مثال 1: مقدار حجم معاملات فیوچرز Mask در یکی از روزهای رویداد 80,000,000 USDT است و او در آن روز رتبه اول حجم معاملات را کسب کرده است. با فرض اینکه کل استخر جوایز دریافت شده معادل 1,000,000 USDT باشد و تعداد روزهای معاملاتی رویداد 14 روز باشد، پاداشی که او دریافت خواهد کرد به این صورت است: کل استخر جوایز 1,000,000 × %25 / 14 روز × %15 × 2 = 5,357 USDT.<br/>مثال 2: مقدار حجم معاملات فیوچرز Mask در یکی از روزهای رویداد 25,000,000 USDT است و او رتبه اول حجم معاملات را در آن روز کسب کرده است. با فرض اینکه او حداقل حجم معاملات لازم 40,000,000 USDT برای جایزه رتبه 1 را برآورده نکرده، اما حداقل حجم معاملات لازم 25,000,000 USDT برای جایزه رتبه 3 را برآورده کرده باشد، او جایزه رتبه 3 را دریافت خواهد کرد.

دریافت ایردراپ رایگان یک پوزیشن به ارزش -- USDT دریافت کنید— پاداش‌ ها محدود هستند، اولویت با اولین متقاضیان است! جفت‌ های معاملاتی پشتیبانی شده: -- چرا فیوچرز MEXC؟ چرا فیوچرز MEXC؟ بیشترین تعداد توکن محبوب در سطح جهان ما سریع‌ ترین لیستینگ ‌ها، گسترده‌ ترین تنوع توکن‌ های محبوب در معاملات فیوچرز و اهرم قابل تنظیم تا 200 برابر را ارائه می‌ کنیم. رتبه اول در لیکوئیدیتی در سطح جهانی بیش از 90 درصد از جفت‌ های معاملاتی، لیکوئیدیتی بالایی را ارائه می‌ کنند و ثبات را در شرایط شدید بازار تضمین می‌کنند تا از لیکوئیدیتی ‌های غیرمنتظره جلوگیری شود. کمترین کارمزد در بازار از پایین‌ ترین کارمزد معاملات فیوچرز در بازار لذت ببرید: %0.000 میکر و %0.000 تیکر سوالات متداول سوالات متداول رویداد پوزیشن ایردراپ چگونه کار می کند؟ چگونه می توانم پوزیشن دریافت شده خود را بررسی کنم؟ چگونه می توانم از پوزیشن ایردراپ دریافت شده استفاده کنم؟ قوانین رویداد قوانین رویداد 1. این پوزیشن ایردراپ فقط برای کاربرانی که به طور ویژه توسط مقامات MEXC دعوت شده اند در دسترس است. 2. هر کاربر فقط یک بار می تواند پوزیشن ایردراپ را به صورت رایگان کسب کند. کارگزاران، کاربران سازمانی و حساب های فرعی واجد شرایط شرکت در این رویداد نیستند. 3. همه شرکت کنندگان باید به شدت به شرایط خدمات MEXC پایبند باشند. MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرکت کنندگانی را که در طول دوره رویداد در فعالیت های غیرصادقانه یا توهین آمیز شرکت می کنند، رد صلاحیت کند. 4. پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط این رویداد را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.