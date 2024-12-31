Ethena sünteetilise dollari USDe eesmärk on pakkuda tsensuurikindlat, skaleeritavat ja stabiilset krüptopõhist lahendust. Erinevalt traditsioonilistest stabiilsusrahadest, mis põhinevad usaldusraha reservidel, hoiab USDe USA dollari suhtes leebet sidumist tuletisinstrumentide turgudel delta-maandamismehhanismi kaudu. USDe on täielikult läbipaistva ahela taga ja on vabalt koostatav kogu DeFi ökosüsteemis.