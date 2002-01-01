MEMECOIN

یک توکن کاملاً میمی روی پلتفرم Bonk است که بر فرهنگ میم تمرکز دارد و منطق بسیار ساده‌ ای دارد؛ بدون هیچ مفهوم پیچیده‌ ای—ماهیت اصلی آن صرفاً یک میم‌ کوین است.

نامMEMECOIN

رتبهNo.

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت,

کمترین قیمت,

بلاک چین عمومیSOL

بخش

رسانه های اجتماعی

سلب مسئولیت: داده ها توسط ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.

