در صورت واریز موفق، یک پوزیشن فیوچرز با ارزش معادل دریافت کنید
پاداش فیوچرز دریافت کنید و یک پوزیشن باز کنید
پس از تکمیل پرداخت، پاداش فیوچرز خود را دریافت کنید و یک پوزیشن باز کنید. شما می توانید جفت معاملات و جهت را انتخاب کنید.
قوانین رویداد
قوانین توزیع پاداش
• تنها واریزهای فیات انجام شده از طریق کارت اعتباری/بانکی، انتقال بانکی یا واریز مستقیم فیات مشمول شرایط این طرح هستند. پرداخت های انجام شده از طریق اشخاص ثالث یا انتقال داخلی بین حساب ها مورد قبول نیستند.
• پاداش ها بر اساس معادل USDT در زمان تکمیل سفارش محاسبه و تبدیل می شوند، نه در زمان ثبت سفارش.
• توزیع پاداش ها به پایان می رسد در:
• برای شرکت در این رویداد، حداقل مبلغ سفارش باید بیش از 100 USDT باشد.
• برای دریافت پاداش، حداقل میزان سفارش در بخش معاملات فیوچرز باید رعایت شود. در صورت عدم تحقق این شرط، فرآیند دریافت پاداش ناموفق خواهد بود.
• پس از دریافت پاداش، کاربران معادل 2% از مبلغ واریزی خود (تا سقف 500 USDT) بونوس دریافت می کنند. این بونوس به صورت خودکار برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در حالت مارجین ایزوله و با قیمت بازار در یکی از شش جفت ارز فیوچرز مبتنی بر USDT-M استفاده خواهد شد.
• کاربرانی که در همان جفت معاملاتی پوزیشن باز یا سفارش در حال انتظار دارند، نمی توانند جایزه را دریافت کنند. پیش از دریافت، کیف پول فیوچرز خود را بررسی کنید.
قوانین استفاده از پوزیشن های ایردراپ فیوچرز
1.ایردراپ پوزیشن فیوچرز را در صفحه ی رویداد دریافت کنید، سپس به صفحه ی معاملات فیوچرز بروید تا آن را مشاهده کنید.
2.کاربران می توانند با افزودن مقداری مارجین به پوزیشن دریافتی از طریق ایردراپ، پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین امکان تنظیم سفارش های حد سود (TP) و حد ضرر (SL) برای این پوزیشن ها یا بستن کامل پوزیشن وجود دارد. پس از بسته شدن پوزیشن، در صورتی که ایردراپ پوزیشن منجر به کسب سود شود، سود و زیان تحقق یافته (Realized PNL) مستقیماً به حساب فیوچرز کاربر واریز می شود. در عین حال، هر مقدار مارجینی که از طریق ایردراپ تخصیص داده شده بود، به صورت خودکار بازگردانده می شود. در مقابل، اگر پوزیشن ایردراپ بدون اضافه کردن مارجین منجر به زیان شود، حداکثر میزان ضرر به همان مقدار اولیه پوزیشن ایردراپ محدود خواهد بود و بیش از آن نخواهد شد./fa-IR/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
قوانین حسابرسی
1. کاربران باید با استفاده از روش پرداخت خود واریز کنند. برای واریز از طریق حواله بانکی لطفاً از وارد کردن صحیح کد مرجع اطمینان حاصل کنید.
2. پلتفرم MEXC رویه های تأیید دقیق را برای همه کاربران پیاده سازی می کند. هر گونه استفاده از دستکاری فنی - از جمله اما نه محدود به اسکریپت های الکترونیکی، ربات ها، عملیات تکراری، یا ثبت نام خودکار حساب ها - منجر به رد صلاحیت فوری خواهد شد. این سیاست به شدت اعمال می شود، حتی اگر این روش ها فقط در مراحل خاصی از ثبت نام یا مشارکت استفاده شوند. علاوه بر این، کاربرانی که درگیر اقدامات گمراه کننده سئو می شوند، به ویژه آن هایی که کلمات کلیدی مانند "MEXC Buy"، "MEXC Login"، "MEXC Official" یا "MEXC OTC" را هدف قرار میدهند، نیز از رویداد محروم خواهند شد.
3. پلتفرم MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط نهایی این رویداد را تفسیر کند و اقدامات لازم را در برابر فعالیت های مخرب یا سوء استفاده از پلت فرم انجام دهد.
4. همه کاربران شرکت کننده باید به شرایط خدمات MEXC پایبند باشند. MEXC این حق را برای خود محفوظ می دارد که در طول رویداد، کاربرانی را که در فعالیت های کلاهبرداری یا سوءاستفاده آمیز شرکت می کنند، از جمله ثبت حساب های متعدد یا شرکت در هر گونه فعالیت مرتبط با اهداف غیرقانونی یا متقلبانه، رد صلاحیت کند.
5. پلتفرم MEXC حقوق تفسیر نهایی را برای این شرایط محفوظ می دارد. لطفاً توجه داشته باشید که این شرایط ممکن است اصلاح شود یا رویداد بدون اطلاع قبلی لغو شود. به کاربران توصیه می شود که در مورد آخرین شرایط رویداد به روز بمانند.
6. این شرایط باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توافقنامه کاربر و سیاست حفظ حریم خصوصی MEXC در نظر گرفته شود. در صورت بروز هر گونه تضاد، این شرایط اولویت دارند.