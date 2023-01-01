بیشترین تعداد توکن محبوب در سطح جهان
ما سریع ترین لیستینگ ها، گسترده ترین تنوع توکن های محبوب در معاملات فیوچرز و اهرم قابل تنظیم تا 200 برابر را ارائه می کنیم.
رتبه اول در لیکوئیدیتی در سطح جهانی
بیش از 90 درصد از جفت های معاملاتی، لیکوئیدیتی بالایی را ارائه می کنند و ثبات را در شرایط شدید بازار تضمین میکنند تا از لیکوئیدیتی های غیرمنتظره جلوگیری شود.
کمترین کارمزد در بازار
از پایین ترین کارمزد معاملات فیوچرز در بازار لذت ببرید: %0.000 میکر و %0.000 تیکر
1. این پوزیشن ایردراپ فقط برای کاربرانی که به طور ویژه توسط مقامات MEXC دعوت شده اند در دسترس است.
2. هر کاربر فقط یک بار می تواند پوزیشن ایردراپ را به صورت رایگان کسب کند. کارگزاران، کاربران سازمانی و حساب های فرعی واجد شرایط شرکت در این رویداد نیستند.
3. همه شرکت کنندگان باید به شدت به شرایط خدمات MEXC پایبند باشند. MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرکت کنندگانی را که در طول دوره رویداد در فعالیت های غیرصادقانه یا توهین آمیز شرکت می کنند، رد صلاحیت کند.
4. پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط این رویداد را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.