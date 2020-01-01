ZYRO (ZYRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZYRO (ZYRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZYRO (ZYRO) teave Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro's ecosystem with additional tools, features, and integrations. Ametlik veebisait: https://www.zyrosolana.com

ZYRO (ZYRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZYRO (ZYRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 637.53 $ 637.53 $ 637.53 Koguvaru: $ 980.97M $ 980.97M $ 980.97M Ringlev varu: $ 113.83M $ 113.83M $ 113.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.49K $ 5.49K $ 5.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ZYRO (ZYRO) hinna kohta

ZYRO (ZYRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZYRO (ZYRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZYRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZYRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZYRO tokeni tokenoomikat, avastage ZYRO tokeni reaalajas hinda!

ZYRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZYRO võiks suunduda? Meie ZYRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZYRO tokeni hinna ennustust kohe!

