True Base Army (TBA)
Lõppenud
Esmane noteerimine
Kohustisfaas on lõppenud
Kogu auhinnafond
26,315,790TBA
Kohustised kokku
-- MX
Kehtiv kohustiste maht kokku
-- MX
Kohustisfaas on lõppenud
  • MX kohustis algab

    2025-07-14 13:00

  • MX kohustis lõpeb

    2025-07-15 12:50
  • Airdropi tokenid
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Lisamisaeg
    2025-07-15 15:00
1. MX kohustise kriteeriumid
Kuvatõmmise üksikasjad

Kuni 2025-10-09 08:52
Minu juba kehtiv maht
0 MX
Minu hinnanguline kohustiskoefitsient--
2. MX kohustise andmed
  Minu tegelikud preemiad
    Minu tegelikud preemiad
    -- TBA
  Minu hinnangulised preemiad
    Minu hinnangulised preemiad
    -- TBA
  Minu kohustiste maht
    Minu kohustiste maht
    -- MX
  Minu kehtiv kohustis
    Minu kehtiv kohustis
    -- MX

Sündmus on lõppenud

Arveldamine on lõpetatud. Kui olete sellel sündmusel edukalt osalenud, minge oma preemiate ajaloo lehele, et kontrollida oma preemiate üksikasju, ja külastage oma hetketuru kontot, et kontrollida, kas olete saanud airdropi tokeneid.

Projekti ei saa praegu projekti osapoolega seotud probleemide tõttu sündmuse spetsifikatsioonides plaanipäraselt loetleda. Projekti edenemise viimaste värskenduste saamiseks järgige MEXC teadaandeid.

MX taseme mehhanism

Sündmuse taseTaseme värskendamise tingimusedKohustiskoefitsient
V15MX hoidmine100,0001
V2Kutsuge 1 kehtiv kutsutu1.5
V3Kutsuge 2 kehtivat kutsujat1.55
V4Kutsuge 3 kehtivat kutsujat1.6
V5Kutsuge 4 kehtivat kutsujat1.65
V6Kutsuge 5 kehtivat kutsujat1.7
V7Kutsuge 6 kehtivat kutsujat1.75

Reegli kirjeldus

Mida rohkem MX tokeneid te sündmusel kohustate ja mida rohkem kehtivaid kutsujaid edukalt kutsute, seda suurem on teie kohustiskoefitsient ja seda suurem on teie osa preemiatest.

Näide: Oletame, et sündmusel on kaks osalejat, A ja B.

A võtab kohustist 2,999 MX ilma kehtivate kutsujateta, seega on kohustiskoefitsient 1.

B võtab kohustist 3,000 MX ja tal on 2 kehtivat kutset, seega on kohustiskoefitsient 1.55.

A preemia arvutamine:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B preemia arvutamine:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Projekti teave
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projekti üksikasjad

Tokenite kogusumma

1,000,000,000 TBA

Tokeni tüüp

BASE

Airdropsid kokku

26,315,790 TBA

Kontaktaadress

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Häälte arv

5 MX - 100,000 MX

Sündmuse reeglid
1. Kui kasutajad vastavad sündmusel osalemise kriteeriumidele, saavad nad MX kohustist, et võita tasuta airdroppe.
2. Kasutajad peavad enne Kickstarteri sündmusel osalemist sooritama vähemalt ühe futuuride kauplemistehingu (kauplemispaari või summa piirangud puuduvad).
3. Süsteem teeb kuvatõmmise kehtivate kutsutud kasutajate arvust (kehtib 30 päeva) ja värskendab taset järgmisel päeval. Kasutajad saavad oma kontotaseme koefitsienti kontrollida sündmuse lehel.
Kohustismehhanism
Kasutajad saavad kohustist võtta oma maksimaalse kohustatava mahu alusel. Õnnestunud kohustisi kasutatakse ainult preemia arvutamiseks ja MX ei külmutata.
Airdropi preemia
Airdrop preemia = kasutaja praegune kehtiv kohustiste maht / kõigi kasutajate kehtiv kohustiste maht * Kogu auhinnafond. Preemiad kantakse pärast sündmuse lõppu kasutaja hetketuru kontole.
Riski meeldetuletus
1. Teatud projektides võib esineda defekte nii tehnoloogia, toimingute kui ka muude aspektide osas. Osalege ettevaatlikult pärast projekti täielikku mõistmist.
2. Teie poolt hääletatud projekti hind võib turutingimustest või muudest sarnastest põhjustest tulenevalt oluliselt kõikuda.
3. Teil ei pruugi olla võimalik projektis osalemisest täielikult või osaliselt loobuda projekti aluseks oleva tehnoloogia või MEXC platvormiga seotud põhjuste tõttu.
4. Kui üks kasutaja investeerib mitme konto peale kokku üle 100,000 MX, võivad seotud kontod käivitada platvormi riskikontrolli mehhanismid. Jätkake ettevaatlikult.