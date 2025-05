TAVA

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

نامTAVA

رتبهNo.1151

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0.11%

تامین گردش695,877,944.465572

حداکثر عرضه0

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت5.447659566153262,2022-07-07

کمترین قیمت0.008411259153674097,2025-04-14

بلاک چین عمومیETH

بخش

رسانه های اجتماعی

