یا هزینه های ناشی از خرید یا کسب هر گونه داده، اطلاعات یا تراکنش از طریق خدمات. </p> <p> ه) تفسیر نادرست یا درک نادرست شما از خدمات، هرگونه ضرر جزئی یا کلی ناشی از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شما در رابطه با خدمات و این قرارداد. </p> </article> <p> 2) شما تصدیق و موافقت می کنید که خطراتی در رابطه با عملکرد سرویس ها وجود دارد، از جمله اما نه محدود به عملیات معاملاتی خودکار که در آن حساب شما می تواند بدون دخالت دستی شما تراکنش ها را شروع و پایان دهد. . </p> <p> 3) شما تصدیق و موافقت می کنید که صرافی MEXC موفقیت معامله رونویسی شده یا این واقعیت را که معامله رونویسی شده در حساب دنبال کننده رونویسی می شود را تضمین نمی کند.معامله رونویسی شده ممکن است به دلایل متعددی با موفقیت رونویسی نشود، از جمله، اما نه محدود به، عدم رعایت حداقل مبلغ معامله رونویسی شده، عدم رعایت نسبت وثیقه مورد نیاز، شروع اقدامات کنترل ریسک، و سایر شرایطی که این توافقنامه/ اسناد قانونی را نقض می‌کند یا به‌نحو دیگری ناقض می‌شود. </p> <p> 4) شما تصدیق و موافقت می کنید که ممکن است تاخیر در خدمات رخ دهد و متحمل ضرر و/یا هزینه شوید و ممکن است خدمات با شکست مواجه شوند. </p> <p> 5) خدمات مدیریت سرمایه گذاری به صلاحدید شما است. لطفاً توجه داشته باشید که اگر تصمیم دارید سرویس‌ها را برای رونویسی کردن از معامله‌گران خاص و/یا دنبال کردن استراتژی‌های معاملاتی خاص درگیر کنید، به نظر می‌رسد که وضعیت کلی مالی خود، از جمله برنامه‌ریزی مالی را در نظر گرفته‌اید، و می‌دانید که استفاده از عملکرد خدمات بسیار با حدس و گمان است، و ضرری که ممکن است متحمل شوید ممکن است بیشتر از معامله گر باشد. معامله گر می تواند معاملات سودآور و ضررده داشته باشد. </p> <p> 6) خدمات ارائه شده در اینجا فقط برای مرجع شما هستند. اگر بر اساس اطلاعات ارائه شده در پلتفرم یا اطلاعاتی که از طریق سرویس ها به دست آمده است، تصمیم بر سرمایه گذاری بگیرید، ریسک خود را متحمل خواهید شد. </p> <p> 7) قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید تحقیق و قضاوت مستقلی انجام دهید. شما باید به طور مستقل تعیین کنید که آیا سرمایه گذاری، استراتژی یا هر محصول و خدمات دیگری نیازهای شما را بر اساس اهداف سرمایه گذاری و شرایط شخصی و مالی شما برآورده می کند یا خیر. </p> <p> 8) شما تنها مسئول خسارات ناشی از اجرای خودکار عملیات با استفاده از عملکرد خدمات خواهید بود. </p> <p> 9) هر گونه اطلاعات در پلتفرم برای ارائه خدمات پویایی معاملات و اطلاعات برای معامله گران و دنبال کنندگان در نظر گرفته شده است. این پلتفرم هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد و به معنای ارائه چنین اطلاعات یا عملکردهایی به هیچ شکلی نیست. شما باید تحقیقات مستقل انجام دهید و تصمیمات مستقل سرمایه گذاری را در مورد اطلاعات جمع آوری شده از طریق این پلتفرم یا عملکرد خدمات اتخاذ کنید. </p> <p> 10) شما موافقت می کنید و می پذیرید که موارد زیر، بدون محدودیت، دلایلی هستند که ممکن است باعث عدم انجام خدمات شود: </p> <article> <p> الف) تعداد دنبال کنندگان معامله گر به حد بالایی رسیده است. </p> <p> ب) معامله گر فعالیت خود را متوقف کرده است. </p> <p> ج) وضعیت فعلی شما معامله گر است؛ </p> <p> د) هیچ دارایی یا وجوهی در حساب شما وجود ندارد. و </p> <p> ه) حد سفارش معامله گر به حد بالایی رسیده است. </p> </article> <p> ما اقدامات معقولی را برای نظارت بر عملکرد هر معامله گر تحت عملکرد خدمات انجام خواهیم داد. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که تحت عملکرد خدمات، کپی هر معامله گر را جلوگیری، متوقف یا مسدود کنیم. </p> <p>صرافی MEXC صراحتاً کلیه حقوق را برای توضیح نهایی این توافقنامه در محدوده قانون محفوظ می دارد. </p>