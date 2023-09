به دنبال نحوه خرید رمز ارز هستید؟ مطمئن نیستید که چظور انجامش بدید؟ جای نگرانی نیست! MEXC انواع زیادی از روش ها را ارائه می دهد. شما به راحتی می توانید FORTH Token(FORTH) را با کمترین هزینه و بالاترین سطوح امنیتی در هر جایی که MEXC در دسترس است خریداری کنید. اکنون با نحوه خرید FORTH Token (FORTH) با صرافی MEXC و برنامه MEXC آشنا شوید.

1 یک حساب رایگان در صرافی کریپتو MEXC از طریق وب سایت یا برنامه برای خرید FORTH Token ایجاد کنید. حساب MEXC شما ساده ترین راه برای خرید ارز دیجیتال است. اما قبل از اینکه بتوانیدFORTH Token (FORTH) را بخرید، باید یک حساب کاربری باز کنید و KYC (تأیید هویت) را پاس کنید. از طریق برنامه MEXC ثبت نام کنید

از طریق وب سایت MEXC با استفاده از ایمیل خود < ثبت نام کنید

از طریق وب سایت MEXC با استفاده از شماره تلفن همراه خود < ثبت نام کنید

2 نحوه خرید رمز ارزهای FORTH Token (FORTH) را انتخاب کنید. روی لینک «خرید کریپتو» در سمت چپ بالای ناوبری وب‌سایت MEXC کلیک کنید، که روش‌های موجود در منطقه شما را نشان می‌دهد. برای تراکنش های روان تر، می توانید ابتدا یک استیبل کوین مانند USDT بخرید و سپس از آن برای خریدFORTH Token (FORTH) در بازار نقدی استفاده کنید. A. خرید کارت اعتباری/دبیت اگر کاربر جدید هستید، این ساده ترین گزینه برای خرید FORTH Token (FORTH) است. MEXC از ویزا و مستر کارت پشتیبانی می کند. B. تجارت P2P/OTC FORTH Token ( FORTH ) را مستقیماً از سایر کاربران با خدمات همتا به همتا MEXC خریداری کنید. ما خدمات و پشتیبانی با کیفیت بالا را در سراسر جهان ارائه می دهیم. تمامی سفارشات و تراکنش ها توسط escrow و MEXC محافظت می شوند. C. حواله بانکی جهانی فوراً دلار را بدون کارمزد از طریق SEPA و FPS واریز کنید و FORTH Tokenرا از طریق ساختن یک معامله اسپات خریداری کنید D. پرداخت شخص ثالث MEXC چندین خدمات پرداخت، از جمله Simplex، Banxa، Mercuryo و غیره را ارائه می‌کند. برای خرید FORTH Token، بهترین معامله اسپات را داشته باشید.

3 FORTH Token (FORTH) خود را در MEXC ذخیره یا استفاده کنید. اکنون که رمز ارز خود را خریداری کرده اید، می توانید آن را در کیف پول حساب MEXC خود نگه دارید یا آن را از طریق انتقال بلاک چین به جای دیگری ارسال کنید. همچنین می‌توانید با سایر ارزهای دیجیتال معامله کنید یا آن را در محصولات درآمدی MEXC برای درآمد غیرفعال (MX Defi، Savings، Kickstarter) شریک کنید. آیا می خواهید مراقب قیمت سکه باشید؟ از بازارهای لحظه ای ما دیدن کنید و جفت سکه های مورد علاقه را به نشانگر صفحات اضافه کنید.