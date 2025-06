ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

نامULTIMA

رتبهNo.221

ارزش بازار$0,00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0,00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)73 351,79%

تامین گردش37 409

حداکثر عرضه100 000

عرضه کل100 000

نرخ گردش0.374%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت22681.001065843044,2025-02-14

کمترین قیمت2046.4140488264795,2024-06-12

بلاک چین عمومیSMART

بخش

رسانه های اجتماعی

