قوانین رویداد

1. این رویداد انحصاری برای کاربران دعوت شده ویژه است که ایمیل رویداد رسمی یا سایر اعلان‌ها را از MEXC دریافت کرده‌اند.

2. سپرده های خالص حساب فیوچرز باید حداقل به مدت دو روز شرایط رویداد را داشته باشد. مبلغ سپرده معتبر در حساب فیوچرز = مبلغ ورودی در طول دوره رویداد - مبلغ خروجی در طول دوره رویداد.

3. تکمیل حجم معاملات فیوچرز مشخص شده در یک روز به عنوان یک چک-این موفقیت‌ آمیز محسوب می‌ شود. پس از تکمیل چک-این در روز جاری، می‌توانید چک-این خود را در روز بعد به‌ روزرسانی کرده و به چک-این ادامه دهید. به‌ روزرسانی‌ ها بر اساس منطقه زمانی UTC+8 انجام می‌ شوند. اعلام حضورهای مداوم در چند روز، روزهای حضور متوالی را جمع‌ آوری می‌ کند. جوایز بر اساس بیشترین تعداد روزهای حضور متوالی که در طول دوره رویداد انباشته شده است، توزیع می‌ شوند و نمی‌ توان آن‌ ها را روی هم گذاشت.

4. پاداش های تشویقی معاملاتی بر اساس حجم معاملات فیوچرز شما با کارمزد معاملاتی > 0 در طول دوره رویداد محاسبه خواهد شد. رمز ارز مورد معامله هیچ محدودیتی نخواهد داشت و پاداش ها بر اساس بالاترین سطحی که شما واجد شرایط دریافت آن هستید، توزیع می‌شوند.

5. جوایز رویداد به صورت جایزه به حساب فیوچرز در عرض 3 روز کاری پس از پایان رویداد توزیع می شود. مدت اعتبار پاداش 7 روز است.

6. مکسی MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرکت کنندگانی را که در طول دوره رویداد در فعالیت های غیرصادقانه یا توهین آمیز شرکت می کنند، از رویداد محروم کند. این فعالیت‌ها شامل ثبت انبوه حساب‌ها برای کسب پاداش‌های اضافی و سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف غیرقانونی، تقلبی یا مضر مانند ارسال هرزنامه یا تقلب با حجم مخرب است.

7.مکسی MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که رویداد یا قوانین آن را در هر زمان تغییر دهد. در صورت انجام تنظیمات، اطلاعیه دیگری ارائه نخواهد شد.

8. مکسی MEXC حق تفسیر نهایی را برای این رویداد محفوظ می دارد. اگر سوالی دارید، لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید.