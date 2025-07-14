Kuvatõmmise üksikasjad
Sündmus on lõppenud
Arveldamine on lõpetatud. Kui olete sellel sündmusel edukalt osalenud, minge oma preemiate ajaloo lehele, et kontrollida oma preemiate üksikasju, ja külastage oma hetketuru kontot, et kontrollida, kas olete saanud airdropi tokeneid.
MX taseme mehhanism
|Sündmuse tase
|Taseme värskendamise tingimused
|Kohustiskoefitsient
|V1
|5 ≤ MX hoidmine ≤ 100,000
|1
|V2
|Kutsuge 1 kehtiv kutsutu
|1.5
|V3
|Kutsuge 2 kehtivat kutsujat
|1.55
|V4
|Kutsuge 3 kehtivat kutsujat
|1.6
|V5
|Kutsuge 4 kehtivat kutsujat
|1.65
|V6
|Kutsuge 5 kehtivat kutsujat
|1.7
|V7
|Kutsuge 6 kehtivat kutsujat
|1.75
Reegli kirjeldus
Mida rohkem MX tokeneid te sündmusel kohustate ja mida rohkem kehtivaid kutsujaid edukalt kutsute, seda suurem on teie kohustiskoefitsient ja seda suurem on teie osa preemiatest.
Näide: Oletame, et sündmusel on kaks osalejat, A ja B.
A võtab kohustist 2,999 MX ilma kehtivate kutsujateta, seega on kohustiskoefitsient 1.
B võtab kohustist 3,000 MX ja tal on 2 kehtivat kutset, seega on kohustiskoefitsient 1.55.
A preemia arvutamine:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B preemia arvutamine:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Tokenite kogusumma
1,000,000,000 TBA
Tokeni tüüp
BASE
Airdropsid kokku
26,315,790 TBA
Häälte arv
5 MX - 100,000 MX
2. Teie poolt hääletatud projekti hind võib turutingimustest või muudest sarnastest põhjustest tulenevalt oluliselt kõikuda.
3. Teil ei pruugi olla võimalik projektis osalemisest täielikult või osaliselt loobuda projekti aluseks oleva tehnoloogia või MEXC platvormiga seotud põhjuste tõttu.
4. Kui üks kasutaja investeerib mitme konto peale kokku üle 100,000 MX, võivad seotud kontod käivitada platvormi riskikontrolli mehhanismid. Jätkake ettevaatlikult.