Zyberswap (ZYB) teave Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Ametlik veebisait: https://www.zyberswap.io/ Valge raamat: https://docs.zyberswap.io/

Zyberswap (ZYB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zyberswap (ZYB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.92K $ 23.92K $ 23.92K Koguvaru: $ 14.38M $ 14.38M $ 14.38M Ringlev varu: $ 14.38M $ 14.38M $ 14.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.92K $ 23.92K $ 23.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119664 $ 0.00119664 $ 0.00119664 Praegune hind: $ 0.00163769 $ 0.00163769 $ 0.00163769 Lisateave Zyberswap (ZYB) hinna kohta

Zyberswap (ZYB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zyberswap (ZYB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZYB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZYB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZYB tokeni tokenoomikat, avastage ZYB tokeni reaalajas hinda!

ZYB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZYB võiks suunduda? Meie ZYB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

