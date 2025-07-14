Reegli kirjeldus

Mida rohkem MX tokeneid te sündmusel kohustate ja mida rohkem kehtivaid kutsujaid edukalt kutsute, seda suurem on teie kohustiskoefitsient ja seda suurem on teie osa preemiatest.

Näide: Oletame, et sündmusel on kaks osalejat, A ja B.

A võtab kohustist 2,999 MX ilma kehtivate kutsujateta, seega on kohustiskoefitsient 1.

B võtab kohustist 3,000 MX ja tal on 2 kehtivat kutset, seega on kohustiskoefitsient 1.55.

A preemia arvutamine:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B preemia arvutamine:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)