TGT1

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

نامTGT1

رتبهNo.3799

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.00%

تامین گردش0

حداکثر عرضه1,000,000,000,000

عرضه کل904,458,459.53

نرخ گردش0%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.1383201583059602,2021-12-25

کمترین قیمت0.002850257066152566,2025-04-12

بلاک چین عمومیETH

