VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

نامVIDT

رتبهNo.2066

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.08%

تامین گردش879,770,288

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش0.8797%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.07410634862236275,2022-11-23

کمترین قیمت0.000829077602284865,2025-05-05

بلاک چین عمومیETH

بخش

رسانه های اجتماعی

