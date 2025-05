SOON

پروژه SOON با هدف ارائه بهترین تجربه معاملاتی آن‌چینی طراحی شده است. علاوه بر شبکه اصلی SOON (SOON Mainnet)، زیرساخت SOON Stack و پروتکل InterSOON، ادغام با پلتفرم‌های LiveTrade و simpfor.fun نیز چشم‌انداز SOON را تقویت می‌کند و در نهایت، با بهره‌گیری از بسترهای پخش زنده، درگاهی قدرتمند برای کاربران Web2 به دنیای Web3 فراهم می‌سازد.

نامSOON

رتبهNo.3422

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت19.862585064853647,2025-05-23

کمترین قیمت0.44289556792006435,2025-05-23

بلاک چین عمومیBSC

بخش

رسانه های اجتماعی

