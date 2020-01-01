ZyfAI (ZFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZyfAI (ZFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZyfAI (ZFI) teave ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Ametlik veebisait: https://www.zyf.ai/ Valge raamat: https://docs.zyf.ai/ Ostke ZFI kohe!

ZyfAI (ZFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZyfAI (ZFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 114.80M $ 114.80M $ 114.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.94M $ 24.94M $ 24.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.066037 $ 0.066037 $ 0.066037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00271515 $ 0.00271515 $ 0.00271515 Praegune hind: $ 0.050123 $ 0.050123 $ 0.050123 Lisateave ZyfAI (ZFI) hinna kohta

ZyfAI (ZFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZyfAI (ZFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZFI tokeni tokenoomikat, avastage ZFI tokeni reaalajas hinda!

ZFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZFI võiks suunduda? Meie ZFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZFI tokeni hinna ennustust kohe!

