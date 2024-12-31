Teenige USDE-d MEXC-is

Hoidke USDE-d ja teenige iga päev
kuni 5% APRi!

Praegused hoiused
Kogunenud intress
Eelised

Kõrge tootlus

Teenige kuni 5% APR – kõrgeimate saadaolevate stabiilsusraha intresside hulgas

Lihtne kasutada

Lihtsalt hoidke USDE-d ja alustage igapäevaste intresside teenimist

Turvaline ja paindlik

Ei ole vaja panustada ega lukustada. Teie raha on alati saadaval.

Teenige intressi, hoides USDE-d vaid kolme sammuga

1

Registreerige MEXC konto

Registreeruge ametlikul MEXC veebisaidil või mobiilirakenduses ja viige läbi KYC kinnitus.

2

Ostke või tehke USDE sissemakse

Nautige turu madalaimaid tasusid MEXC hetketurul kauplemisel

3

Teenige USDE-d

Hoidke USDE-d ja teenige igapäevast intressi.

Mis on Ethena USDe (USDE)?

Ethena sünteetilise dollari USDe eesmärk on pakkuda tsensuurikindlat, skaleeritavat ja stabiilset krüptopõhist lahendust. Erinevalt traditsioonilistest stabiilsusrahadest, mis põhinevad usaldusraha reservidel, hoiab USDe USA dollari suhtes leebet sidumist tuletisinstrumentide turgudel delta-maandamismehhanismi kaudu. USDe on täielikult läbipaistva ahela taga ja on vabalt koostatav kogu DeFi ökosüsteemis.

Sündmuse reeglid

Osalemistingimused

Sellel üritusel osalemiseks peab kasutajate Spot-kontol olema vähemalt 0.1 USDE-d. Käsitsi registreerimist, panustamist ega lukustamist pole vaja.

Intressiarvestus
  1. 1. Paindliku panustamisperioodi jooksul arvutatakse tulud kasutaja minimaalse USDE saldo alusel tema spot-kontol igapäevaste kuvaõmmiste ja APRi alusel.
  2. 2. Päevast intressimäära kohandatakse dünaamiliselt, võttes aluseks ahelasiseste intresside ja kõigi platvormi kasutajate hoiuste kogusumma, kusjuures maksimaalne ülemmäär on 5% APR.
  3. 3. Tegelik intressimäär sõltub orderi lehest – paindlik säästuintressi üksikasjade kuva.
Intressi jaotus

Intressi arvestatakse alates päevast, mil kasutaja minimaalne spot-konto positsioon jõuab 0.1 USDE-ni (T). Intress hakkab kogunema alates T+1. Esimene intressijaotus toimub järgmisel päeval (T+2) ja seda kantakse jätkuvalt iga päev kasutaja spot-kontole, eeldusel, et see vastab abikõlblikkuse nõuetele.

Kasutaja sobivus
  1. 1. Kasutajad peavad läbima peamise KYC-kinnituse.
  2. 2. Alamkontod ei ole osalemiseks sobilikud.
  3. 3. Osalejad peavad järgima MEXCi teenusetingimusi. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida kasutajad, kes osalevad pahatahtlikus või ebaausas tegevuses.
  4. 4. MEXC jätab endale õiguse selle sündmuse lõplikule tõlgendamisele. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.